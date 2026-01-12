14 लाख के बराबर एक! अमेरिका का डॉलर 40 साल बाद कैसे लाया ईरान में भूचाल? अब खामेनेई की खैर नहीं

Advertisement
Iran Currency Value: ईरान की करेंसी रियाल (Rial) की एक्सचेंज रेट अप्रत्याशित रूप से 1.4 मिलियन का आंकड़ा छू चुकी है. इस बार की गिरावट ने 2018 का वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है जब जनता महंगाई और कर्ज से तंग आकर बगावत की चिंगारी दिल में दबाकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी थी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:47 PM IST
Iran currency crash: ईरान की करेंसी रियाल के गिरने से वहां की सरकार के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है. खामेनेई की सुप्रीम लीडरशिप में रियाल की हालत दम तोड़ने के कगार पर पहुंच गई है. वेंटिलेटर पर चल रही रियाल की हालत इतनी खस्ता है कि एक डॉलर का नोट कहीं रखा हो तो उसकी बराबरी करने के लिए 14 लाख रियाल रखने पड़ेंगे. लगभग आधी सदी बीतने के बाद ये पहला मौका है जब ईरान की जनता खामनेई और उनके चट्टे-बट्टों को बद्दुआ देने के साथ खुलकर राजशाही का दौर लौटने की दुआ कर रहे हैं.

नहीं चाहिए इस्लामी क्रांति: प्रदर्शनकारी

खामनेई की सुप्रीमेसी और ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का आज 16वां दिन है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक 600 से ज्यादा मौतों और हजारों लोगों को हिरासत में लिए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हौसला बुलंद है. बिना किसी लागपेट या डर के वो खामनेई सरकार की पुलिस-प्रशासन से लोहा ले रहे हैं. वो उनकी आंखों में आंख डालकर पुरानी राजशाही का दौर मांग रहे हैं.

डॉलर ने उड़ा दी खामेनेई की नींद

ईरान के सत्ता विरोधी प्रदर्शनों में 'खामेनेई की खैर नहीं' जैसे नारे लग रहे हैं. दशकों बाद पहली बार, प्रदर्शनकारी खुलेआम राजशाही के समर्थन में नारे लगा रहे हैं. 'शाह जिंदाबाद' और 'पहलवी राजवंश की वापसी हो' की गूंज पूरे ईरान में सुनाई दे रही है. ये नारेबाजी साल 1979 की इस्लामी क्रांति की विरासत को सीधे तौर पर खारिज करती है.

ये भी पढ़ें- अमेरिका को ईरान में वेनेजुएला की तरह दखल क्यों नहीं देना चाहिए? निकल सकती है हाथ से बात!

रियाल बनाम डॉलर

करीब 15 दिन पहले ईरान की अर्थव्यवस्था ऐसी वित्तीय खाई के दलदल में औंधे मुंह गिर गई, जब एक अमेरिकी डॉलर के सामने उसकी पहचान मिट्टी में मिल गई. ईरान की करेंसी रियाल (Rial) की एक्सचेंज रेट अप्रत्याशित रूप से 1.4 मिलियन का आंकड़ा छू चुकी है. इस बार की गिरावट ने 2018 का वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है जब जनता महंगाई और कर्ज से तंग आकर बगावत की चिंगारी दिल में दबाकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी थी.

बचत की जमांपूजी खर्च हो गई: प्रदर्शनकारी

ईरान के आम नागरिकों का कहना है कि इस सरकार ने उनकी जमापूंजी खत्म कर दी. उनकी हालत ऐसी हो गई कि विदेश में बना सामान खरीदना उनकी पहुंच से बाहर हो गया. 2025 में ईरान की करेंसी में आ रही गिरावट सिर्फ सामान्य उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि इस बात का सीधा संकेत थी कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और जून 2025 में इजरायल के साथ 12 दिन चले सैन्य संघर्ष ने ईरान का खजाना खाली कर दिया. विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया.

सब्सिडी के लिए पैसा नहीं

28 दिसंबर 2025 को तेहरान का ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार यानी सबसे बड़ा इकॉनमिक हब था बंद हो गया. अपने आप में एक असंभव सा लगने वाला फैसला लेते हुए ईरानी कारोबारियों ने हड़ताल शुरू कर दी. दुकानों और प्रतिष्ठान बंद करते हुए कारोबारियों ने बता दिया कि उन्होंने मजहब के नाम पर सत्ता चला रहे लोगों से समर्थन वापस ले लिया है. आज खामनेई सरकार के पास जनता को किसी भी तरह की सब्सिडी देने के लिए चवन्नी भी नहीं है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

iranRial

