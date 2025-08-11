एक दिन भारत-चीन और अफ्रीका का बजेगा दुनिया में डंका, 100 साल पुराने इस कार्टून की भविष्यवाणी की धूम, 'धमकीबाज' ट्रंप ये देखकर झल्ला जाएंगे

1925 Cartoon Foreseeing India Rise: करीब सौ साल पहले 1925 में बनाया गया कार्टून इन दिनों वायरल हो रहा है. इसके पीछे जो कहानी है वह इन दिनों के हालात पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है. आखिर इसमें क्या है, जिसे देखकर ट्रंप झल्ला जाएंगे. जानें पूरी कहानी.
1925 cartoon Viral: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी लगातार जारी है. ट्रंप ने पूरी दुनिया को बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि या तो दुनिया उनकी बात माने नहीं तो टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहे. ट्रंप ने भारत पर भी टैरिफ बम फोड़ा है. पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है. इसी बीच करीब सौ साल पहले बना एक कार्टून वायरल हो रहा है. जिसके देखकर ट्रंप का दिमाग हिल जाएगा. जानें पूरी कार्टून की कहानी.
1925 का कार्टून अब वायरल
WION में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी कार्टूनिस्ट बॉब माइनर ने 1925 में एक ऐसा कार्टून करीब सौ साल पहले बनाया था. जिसको देखकर उस समय के लोग चौंक गए थे. इस कार्टून में दिखाया गया था कि एक दिन भारत, चीन और अफ्रीका जैसे देश, जो तब गरीब और कमजोर माने जाते थे, दुनिया की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे. आज, 2025 में यह कार्टून सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी सच होती दिख रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया टैरिफ के फैसले ने इस चर्चा को और हवा दे दी है.
क्या था कार्टून में?
बॉब माइनर का ये कार्टून समाजवादी अखबार डेली वर्कर में छपा था. इसमें भारत, चीन और अफ्रीका को तीन विशालकाय आकृतियों के रूप में दिखाया गया जो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साम्राज्यवाद को छोटा और कमजोर दिखा रहे थे. इन पश्चिमी देशों को कोड़े लिए हुए दिखाया गया, जो उनके धन और सैन्य ताकत का प्रतीक था. लेकिन कार्टून का संदेश साफ था: पश्चिमी देश भले ही पैसे और हथियारों से दुनिया पर राज करते हों, लेकिन भारत, चीन और अफ्रीका की ताकत उनकी जनसंख्या और संस्कृति में है. एक दिन ये देश दुनिया का रुख मोड़ देंगे.
क्यों वायरल हुआ अब?
2024 में वेबसाइट scrapsfromtheloft ने इस कार्टून को दोबारा शेयर किया और लिखा, "लगभग 100 साल पहले बॉब माइनर ने देखा था कि पश्चिमी देश धन और हथियारों से राज करते हैं, लेकिन भारत, चीन और अफ्रीका जनसंख्या में अमीर हैं. एक दिन सत्ता का संतुलन बदलेगा." इसके बाद 9 अगस्त 2025 को यूजर शुभम (@shubhamjain1499
) ने ट्वीट करते हुए लिखा "बॉब माइनर का 1925 का कार्टून सिर्फ कला नहीं, भविष्यवाणी थी! भारत, चीन, अफ्रीका जिन्हें कभी 'सोए हुए दिग्गज' कहा जाता था, अब वैश्विक बदलाव लाने वाले हैं. दुनिया उनके द्वारा भविष्यवाणी की गई उन्नति देख रही है.