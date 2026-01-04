Advertisement
trendingNow13063184
Hindi Newsदुनिया150 विमान, 5 घंटे की जंग, 40 मौतें... ट्रंप की हरी झंडी से मादुरो को हथकड़ी लगने तक; ऑपरेशन की 10 बड़ी बातें

150 विमान, 5 घंटे की जंग, 40 मौतें... ट्रंप की हरी झंडी से मादुरो को हथकड़ी लगने तक; ऑपरेशन की 10 बड़ी बातें

Venezuela Invasion: अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में 150 से ज्यादा विमानों के साथ वेनेजुएला में बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई. राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के बाद 5 घंटे में मिशन पूरा हुआ और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो गिरफ्तार किए गए. इस ऑपरेशन में करीब 40 लोगों की मौत की खबर है. अमेरिका ने इसे तेज और सटीक कार्रवाई बताया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Operation Absolute Resolve: संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने वाले गुप्त सैन्य अभियान से जुड़े नए विवरण साझा किए हैं. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नामक यह मिशन अभूतपूर्व पैमाने और सटीकता के साथ अंजाम दिया गया जिसमें वेनेजुएला में 150 से अधिक विमानों की तैनाती की गई.

जॉइंट चीफ़्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि यह ऑपरेशन 2 जनवरी की तड़के किया गया और महीनों की योजना, अभ्यास तथा विभिन्न एजेंसियों के समन्वय का परिणाम था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात 10:46 बजे मिशन को मंजूरी दी. अमेरिकी बल सुबह 1:01 बजे कराकास के मादुरो के परिसर में पहुंचे और तेजी से कार्रवाई करते हुए इलाके को सुरक्षित किया.

1. वेनेजुएला में किए गए इस गुप्त सैन्य अभियान को अमेरिका ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नाम दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

2. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 जनवरी की रात 10:46 बजे इस मिशन को अंतिम मंजूरी दी.

3. इस ऑपरेशन में 150 से अधिक विमानों का इस्तेमाल किया गया.

4. मिशन में F-22, F-35, F-18 फाइटर जेट्स, B-1 बॉम्बर, निगरानी विमान और ड्रोन तैनात किए गए.

केन के अनुसार, अभियान में F-22, F-35, F-18, B-1 बॉम्बर, निगरानी विमान और ड्रोन शामिल थे. CIA, NSA और NGA सहित खुफिया एजेंसियों ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य सामरिक आश्चर्य बनाए रखते हुए कराकास के केंद्र में सटीक कार्रवाई करना था और किसी भी चरण की विफलता पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती थी. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे तेजी, शक्ति और सटीकता का असाधारण प्रदर्शन बताया. उन्होंने कहा कि मादुरो कड़े सुरक्षा घेरे में थे, लेकिन अमेरिकी बलों ने पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया. ट्रंप के अनुसार, यह कार्रवाई 30 मिनट से कम समय में पूरी हो गई.

5. CIA, NSA और NGA सहित कई अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन को इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया.

6.  अमेरिकी बल सुबह करीब 1:01 बजे मादुरो के कराकास स्थित परिसर में दाखिल हुए और इलाके को घेर लिया.

7. ट्रंप के अनुसार, पूरा ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम समय में पूरा कर लिया गया.

8. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया जा रहा है.

9. वेनेजुएला के अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कार्रवाई में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई, जबकि अमेरिका ने अपने पक्ष में किसी नुकसान से इनकार किया.

ये भी पढ़ें: तेल, ताकत और तख्तापलट... अब किसके हवाले की जाएगी वेनेजुएला की सत्ता? ट्रंप ने खोल दिए पत्ते

इस बीच, वेनेजुएला के अधिकारियों ने नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की मौत की पुष्टि की है. हालांकि सटीक आंकड़े नहीं बताए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ऑपरेशन में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई. अमेरिका ने कहा कि उसके पक्ष में कोई मौत नहीं हुई. गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने पुष्टि की कि मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस पर अमेरिका में नार्को-टेररिज्म के आरोप हैं. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का संचालन करेगा, जब तक सुरक्षित और जिम्मेदार सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता.

10. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का संचालन करेगा, जब तक वहां सुरक्षित और जिम्मेदार सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल