जिस नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना की छीनी सत्ता, यूनुस को दी गद्दी, अब उसकी पार्टी का हो गया 'सत्यनाश'?

बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता पलटने में शामिल नाहिद इस्लाम की इन दिनों हालात खस्ता है. लगभग एक महीने तक चले आरक्षण विरोधी और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के अगुवाकार नाहिद की खुद की बनाई हुई पार्टी अब टूट रही है. कई सारी साजिश करके शेख हसीना की सत्ता तो नाहिद ने ले ली, लेकिन उनका भविष्य अब अंधकार में ही नजर आ रहा है. जानें पूरी बात.
बांग्लादेश की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है. नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) जिसके एक नेता नाहिद इस्लाम ने पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के जरिए शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका और मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी, अब खुद विवादों में फंस गई है. शेरपुर जिले के नकला उपजिला समन्वय समिति के 15 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी की साख पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला.
बांग्लादेश में नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के भीतर बढ़ते विवाद के बीच शेरपुर जिले के नकला उपजिला समन्वय समिति से 15 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया. इस्तीफा देने वालों में पांच संयुक्त समन्वयक और 10 अन्य सदस्य शामिल हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नेताओं ने आरोप लगाया कि हाल ही में गठित नई समिति का गठन एक अयोग्य, अनैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य मुख्य समन्वयक के नेतृत्व में किया गया, जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते.
नेताओं ने नकला उपजिला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, “नेशनल सिटिजंस पार्टी (एनसीपी) उपजिला के मुख्य समन्वयक अयोग्य, अनैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य व्यक्ति हैं. इस संदर्भ में, हमने आत्ममंथन के बाद सामूहिक रूप से उपजिला समन्वय समिति से इस्तीफा देने और पूरी समिति को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है.”
संयुक्त समन्वयक मोमिनुल इस्लाम अरब ने बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'जुगांतार' को बताया, "मुख्य समन्वयक हुमायून कबीर आकाश पर पिछले साल जुलाई के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों से पैसे लेने का आरोप है. उनकी शैक्षणिक योग्यता भी संदिग्ध है. ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व देना हमें मंजूर नहीं." इन आरोपों ने एनसीपी की छवि को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने शेख हसीना के खिलाफ जन-आंदोलन को हवा दी थी.
बता दें कि 10 अगस्त को एनसीपी की केंद्रीय समिति ने हुमायून कबीर आकाश को नकला उपजिला समिति का मुख्य समन्वयक बनाया था. इस समिति में 32 लोग शामिल थे, जिनमें 10 संयुक्त समन्वयक और 21 अन्य सदस्य थे. लेकिन इस फैसले ने पार्टी के भीतर बगावत को जन्म दे दिया. इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि आकाश जैसे व्यक्ति को नेतृत्व देना पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है.
शेरपुर जिला समिति के समन्वयक आलमगीर कबीर ने इस पर कहा, "मैंने इस्तीफों की खबर सोशल मीडिया पर देखी. हम जिला समिति में इस मामले की जांच करेंगे और डिविजनल कमेटी से बात कर आगे का रास्ता तय करेंगे."
एनसीपी की शुरुआत इसी साल नाहिद इस्लाम ने की थी, जो 'स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन' आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक थे. इस आंदोलन ने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा था. लेकिन अब पार्टी के भीतर की ये फूट उसके भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है. क्या जिस पार्टी ने सत्ता बदली, वही अब अपने ही बोझ तले दब जाएगी?