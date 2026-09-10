9/11 हमले से पहले ओसामा बिन लादेन ने किसकी कराई थी हत्या, कांप उठा था दूसरा आतंकी संगठन

World Trade Center Attack: 9/11 के हमले ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि तालिबान को भी चौंका दिया था. वो इसलिए क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने 9 सितंबर 2001 को अपने बड़े दुश्मन और तालिबानी आतंकी अहमद शाह मसूद की हत्या करा दी थी.
माना जाता है कि यह हत्या अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के कहने पर तालिबान में अपने मेजबानों की मदद के लिए की गई थी.
न्यूजवीक के मुताबिक, अफगानिस्तान के नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई करने वाले मसूद की हत्या तब हुई, जब वह दो लोगों से बात कर रहा था. ये लोग बेल्जियम के टीवी पत्रकार बनकर पंजशीर घाटी में उनके कैंप में आए थे. उनसे मिलने से पहले इन लोगों को सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा था। वे अपने वीडियो कैमरे के अंदर विस्फोटक छिपाकर लाए थे.
यह हमला अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों से दो दिन पहले हुआ था. नॉर्दर्न अलायंस ने 15 सितंबर तक मसूद की मौत की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की थी.
मसूद तालिबान के खिलाफ लड़ाई में एक अहम शख्स था. उसने उत्तरी अफगानिस्तान में विद्रोहियों का एक नेटवर्क बनाया था और वे तालिबान के कंट्रोल के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे. अपनी लीडरशिप और लोकप्रियता की वजह से वह उस ग्रुप का विरोध करने वालों के लिए भी एक अहम शख्स बन गया था.
खबरों के मुताबिक, ओसामा बिन लादेन इस खतरे से वाकिफ था. मसूद को निशाना बनाने का उसका फैसला, हमलों के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया के बारे में उसकी उम्मीदों से भी जुड़ा था. तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले मसूद को रास्ते से हटाना, बिन लादेन और उसके सहयोगियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा था.
मसूद की हत्या की खबर से CIA भी चिंतित हो गई थी. CIA अधिकारी गैरी बर्नटसेन, जिन्होंने बाद में 9/11 के बाद अफगानिस्तान में एजेंसी की पहली टीम की अगुआई की थी, ने याद करते हुए कहा, 'मुझे बहुत बुरा लगा. मुझे लगा कि यह नॉर्दर्न अलायंस का अंत है.'
हालांकि, CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट का मानना था कि एजेंसी के पास अफगानिस्तान में अभी भी अन्य संपर्क थे. उन्होंने बाद में लिखा, '9/11 हमलों से ठीक पहले अल-कायदा की तरफ से मसूद की बेरहमी से की गई हत्या हमारे प्लान को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी, अगर हमने उत्तर में अन्य वॉरलॉर्ड्स के साथ संपर्क बनाए न रखे होते.'
टेनेट ने 9 सितंबर को पाकिस्तानी खुफिया प्रमुख जनरल महमूद अहमद के साथ हुई एक बैठक को भी याद किया. अल-कायदा और तालिबान नेता मुल्ला उमर के बारे में चर्चा करते हुए, महमूद ने उमर का बचाव किया और सुझाव दिया कि CIA को बिन लादेन को सौंपने के लिए तालिबान अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश करनी चाहिए.
टेनेट ने बाद में लिखा, 'लंच टेबल पर भले ही वह बहुत विनम्र था, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के मामले में वे अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ.'
11 सितंबर के हमलों के बाद, महमूद ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की, क्योंकि वॉशिंगटन आतंकवाद के खिलाफ अपने नए अभियान में पाकिस्तान से सहयोग की मांग कर रहा था. इसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी इलाके में अमेरिकी सेना को भी गुप्त रूप से तैनात किया गया.