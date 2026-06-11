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न असली बम, न हथियार...फिर भी हाईजैक हो गया विमान; तब साबुन ने कैसे मचा दिया था हड़कंप?

Plane Hijacking Story: 1971 में मॉन्ट्रियल और टोरंटो के बीच उड़ान भरने वाली एयर कनाडा की एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था. इस प्लेन को साबुन के जरिए हाईजैक किया गया था.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 11, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:43 PM IST
न असली बम, न हथियार...फिर भी हाईजैक हो गया विमान; तब साबुन ने कैसे मचा दिया था हड़कंप?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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