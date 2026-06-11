/न असली बम, न हथियार...फिर भी हाईजैक हो गया विमान; तब साबुन ने कैसे मचा दिया था हड़कंप?

Hijacking Story: ट्रेन हाईजैक, प्लेन हाईजैक से जुड़ी तमाम कहानियां हैं. कई कहानियां ऐसी होती हैं जिसे सुनकर आप दंग हो जाते हैं. ऐसी ही एक कहानी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं. एक बार की बात है एक आदमी ने साधारण साबुन से बने नकली बम का इस्तेमाल करके एक पैसेंजर प्लेन पर कब्जा कर लिया था. जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, वहां पर हड़कंप मच गया. आइए जानते हैं इसके बारे में. यह घटना नवंबर 1971 में मॉन्ट्रियल और टोरंटो के बीच उड़ान भरने वाली एयर कनाडा की एक फ्लाइट में हुई थी.
हाईजैकर का नाम पॉल सिनी था, जो 36 साल का एक अपराधी था और जिस पर पहले भी लूटपाट और जेल की सजा का लंबा इतिहास था. कनाडा की न्यूज रिपोर्ट और एविएशन रिकॉर्ड के अनुसार, सिनी फ्लाइट में एक पैकेट लेकर चढ़ा था, जिसके बारे में उसने दावा किया कि उसमें डायनामाइट है.
पैसेंजर बहुत कम स्क्रीनिंग के साथ प्लेन में चढ़ सकते थे, और 1960 के दशक के आखिर और 1970 के दशक की शुरुआत में दुनिया भर में हाईजैकिंग आम हो गई थी, कई एयरपोर्ट पर आधुनिक एक्स-रे सिस्टम या सामान की सख्त जांच की सुविधा नहीं थी. हवा में उड़ने के बाद, सिनी ने कथित तौर पर नकली विस्फोटक डिवाइस दिखाई और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की मांग की.
जिसके बाद हड़कंप मच गया. हालांकि, बाद में पता चला कि कि वह बम नहीं था बल्कि तराशा हुआ साबुन था जिसे सावधानी से डायनामाइट की छड़ों जैसा दिखने के लिए लपेटा गया था, कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि उसने डिवाइस को असली जैसा दिखाने के लिए तार और लाइटर भी रखे थे. प्लेन के उतरने के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई. पुलिस ने प्लेन को घेर लिया और बातचीत घंटों तक चलती रही. आखिरकार, पैसेंजर को छोड़ दिया गया, हालांकि, उसने शराब और खाने की मांग की थी.
पुलिस ने प्लेन में धावा बोला और उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद ही अधिकारियों को पता चला कि वह डरावना "बम" नकली था. इस बात ने कई लोगों को हैरान कर दिया क्योंकि घर में इस्तेमाल होने वाली एक साधारण चीज ने सिर्फ अपनी बनावट और डर के कारण एविएशन की एक बड़ी त्रासदी को लगभग अंजाम दे ही दिया था. यह घटना उस दौर की कई अजीब हाईजैकिंग घटनाओं में से एक थी, जब आधुनिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने कमर्शियल हवाई यात्रा को पूरी तरह से बदल दिया था.
1960 के दशक के आखिर और 1970 के दशक की शुरुआत में, दुनिया भर में हाईजैकिंग की घटनाओं में तेजी आई क्योंकि प्लेन अपराधियों, राजनीतिक चरमपंथियों और फिरौती मांगने वालों के निशाने पर आ गए थे. आखिरकार, सरकारों ने मेटल डिटेक्टर, सामान की जांच और कॉकपिट की बेहतर सुरक्षा जैसे कदम उठाए, जिन्होंने हवाई यात्रा के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया.
लेकिन पॉल सिनी का मामला इसलिए बहुत अजीब था क्योंकि उसने लोगों को धोखा बहुत आसान तरीके से दिया था. कोई असली विस्फोटक नहीं, कोई खतरनाक हथियार नहीं. बस साबुन, जिसे बहुत सावधानी से ऐसा रूप दिया गया था कि वह खतरनाक लगे और हवाई जहाज में बैठे लोगों को डरा सके. शायद इसीलिए आज भी यह कहानी इतनी अजीब और अविश्वसनीय लगती है.