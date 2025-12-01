Vaping News: कुछ नहीं होगा... दोस्तों के कहने पर शुरू किया नशे का कश, प्लास्टिक बैग में घर आया सड़ा हुआ फेफड़ा

Vaping Side Effects: न्यूज़ीलैंड के वेलिंगटन के पास रहने वाले 17 वर्षीय लीरे-रे किंग की ज़िन्दगी कुछ महीनों पहले तक बिल्कुल अलग थी. वह स्कूल जाता और दोस्तों के बीच हंसी-मजाक करता. लेकिन उसकी जेब में हमेशा एक छिपा हुआ एक छोटा-सा डिस्पोजेबल वेप. इस वेप ने उसे धीरे-धीरे उसे ऐसी काली खाई में धकेल दिया, जहां से लौटना लगभग असंभव दिखने लगा. वह अब मौत के साये से वापस लौट तो आया है लेकिन इस किशोर की कहानी आज हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है.

वेपिंग क्या होती है?

सबसे पहले यह जानते हैं कि वेपिंग क्या होती है. असम में वेपिंग का मतलब है बैटरी से चलने वाले डिवाइस (जैसे ई-सिगरेट) से है. इससे एक तरल को गर्म करके उसकी भाप या एरोसोल को सांस के जरिए अंदर खींचा जाता है. इस तरल में निकोटीन, फ्लेवर और अन्य रसायन हो सकते हैं. इसे वेप जूस या ई-लिक्विड भी कहते हैं. यह पारंपरिक सिगरेट पीने के बजाय उसकी भाप खींचने का एक तरीका है.

इसके तरल में आमतौर पर प्रोपलीन ग्लाइकॉल, वेजीटेबल ग्लिसरीन, निकोटीन, फ्लेवर और अन्य एडिटिव्स होते हैं. वेपिंग भले ही यह सिगरेट के धुएं से अलग हो. इसके बावजूद इसमें मौजूद रसायनों के कारण स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं. यह फेफड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है.

नशे के शौक ने बर्बाद कर दिया जीवन

लीरे को उसी शौक ने बर्बाद कर दिया. 14 साल की उम्र में उसके दोस्तों ने ‘ट्राई कर ले, कुछ नहीं होगा’ जैसे शब्दों से वेप का पहला कश लेने पर मजबूर किया. उसे शुरुआत में खांसी आई और सीने अजीब-सी जलन का अहसास हुआ. फिर धीरे-धीरे करके उसका शरीर उस धुएं का गुलाम बन चुका था. लीरे के मुताबिक, पहले अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर लत सी पड़ गई.

यह लत भी इस कदर थी कि एक हफ्ते में चार वेप खत्म कर देता था. हर इनहेल के साथ उसकी मौत एक कदम करीब आती गई. उसके इस नशे के बारे में परिवार को भनक भी नहीं लगी क्योंकि उसने इसे एक ‘सीक्रेट हैबिट’ की तरह छुपाकर रखा. मगर हर लत का अंत छिप नहीं सकता.

एक फेफड़ा हो गया खराब

अगस्त की एक रात लीरे अचानक दर्द से चीख उठा. उसे बायीं करवट में चुभते हुए तीर जैसा एहसास हुआ. साथ ही उसे सांस लेने में जलन हुई. ऐसे लग रहा था, जैसे किसी ने सीने में अदृश्य पंजे गाड़ दिए हों. उसकी मां काइली बदहवास हालत में उसे लेकर अस्पताल की ओर भागीं. उसकी कार अंदर उसका 17 साल का बेटा हर सांस के साथ मौत से जंग लड़ रहा था.

अस्पताल में पहुंचने पर जब डॉक्टरों ने उसकी एक्स-रे रिपोर्ट देती तो हैरान रह गए. लीरे का बायां फेफड़ा पूरी तरह खराब हो चुका था. उसे Pneumothorax नामक बीमारी हो चुकी थी. मेडिकल भाषा में बात करें तो यह ऐसी स्थिति होती है, जब हवा फेफड़ों से बाहर निकलकर सीने की गुहा में भर जाती है. इसके बाद फेफड़ा सिकुड़कर दम घुटने जैसी हालत बना देता है. उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने तुरंत ट्यूब डालकर हवा निकाली. लेकिन यह बस शुरुआत थी, अंत नहीं.

मां के हाथ में थमाया बेटे का फेफड़ा

अगले चार महीनों में चार बार उसका फेफड़ा फिर से काम करना बंद कर गया. हर बार वही दर्द, वही चीखें, वही दौड़ अस्पताल की ओर. अंत में डॉक्टरों ने मजबूर होकर उसकी लगातार तीन सर्जरी की. फेफड़ों को त्वचा से चिपकाने के लिए Pleurodesis और Pleurectomy सर्जरी की.

इस दौरान डॉक्टरों ने उसकी छाती में एक भयानक नजारा भी देखा. उसका फेफड़ा काला, सूखा और सिकुड़ा हुआ था. वह अब जिंदा ऊतक नहीं था, बल्कि जहर से जला हुआ मांस जैसा दिख रहा था. उसे प्लास्टिक बैग में सील कर परिवार के हाथ में थमा दिया गया. यह उनके ही बेटे के अंदर का हिस्सा था.

'मैंने अपनी सांसें खो दी… तुम मत खोना'

मां काइली उस पल को याद करते हुए कांप जाती हैं. वह बताती हैं, 'मैंने पैकेट उठाया, अंदर देखा… और मैं बस सन्न रह गई. वो उसका फेफड़ा था, काला पड़ चुका. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेप ऐसा कर सकता है.'

परिवार ने तय किया है कि उस फेफड़े के हिस्से को अपने घर के आँगन में दफनाया जाएगा. जिससे वह उनके लिए एक कड़वी याद, चेतावनी और दहशतनाक सबक के रूप में हमेशा सामने रहे. वहीं सूखकर लगभग कांटा हो चुका लीरे अब स्कूलों में जाकर बच्चों को चेतावनी देता है, वेप को मजाक मत समझो. मैंने अपनी सांसें खो दी… तुम मत खोना."

यह कहानी सिर्फ एक किशोर लीरे की नहीं है. यह उन हजारों युवाओं की गाथा है, जो रंगीन फ्लेवर और चमकीले वेप मॉडलों के पीछे छिपे मौत के साए को नहीं देख पाते. ऐसे में फैसला अब हमारे हाथ में है कि एं में घुलकर खत्म होना है या सच देखकर बच जाना है.