Expensive Painting: टूटे तमाम रिकॉर्ड, 120 करोड़ रुपये में बिकी ये भारतीय पेंटिंग, 16वीं सदी से है कनेक्शन

Indian Painting Auction: साल 2025 बस खत्म होने को है. लेकिन भारतीय आर्ट इन दिनों ऊंचाइयां छू रही है. भारत की एक 16वीं सदी की पेंटिंग लंदन में 120 करोड़ रुपये में नीलाम हुई है. कमाल की बात है कि ये छोटी सी पेटिंग 29.8 सेमी लंबी और 18.6 सेमी चौड़ी है. क्लासिकल इंडियन आर्ट के लिए यह नीलामी एक नया रिकॉर्ड है.
इस पेंटिंग का टाइटल है A Family of Cheetas in a Rocky Landscape. मुगलकालीन कलाकार बसावन की इस पेंटिंग को 30 अक्टूबर को लंदन में आयोजित क्रिस्टी की नीलामी में रिकॉर्ड कीमत मिली.
नीलामी में पेंटिंग ने तोड़े रिकॉर्ड
मुगल काल की एक पेंटिंग की हैरान कर देने वाली कीमत, एमएफ हुसैन की 1954 की पेंटिंग ग्राम यात्रा की रिकॉर्ड तोड़ नीलामी के बाद आई है, जो इस साल मार्च में 13.7 मिलियन डॉलर में आधुनिक भारतीय कला की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई.
चीतों के परिवार वाली इस पेंटिंग को एक्सपर्ट नायाब कलाकृति मानते हैं. इसमें चट्टानी जगह पर हरी-भरी घास के एक टुकड़े पर आराम करते चीतों के एक परिवार को दिखाया गया है.
कमाल की कारीगरी
इस पेंटिंग में कपड़े पर सोने की चमक के साथ अपारदर्शी रंगों से काम किया गया है. चारों ओर सोने के छींटों वाले नीले बॉर्डर हैं, जिसके गुलाबी किनारों पर भी सोने के छींटे हैं. यह पेंटिंग राजकुमार और राजकुमारी सदरुद्दीन आगा खान के पर्सनल कलेक्शन से असाधारण पेंटिंग्स की नीलामी का हिस्सा थी, जिसकी कुल कीमत 60.9 मिलियन डॉलर (लगभग 540 करोड़ रुपये) थी.
सारा प्लम्बी बोलीं-ये ऐतिहासिक पल
क्रिस्टीज की इस्लामी और इंडियन हेड सारा प्लम्बली ने कहा, 'यह इंडियन और इस्लामिक आर्ट के लिए एक ऐतिहासिक पल है, और यह राजकुमार और राजकुमारी सदरुद्दीन आगा खान की पारखी नजर का सबूत है."
सुल्तान मुहम्मद शाह आगा खान III के छोटे बेटे राजकुमार सदरुद्दीन आगा खान का जन्म 1933 में फ्रांस में हुआ था. उनकी पत्नी कैथरीन ने 60 और 80 के दशक के बीच पेंटिंग्स जमा की थीं, जिनमें से अधिकतर उनके स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित आलीशान घर की दीवारों पर सजी हैं.