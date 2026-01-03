जन्नत का ख्वाब, खून की साजिश! 18 साल की उम्र में 20 बेगुनाहों के कत्ल की कसम, कौन है यह लड़का? अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना को दहलाने की साजिश एक लड़के ने बनाई थी. नए साल की खुशियों को मातम में तब्दील करने की उसने कसम भी खाई थी. हालांकि समय रहते उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जानिए आखिर ये लड़का कौन है?

