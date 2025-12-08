50 साल बाद कंक्रीट के तहखाने से निकली 'बदनाम वेगा'! 1975 में क्यों छिपा दी गईं थी 5000+ चीजें

Chevrolet Vega Time Capsule: नेब्रास्का के सेवार्ड शहर में 4 जुलाई 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा टाइम कैप्सूल खोला गया, जिसमें 50 साल बाद एक बदनाम 1975 शेवरले वेगा कार जीरो माइलेज के साथ हैरान कर देने वाली बेहतरीन हालत में निकाली गई है.
Chevrolet Vega Time Capsule: अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे यानी 4 जुलाई 2025 को, नेब्रास्का के छोटे से शहर सेवार्ड शहर के एक पिरामिड के नीचे बने सीलबंद कंक्रीट के तहखाने को जब खोला गया, तो उसके अंदर से एक पुरानी कार निकली जो 1975 की एक शेवरले वेगा कार थी जिसे शहर के जाने-माने बिजनेस मैन हैरॉल्ड डेविसन ने 50 साल के लिए एक टाइम कैप्सूल में रखा था. इसे अब दुनिया का सबसे बड़ा टाइम कैप्सूल माना जा रहा है.
वेगा का दागदार इतिहास
जब शेवरले वेगा को लॉन्च किया गया था, तो इसे जनरल मोटर्स की एक बोल्ड नई शुरुआत के तौर पर देखा गया था. लेकिन, यह मॉडल अपने खराब इंजन, जंग और बनाने में की गई कमियों के लिए जल्द ही बदनाम हो गया और ऑटोमोटिव जगत की सबसे खराब कारों की सूची में शामिल हो गया था.
लेकिन सेवार्ड में मिली चमकीली पीली 1975 वेगा बिल्कुल अलग थी. जब इस सील की गई इस कार को निकाला गया तो इसके ओडोमीटर पर जीरो माइलेज था, इंटीरियर लगभग बेदाग था, और हुड पर बस हल्का सा जंग लगा था. डेविसन की बेटी ट्रिश डेविसन जॉनसन ने कहा कि, "यह मेरे लिए अविश्वसनीय था कि 50 साल बाद भी रंग इतने चमकीले थे और पूरी कार इतनी अच्छी हालत में थी."
यह वेगा दो-दरवाजे वाली थी, जिसमें कमाल का इंटीरियर और 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था. सबसे कमाल की बात यह रही कि तहखाने से बाहर निकालने के बाद कार को चालू किया गया और इसे सेवार्ड की 4 जुलाई की परेड में चलाया गया था.
5000 से अधिक चीजें
कार के अलावा, इस कैप्सूल में 1975 के रोजमर्रा के अमेरिकी अनुभव को दर्शाने वाली 5,000 से अधिक वस्तुएं थीं. इनमें कावासाकी एंडुरो मोटरसाइकिल, कैसेट टेप, पेट रॉक्स, टेफ्लॉन फ्राइंग पैन, और 1975 की बार्बी डॉल शामिल थीं.
अच्छी चीजें मिलने के साथ-साथ कुछ समस्याएं भी सामने आईं. कुछ कागजी दस्तावेज जो पानी से खराब हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन गायब दस्तावेज थे. मूल इन्वेंट्री सूची 1991 में खो गई थी, और स्वामित्व रसीदों का एक बॉक्स 1990 के दशक के अंत में चोरी हो गया था. इस दस्तावेजों की कमी के कारण, कुछ वस्तुओं को उनके मूल योगदानकर्ताओं या उनके परिवारों को वापस करना मुश्किल हो गया है. सेवार्ड की यह सफलता विशेष है क्योंकि ओक्लाहोमा के तुलसा में 2007 में 50 साल बाद निकाली गई 1957 प्लाइमाउथ बेल्वेडियर कार पानी के कारण पूरी तरह से खराब हो गई थी.
