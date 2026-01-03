जन्नत का ख्वाब, खून की साजिश! 18 साल की उम्र में 20 बेगुनाहों के कत्ल की कसम, कौन है यह लड़का?

North Carolina Terrorism: अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना को दहलाने की साजिश एक लड़के ने बनाई थी. नए साल की खुशियों को मातम में तब्दील करने की उसने कसम भी खाई थी. हालांकि समय रहते उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जानिए आखिर ये लड़का कौन है?
- Christian Sturdivant: जब अमेरिका नए साल के जश्न में डूबा था तो एक 18 साल के लड़के ने कैरोलिना को दहलाने का प्लान बनाया था. हालांकि समय रहते अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) इस हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया. इस 18 साल के लड़के की पहचान क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट के तौर पर हुई है, जिसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के मकसद से पब्लिक जगहों पर चाकू, हथियार और हथौड़ों से आम लोगों को चाकू मारने की योजना बनाई थी. आखिर इस लड़के का मकसद क्या था? आइए जानते हैं.
- 31 दिसंबर को किया गया गिरफ्तार
स्टर्डिवेंट को 31 दिसंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और उस पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन को सामान की मदद देने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है. शार्लोट में फेडरल कोर्ट में पेश होने के बाद क्रिमिनल कंप्लेंट खोली गई. वह अभी भी कस्टडी में है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि कथित साजिश में एक किराने की दुकान और एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट को टारगेट किया गया था और यह अपने आखिरी स्टेज में था. अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि फेडरल और लोकल लॉ एनफोर्समेंट के बीच इस सफल कोलेबोरेशन ने न्यू ईयर ईव पर एक भयानक आतंकवादी हमले से अमेरिकी लोगों की जान बचाई.
- ISIS की तारीफ की थी
कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक FBI को 18 दिसंबर, 2025 को स्टर्डिवेंट के बारे में पता चला. उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट्स के बारे में जानकारी मिली जिसमें उन्होंने ISIS की तारीफ की थी, जिसे कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है. उस महीने की शुरुआत में, उन्होंने कथित तौर पर ईसाई धर्म का मजाक उड़ाते हुए एक इमेज शेयर की थी, जिसके साथ ISIS के प्रोपेगैंडा जैसी नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें नास्तिकों के खिलाफ हिंसा करने को कहा गया था.
- भेजी थी वॉइस रिकॉर्डिंग
FBI के मुताबिक, स्टर्डिवेंट ने ISIS सपोर्टर बनकर एक अंडरकवर फेडरल एजेंट से ऑनलाइन बातचीत शुरू की. उन बातचीत के दौरान, स्टर्डिवेंट ने कथित तौर पर कहा, “मैं जल्द ही जिहाद करूंगा, और खुद को देश का सैनिक कहा, जो ISIS से जुड़ा एक शब्द है. 14 दिसंबर को, उन्होंने फेडरल एजेंट को दो हथौड़े और एक चाकू दिखाते हुए एक इमेज भेजी. वकीलों का कहना है कि यह इमेज पश्चिमी देशों में चाकू से हमलों को बढ़ावा देने वाले ISIS प्रोपेगैंडा जैसी थी. 19 दिसंबर को, उसने कथित तौर पर ISIS के प्रति वफादारी की कसम खाते हुए एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी.
- FBI डायरेक्टर ने कही ये बात
FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि आरोपी कथित तौर पर ISIS के लिए सैनिक बनना चाहता था और उसने उस आतंकवादी ग्रुप के सपोर्ट में न्यू ईयर ईव पर एक हिंसक हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन FBI और हमारे पार्टनर्स ने उसे रोक दिया. 29 दिसंबर को स्टर्डिवेंट के घर की तलाशी में हाथ से लिखे नोट मिले, जिसमें “न्यू ईयर्स अटैक 2026” टाइटल वाला एक नोट भी था. प्रॉसिक्यूटर का कहना है कि डॉक्यूमेंट में वेस्ट, मास्क, टैक्टिकल ग्लव्स और चाकू जैसे इक्विपमेंट लिस्टेड थे और 20 या 21 आम लोगों को चाकू मारने का प्लान बताया गया था.
- बनना चाहता था शहीद
नोट में एक तथाकथित “शहीद ऑपरेशन” भी शामिल है जिसमें स्टर्डिवेंट का इरादा मौके पर पहुंची पुलिस पर हमला करने का था ताकि वह शहीद बनकर मर जाए. नेशनल सिक्योरिटी के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, जॉन ए. ईसेनबर्ग ने कहा, “जैसा कि आरोप है, स्टर्डिवेंट ISIS के लिए ‘शहीद’ बनना चाहता था और न्यू ईयर की शाम को बड़े पैमाने पर हमले की प्लानिंग के आखिरी स्टेज में था. वहीं FBI ने कहा कि उन्हें स्टर्डिवेंट के बिस्तर के नीचे छिपे दो कसाई के चाकू और दो हथौड़े मिले, साथ ही टारगेट और टैक्टिकल गियर की एक लिस्ट भी मिली. जांच करने वालों का मानना है कि ये चीजें अंडरकवर कॉन्टैक्ट को भेजे गए मैसेज में दिखाई गई चीजों से मेल खाती हैं. अगर दोषी पाया जाता है, तो स्टर्डिवेंट को 20 साल तक की फेडरल जेल हो सकती है. प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि आरोप अभी भी आरोप हैं और जब तक कोर्ट में दोषी साबित नहीं हो जाता, उसे बेगुनाह माना जाएगा.
Add Zee News as a Preferred Source