/न असली बम, न हथियार...फिर भी हाईजैक हो गया विमान; तब साबुन ने कैसे मचा दिया था हड़कंप?

Hijacking Story: ट्रेन हाईजैक, प्लेन हाईजैक से जुड़ी तमाम कहानियां हैं. कई कहानियां ऐसी होती हैं जिसे सुनकर आप दंग हो जाते हैं. ऐसी ही एक कहानी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं. एक बार की बात है एक आदमी ने साधारण साबुन से बने नकली बम का इस्तेमाल करके एक पैसेंजर प्लेन पर कब्जा कर लिया था. जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, वहां पर हड़कंप मच गया. आइए जानते हैं इसके बारे में. यह घटना नवंबर 1971 में मॉन्ट्रियल और टोरंटो के बीच उड़ान भरने वाली एयर कनाडा की एक फ्लाइट में हुई थी.