150 विमान, 5 घंटे की जंग, 40 मौतें... ट्रंप की हरी झंडी से मादुरो को हथकड़ी लगने तक; ऑपरेशन की 10 बड़ी बातें

Operation Absolute Resolve: संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने वाले गुप्त सैन्य अभियान से जुड़े नए विवरण साझा किए हैं. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नामक यह मिशन अभूतपूर्व पैमाने और सटीकता के साथ अंजाम दिया गया जिसमें वेनेजुएला में 150 से अधिक विमानों की तैनाती की गई.

जॉइंट चीफ़्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि यह ऑपरेशन 2 जनवरी की तड़के किया गया और महीनों की योजना, अभ्यास तथा विभिन्न एजेंसियों के समन्वय का परिणाम था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात 10:46 बजे मिशन को मंजूरी दी. अमेरिकी बल सुबह 1:01 बजे कराकास के मादुरो के परिसर में पहुंचे और तेजी से कार्रवाई करते हुए इलाके को सुरक्षित किया.

1. वेनेजुएला में किए गए इस गुप्त सैन्य अभियान को अमेरिका ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नाम दिया.

2. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 जनवरी की रात 10:46 बजे इस मिशन को अंतिम मंजूरी दी.

3. इस ऑपरेशन में 150 से अधिक विमानों का इस्तेमाल किया गया.

4. मिशन में F-22, F-35, F-18 फाइटर जेट्स, B-1 बॉम्बर, निगरानी विमान और ड्रोन तैनात किए गए.

केन के अनुसार, अभियान में F-22, F-35, F-18, B-1 बॉम्बर, निगरानी विमान और ड्रोन शामिल थे. CIA, NSA और NGA सहित खुफिया एजेंसियों ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य सामरिक आश्चर्य बनाए रखते हुए कराकास के केंद्र में सटीक कार्रवाई करना था और किसी भी चरण की विफलता पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती थी. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे तेजी, शक्ति और सटीकता का असाधारण प्रदर्शन बताया. उन्होंने कहा कि मादुरो कड़े सुरक्षा घेरे में थे, लेकिन अमेरिकी बलों ने पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया. ट्रंप के अनुसार, यह कार्रवाई 30 मिनट से कम समय में पूरी हो गई.

5. CIA, NSA और NGA सहित कई अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन को इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया.

6. अमेरिकी बल सुबह करीब 1:01 बजे मादुरो के कराकास स्थित परिसर में दाखिल हुए और इलाके को घेर लिया.

7. ट्रंप के अनुसार, पूरा ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम समय में पूरा कर लिया गया.

8. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया जा रहा है.

9. वेनेजुएला के अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कार्रवाई में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई, जबकि अमेरिका ने अपने पक्ष में किसी नुकसान से इनकार किया.

इस बीच, वेनेजुएला के अधिकारियों ने नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की मौत की पुष्टि की है. हालांकि सटीक आंकड़े नहीं बताए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ऑपरेशन में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई. अमेरिका ने कहा कि उसके पक्ष में कोई मौत नहीं हुई. गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने पुष्टि की कि मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस पर अमेरिका में नार्को-टेररिज्म के आरोप हैं. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का संचालन करेगा, जब तक सुरक्षित और जिम्मेदार सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता.

10. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का संचालन करेगा, जब तक वहां सुरक्षित और जिम्मेदार सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता.