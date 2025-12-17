Advertisement
trendingNow13043692
Hindi Newsदुनियाराख में दबी थी 80 साल पुरानी चीख; बाल से हुई लड़की की पहचान, हिरोशिमा बमबारी में गई थी जान

राख में दबी थी 80 साल पुरानी चीख; बाल से हुई लड़की की पहचान, हिरोशिमा बमबारी में गई थी जान

Hiroshima Bombing: हिरोशिमा में हुई बमबारी के बारे में आज भी जब बात होती है तो लोग दहल जाते हैं. इस बमबारी में 13 साल की एक बच्ची की भी मौत हो गई थी. जिसकी पहचान 80 साल बाद हो पाई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 17, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राख में दबी थी 80 साल पुरानी चीख; बाल से हुई लड़की की पहचान, हिरोशिमा बमबारी में गई थी जान

Hiroshima Bombing: अगर आप के हाथ वो चीज लग जाए इसका आप सालों से इंतजार कर रहे हों तो आपको कैसा लगेगा? अक्सर खोई हुई चीजों को पाकर लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं. ऐसे ही एक मामले से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं. हिरोशिमा शहर में 1945 में हुए भीषण बम धमाके की वजह से लाखों लोग मारे गए थे. उस समय 13 साल की एक बच्ची की भी मौत हो गई थी. जिसकी पहचान 80 साल बाद हो पाई है. ऐसा कैसे हुआ? जानते हैं पूरे मामले को विस्तार के साथ. 

लड़की की हुई पहचान
इसे लेकर अधिकारियों ने बताया कि लगभग आठ दशकों के बाद हिरोशिमा पर एटम बॉम्बिंग की विक्टिम के बाल और राख की पहचान एक 13 साल की लड़की के तौर पर हुई है. शहर के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि यह पहली बार था जब DNA एनालिसिस से 6 अगस्त 1945 की बॉम्बिंग की विक्टिम की पहचान सफलतापूर्वक हुई थी.  उसकी पहचान तब कन्फर्म हुई जब उसके 60 साल के भतीजे शुजी काजियामा ने मई में हिरोशिमा अधिकारियों से कॉन्टैक्ट किया.

मिलाया गया DNA
भतीजे ने आगे बताया कि उन्हें पीस मेमोरियल पार्क में एक नाम दिखा जो उनकी जीवित बहन से मिलता-जुलता था. उन्हें शक हुआ कि नाम गलत दर्ज हो गया है. राख और बालों को लावारिस अवशेषों में मिचिको काजियामा के नाम से रखा गया था. बालों से DNA निकालकर कानागावा डेंटल यूनिवर्सिटी में टेस्ट किया गया. इसे हात्सुए की 91 साल की जीवित बहन के DNA से मिलाया गया. जिसके बाद उसकी पहचान हुई. 

Add Zee News as a Preferred Source

बना रहे हैं योजना
मुझे उम्मीद है कि हमारी जैसी ही स्थिति वाले दूसरे परिवारों को भी अपने प्रियजनों के अवशेष वापस मिलेंगे. परिजन उसके अवशेष वापस पाने के लिए अप्लाई करने की योजना बना रहे हैं. हिरोशिमा के अधिकारियों ने कहा कि वे बमबारी के और पीड़ितों की पहचान करने की उम्मीद में, रिक्वेस्ट करने पर सुरक्षित बालों का DNA टेस्ट करना जारी रखेंगे.

बमबारी में गई थी जान
Independent की रिपोर्ट के मुताबिक हात्सुए अपनी दादी के साथ दादी के साथ हिरोशिमा में रह रही थीं. 1945 में जब हिरोशिमा पर हमला हुआ तो उनकी जान चली गई. उनकी दादी और कई सहेलियां भी उनकी साथ मारी गईं. इस हमले में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

hiroshima bombing

Trending news

MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
DNA Analysis
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?