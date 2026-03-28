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Hindi Newsदुनियाअमेरिका ईरान में बिजी था, इधर सच होने लगी ताइवान की आशंका? चीन ने उड़ाए 15 फाइटर जेट और...

अमेरिका ईरान में बिजी था, इधर सच होने लगी ताइवान की आशंका? चीन ने उड़ाए 15 फाइटर जेट और...

China vs Taiwan: ताकत, दौलत और तेल संपदा की बात करें तो अमेरिका, रूस और चीन का कोई सानी नहीं है. तीनों परमाणु महाशक्तियों के दबदबे के चलते इनके पड़ोसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त रहते हैं. यूक्रेन, वेनेजुएला और ईरान भुगत चुके हैं. अब ईरान युद्ध (Iran war) के बीच चीन के आक्रामक रवैये से ताइवान फिर टेंशन में है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 28, 2026, 06:04 PM IST
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अमेरिका ईरान में बिजी था, इधर सच होने लगी ताइवान की आशंका? चीन ने उड़ाए 15 फाइटर जेट और...

China’s military intimidation of Taiwan: यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच ईरान-अमेरिका की तकरार ने ताइवान की चिंता बार फिर बढ़ा दी है. यूं तो चीन, दशकों से ताइवान को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है. इसके लिए वो अक्सर ताईवान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए दबंगई दिखाता है. ईरान युद्ध के बीच चीने ने एक बार फिर ताइवान को डराने के लिए उकसावे वाली हरकत की है. ताईवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शनिवार की सुबह 11:21 बजे चीनी नौसेना के 15 विमानों ने उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया. 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान को डर है कि चीन, मिडिल-ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण अमेरिका के ध्यान भटकने का फायदा उठाने की फिराक में है. ताइवान की सरकारी मीडिया इस संघर्ष का उदाहरण देते ऐसी कई संभावनाएं जताई थीं. वहीं गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, उस दौरान भी 'ड्रैगन', ताइवान को निगलने के लिए उतावला हुआ था. तब चीन ने ताइपे के चारों ओर करीब 150 जंगी जेट उड़ाकर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश की थी.

ताईवान को चारों ओर से घेरा

चीन के जिन 15 जंगी विमानों ने ताइवान को घेरा, उसमें 11 विमान ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा (median line) पार करके ताइवान के उत्तरी, मध्य, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी हिस्से के ADIZ में दाखिल हुए थे. रक्षा मंत्रालय ने X पर लिखा, 'आज सुबह 11:21 बजे से PLA के कुल 15 विमान (J-10, J-16, KJ-500 आदि प्रकार के) देखे गए. इनमें से 11 जेट मध्य रेखा पार कर ताइवान के उत्तरी, मध्य, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी ADIZ में आए. ये विमान चीनी नौसेना के फाइटर जेट्स के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे थे. ताइवान की सशस्त्र सेनाओं ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज पर नजर रखी और उचित जवाब दिया.

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आपको बताते चलें, इससे पहले शनिवार की सुबह 6 बजे भी चीनी विमानों ने ताइवान की सीमा का उल्लंघन किया था. सुबह 13 चीनी सैन्य विमान, 7 नौसेना के जहाज और 2 सरकारी विमान ताइवान के आस देखे थे. ये सभी ताइवान के आसपास के पानी में थे. 

(यह भी पढ़ें- जंग के बीच 'चाणक्य नीति' अपना रहे ट्रंप? पैदल सैनिक बढ़ाए, ड्रोन बोट मोर्चे पर उतारी; प्लान ये तो नहीं!)

फ्रांस जता चुका है चिंता

साल 2022 में जब चीन ने ताइवान पर आक्रामक दबाव बनाया था, तब फ्रांस समेत कई देशों ने चीन के आक्रामक रुख पर चिंता जताई थी. उस समय Mediterranean Foundation for Strategic Studies की एक रिपोर्ट का शीर्षक था- ताइवान को चीन की सैन्य धमकियां: क्या यह भू-राजनीतिक यथास्थिति में बदलाव है? ईरान युद्ध के बीच चीन की आक्रामक हरकतों ने एक बार फिर से फ्रांस की इस कहानी की यादें ताजा कर दी हैं.

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(Source FMES, Photo Credit: CIGeography 2022)

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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