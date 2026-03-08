न्यूयॉर्क मेयर ममदानी के घर पर बम से हमला! कोहराम के बीच पुलिस ने दो को दबोचा, मची अफरा-तफरी

Gracie Mansion Attack: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मेयर जोहरान ममदानी के आधिकारिक आवास के बाहर संदिग्ध बम फेंकने की कोशिश की गई. यह घटना ग्रेसी मेंशन के बाहर हुई, जहां अचानक धुआं और आग जैसी स्थिति देखी गई. मौके पर मौजूद लोगों में डर और भगदड़ का माहौल बन गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया, जबकि कुल छह लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है. जानकारी के मुताबिक यह घटना दो विरोधी प्रदर्शनकारी समूहों के बीच झड़प के दौरान हुई, जिसने माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण बन गया.

संदिग्ध डिवाइस से फैली दहशत

पुलिस के अनुसार घटनास्थल से जो संदिग्ध डिवाइस बरामद हुआ, वह एक कांच के जार में रखा गया था जिसे काले टेप से लपेटा गया था. इसके अंदर नट, बोल्ट, स्क्रू और एक फ्यूज लगा हुआ था. अधिकारियों का कहना है कि यह आकार में फुटबॉल से थोड़ा छोटा था. न्यूयॉर्क पुलिस आयुक्त जेसिका एस. टिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि डिवाइस हवा में जाते समय आग और धुआं छोड़ रहा था. यह पुलिस बैरियर से टकराने के बाद खुद ही बुझ गया और कुछ ही फीट की दूरी पर गिरा. फिलहाल विशेषज्ञ यह जांच कर रहे हैं कि यह असली विस्फोटक था या सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाया गया नकली उपकरण.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब रमजान के दौरान आयोजित एक एंटी-इस्लाम प्रदर्शन और उसके विरोध में आए दूसरे समूह के बीच टकराव हो गया. बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर जेक लैंग द्वारा आयोजित किया गया था.

झड़प के दौरान एक व्यक्ति ने कथित तौर पर काउंटर-प्रोटेस्टर्स पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया. इसके करीब 20 मिनट बाद एक 18 वर्षीय युवक ने आग लगाकर एक संदिग्ध डिवाइस प्रदर्शन स्थल की ओर फेंक दिया, जो सड़क के क्रॉसवॉक पर गिरा. बाद में उसी युवक ने अपने 19 वर्षीय साथी से दूसरा डिवाइस लिया और उसे भी जलाने की कोशिश की. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया.

मेयर और उनकी पत्नी सुरक्षित

घटना के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मेयर जोहरान ममदानी और उनकी पत्नी रमा दुवाजी पूरी तरह सुरक्षित हैं. मेयर के प्रवक्ता ने इस प्रदर्शन को “घृणित और इस्लामोफोबिक” बताया और कहा कि यह घटना बताती है कि उन्हें किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है. न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन नफरत और हिंसा को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस ने फिलहाल कहा है कि इस घटना का अंतरराष्ट्रीय संघर्षों से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है.