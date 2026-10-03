/बांग्लादेश में भीड़ ही बनी अदालत? आरोप लगा, जांच नहीं हुई और खुद ही सुना दिया फैसला; 8 महीने में 154 लोगों की पीट-पीटकर हत्या

जुलाई 2024 के विद्रोह के बाद बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है. देश में भीड़ के जरिए कानून अपने हाथ में लेने और आरोप लगते ही लोगों को सजा देने की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है. मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से अगस्त 2026 के बीच ही भीड़ हिंसा की घटनाओं में कम से कम 154 लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मामला सिर्फ भीड़ हिंसा तक सीमित नहीं है. सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, जिसमें किसी व्यक्ति पर आरोप लगना ही उसके खिलाफ हिंसा शुरू होने के लिए काफी हो जाता है.
2024 के राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश में सत्ता व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया. अंतरिम सरकार के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश (TIB) ने मांगों को मनवाने के लिए भीड़ जुटाने की बढ़ती प्रवृत्ति को चिंताजनक बताया. समस्या यह है कि विरोध प्रदर्शन या सामूहिक दबाव की राजनीति कई जगहों पर कानून अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति से जुड़ती दिखाई दे रही है. फरवरी 2026 के संसदीय चुनाव के बाद BNP के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बावजूद भीड़ हिंसा की घटनाओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ. यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सत्ता में कौन है. बड़ा सवाल यह है कि कानून लागू करने वाली संस्थाओं पर लोगों का भरोसा और उनकी प्रभावशीलता किस स्थिति में है.
ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन ऐन ओ सालिश केंद्र (ASK) के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अगस्त 2026 के बीच बांग्लादेश में भीड़ हिंसा में कम से कम 154 लोगों की पीट-पीटकर हत्या की गई. यह आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि भीड़ हिंसा कोई छिटपुट घटना नहीं रह गई है. यह कानून-व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के सामने एक व्यापक चुनौती के रूप में सामने आ रही है. इन घटनाओं में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कई मामलों में भीड़ के पास आरोपी के खिलाफ कोई पुष्ट जानकारी या जांच का आधार नहीं होता. आरोप फैलता है और उसके बाद भीड़ खुद ही फैसला सुनाने लगती है.
बांग्लादेशी टीवी पत्रकार रिफात आलम रिसान का मामला इस प्रवृत्ति को समझने के लिए एक उदाहरण है. दिसंबर 2025 में ढाका में कट्टरपंथी इस्लामी नेता शरीफ उस्मान बिन हादी को गोली मारे जाने के बाद रिसान रिपोर्टिंग और वीडियो फुटेज जुटाने के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे. इसी दौरान किसी व्यक्ति ने भीड़ में आरोप लगा दिया कि रिसान ने हादी को गोली मारी है और अब वह दोबारा हमला करने के लिए आया है. इसके बाद आरोप की कोई पुष्टि किए बिना भीड़ ने रिसान पर हमला कर दिया. उन्हें पीटा गया और अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया. एक समय वह सड़क पर गिर पड़े और भीड़ ने उनका फोन भी छीनने की कोशिश की. बाद में एक साथी पत्रकार और अन्य मीडियाकर्मियों ने उन्हें बचाया. यह घटना दिखाती है कि अफवाह या बिना पुष्टि के लगाया गया आरोप किस तरह कुछ ही समय में भीड़ की नजर में 'सच' बन सकता है.
एक अन्य बांग्लादेशी टीवी पत्रकार जमाल रुहानी ने भी भीड़ हिंसा के इसी पैटर्न को लेकर चिंता जताई. उनके मुताबिक अक्सर एक या दो लोग किसी व्यक्ति को निशाना बनाते हैं. उनके हमला शुरू करने के बाद आसपास मौजूद कई दूसरे लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं. सबसे गंभीर बात यह है कि हमला करने वाले लोगों को कई बार यह तक पता नहीं होता कि जिस व्यक्ति पर हमला किया जा रहा है, वह वास्तव में दोषी है या नहीं. कई बार पीड़ित को खुद यह पता नहीं होता कि उस पर आरोप क्या लगाया गया है. यानी भीड़ में किसी एक व्यक्ति का आरोप लगाना ही हिंसा की शुरुआत के लिए पर्याप्त हो जाता है.
भीड़ हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं. जमाल रुहानी के मुताबिक 5 अगस्त के बाद पुलिस का मनोबल पहले जैसा नहीं रहा है. उनका आरोप है कि जिन इलाकों में भीड़ हिंसा होती है, वहां पुलिस कई बार पर्याप्त रूप से तैयार नहीं दिखाई देती. अगर पुलिस घटनास्थल पर प्रभावी तरीके से मौजूद नहीं है और लोगों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकने की क्षमता कमजोर पड़ती है, तो भीड़ का हौसला बढ़ सकता है. यही वजह है कि बांग्लादेश में भीड़ हिंसा की समस्या को केवल अपराध के रूप में देखने के बजाय कानून-व्यवस्था और संस्थागत क्षमता के सवाल के रूप में भी देखा जा रहा है.
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत आइरीन खान ने भी इस समस्या की एक अहम वजह बताई है. उनके मुताबिक दोषियों का लगातार कार्रवाई से बच निकलना ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है. अगर किसी व्यक्ति को यह भरोसा नहीं रहता कि अपराध करने के बाद उसे कानून के तहत सजा मिलेगी, तो कानून के बाहर जाकर तत्काल सजा देने की प्रवृत्ति मजबूत हो सकती है. यही वह बिंदु है जहां भीड़ हिंसा केवल भीड़ की समस्या नहीं रह जाती. यह न्याय व्यवस्था और कानून के शासन पर भरोसे से जुड़ा सवाल बन जाती है.
बांग्लादेश में जुलाई 2024 के बाद सत्ता व्यवस्था बदली. अंतरिम सरकार आई और फिर फरवरी 2026 के चुनाव के बाद BNP के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई, लेकिन 2026 के पहले आठ महीनों में ही भीड़ हिंसा में 154 लोगों की मौत का आंकड़ा बताता है कि समस्या किसी एक सरकार के कार्यकाल तक सीमित नहीं है. इससे एक बड़ा सवाल उठता है - क्या बांग्लादेश में समस्या केवल राजनीतिक अस्थिरता की है या फिर पुलिस, न्याय व्यवस्था और कानून के शासन से जुड़े संस्थागत भरोसे का संकट भी इसके पीछे है?
किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और उसका दोष साबित होना दो अलग-अलग चीजें हैं. लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह फैसला पुलिस की जांच और अदालत की प्रक्रिया के जरिए होता है, भीड़ के जरिए नहीं, लेकिन जब आरोप ही जांच का विकल्प बन जाए, अफवाह सबूत की जगह ले ले और भीड़ सजा देने लगे, तो कानून के शासन के सामने गंभीर चुनौती खड़ी होती है. बांग्लादेश में 2026 के पहले आठ महीनों में 154 मौतों का आंकड़ा इसी चुनौती की गंभीरता को सामने रखता है. सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भीड़ हिंसा को कैसे रोका जाए. असली सवाल यह है कि लोगों को दोबारा यह भरोसा कैसे दिलाया जाए कि फैसला भीड़ नहीं, कानून करेगा.