Advertisement
trendingNow13033101
Hindi Newsदुनिया

50 साल बाद कंक्रीट के तहखाने से निकली 'बदनाम वेगा'! 1975 में क्यों छिपा दी गईं थी 5000+ चीजें

Chevrolet Vega Time Capsule: नेब्रास्का के सेवार्ड शहर में 4 जुलाई 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा टाइम कैप्सूल खोला गया, जिसमें 50 साल बाद एक बदनाम 1975 शेवरले वेगा कार जीरो माइलेज के साथ हैरान कर देने वाली बेहतरीन हालत में निकाली गई है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

50 साल बाद कंक्रीट के तहखाने से निकली 'बदनाम वेगा'! 1975 में क्यों छिपा दी गईं थी 5000+ चीजें

Chevrolet Vega Time Capsule: अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे यानी 4 जुलाई 2025 को, नेब्रास्का के छोटे से शहर सेवार्ड शहर के एक पिरामिड के नीचे बने सीलबंद कंक्रीट के तहखाने को जब खोला गया, तो उसके अंदर से एक पुरानी कार निकली जो 1975 की एक शेवरले वेगा कार थी जिसे शहर के जाने-माने बिजनेस मैन हैरॉल्ड डेविसन ने 50 साल के लिए एक टाइम कैप्सूल में रखा था. इसे अब दुनिया का सबसे बड़ा टाइम कैप्सूल माना जा रहा है.

वेगा का दागदार इतिहास
जब शेवरले वेगा को लॉन्च किया गया था, तो इसे जनरल मोटर्स की एक बोल्ड नई शुरुआत के तौर पर देखा गया था. लेकिन, यह मॉडल अपने खराब इंजन, जंग और बनाने में की गई कमियों के लिए जल्द ही बदनाम हो गया और ऑटोमोटिव जगत की सबसे खराब कारों की सूची में शामिल हो गया था.

लेकिन सेवार्ड में मिली चमकीली पीली 1975 वेगा बिल्कुल अलग थी. जब इस सील की गई इस कार को निकाला गया तो इसके ओडोमीटर पर जीरो माइलेज था, इंटीरियर लगभग बेदाग था, और हुड पर बस हल्का सा जंग लगा था. डेविसन की बेटी ट्रिश डेविसन जॉनसन ने कहा कि, "यह मेरे लिए अविश्वसनीय था कि 50 साल बाद भी रंग इतने चमकीले थे और पूरी कार इतनी अच्छी हालत में थी."

Add Zee News as a Preferred Source

यह वेगा दो-दरवाजे वाली थी, जिसमें कमाल का इंटीरियर और 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था. सबसे कमाल की बात यह रही कि तहखाने से बाहर निकालने के बाद कार को चालू किया गया और इसे सेवार्ड की 4 जुलाई की परेड में चलाया गया था.

5000 से अधिक चीजें
कार के अलावा, इस कैप्सूल में 1975 के रोजमर्रा के अमेरिकी अनुभव को दर्शाने वाली 5,000 से अधिक वस्तुएं थीं. इनमें कावासाकी एंडुरो मोटरसाइकिल, कैसेट टेप, पेट रॉक्स, टेफ्लॉन फ्राइंग पैन, और 1975 की बार्बी डॉल शामिल थीं.

अच्छी चीजें मिलने के साथ-साथ कुछ समस्याएं भी सामने आईं. कुछ कागजी दस्तावेज जो पानी से खराब हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन गायब दस्तावेज थे. मूल इन्वेंट्री सूची 1991 में खो गई थी, और स्वामित्व रसीदों का एक बॉक्स 1990 के दशक के अंत में चोरी हो गया था. इस दस्तावेजों की कमी के कारण, कुछ वस्तुओं को उनके मूल योगदानकर्ताओं या उनके परिवारों को वापस करना मुश्किल हो गया है. सेवार्ड की यह सफलता विशेष है क्योंकि ओक्लाहोमा के तुलसा में 2007 में 50 साल बाद निकाली गई 1957 प्लाइमाउथ बेल्वेडियर कार पानी के कारण पूरी तरह से खराब हो गई थी.

ये भी पढ़ें: चाइना की नाक के नीचे से...भारत ने चुपके से बना लिया स्वेज नहर का परमानेंट तोड़? 7200 KM का गुप्त रास्ता!

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ देश दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंड...और पढ़ें

TAGS

chevrolet vega

Trending news

आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Vande Mataram
आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Vande Mataram discussion Live: लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर होगी चर्चा; 150 साल पूरे होने पर बोलेंगे पीएम मोदी
Vande Mataram Live Update
Vande Mataram discussion Live: लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर होगी चर्चा; 150 साल पूरे होने पर बोलेंगे पीएम मोदी
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
Goa Fire Tragedy
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
Sir
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
congress bjp news
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
बंगाल में फैल रहा बाबरी का 'वायरस', हुमायूं कबीर किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं?
Humayun Kabir
बंगाल में फैल रहा बाबरी का 'वायरस', हुमायूं कबीर किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं?
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
Umeed Portal
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
Parliamnet session
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
Darjeeling News in Hindi
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल