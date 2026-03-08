Advertisement
trendingNow13133135
Hindi Newsदुनियान्यूयॉर्क मेयर ममदानी के घर पर बम से हमला! कोहराम के बीच पुलिस ने दो को दबोचा, मची अफरा-तफरी

न्यूयॉर्क मेयर ममदानी के घर पर बम से हमला! कोहराम के बीच पुलिस ने दो को दबोचा, मची अफरा-तफरी

New York Bomb Attempt: न्यूयॉर्क में मेयर जोहरान ममदानी के आवास के बाहर संदिग्ध बम फेंकने की कोशिश से हड़कंप मच गया. पुलिस ने दो मुख्य संदिग्धों समेत छह लोगों को हिरासत में लिया. बरामद डिवाइस की जांच जारी है और मेयर परिवार सुरक्षित बताया गया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 08, 2026, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्यूयॉर्क मेयर ममदानी के घर पर बम से हमला! कोहराम के बीच पुलिस ने दो को दबोचा, मची अफरा-तफरी

Gracie Mansion Attack: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मेयर जोहरान ममदानी के आधिकारिक आवास के बाहर संदिग्ध बम फेंकने की कोशिश की गई. यह घटना ग्रेसी मेंशन के बाहर हुई, जहां अचानक धुआं और आग जैसी स्थिति देखी गई. मौके पर मौजूद लोगों में डर और भगदड़ का माहौल बन गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया, जबकि कुल छह लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है. जानकारी के मुताबिक यह घटना दो विरोधी प्रदर्शनकारी समूहों के बीच झड़प के दौरान हुई, जिसने माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण बन गया. 

संदिग्ध डिवाइस से फैली दहशत

पुलिस के अनुसार घटनास्थल से जो संदिग्ध डिवाइस बरामद हुआ, वह एक कांच के जार में रखा गया था जिसे काले टेप से लपेटा गया था. इसके अंदर नट, बोल्ट, स्क्रू और एक फ्यूज लगा हुआ था. अधिकारियों का कहना है कि यह आकार में फुटबॉल से थोड़ा छोटा था. न्यूयॉर्क पुलिस आयुक्त जेसिका एस. टिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि डिवाइस हवा में जाते समय आग और धुआं छोड़ रहा था. यह पुलिस बैरियर से टकराने के बाद खुद ही बुझ गया और कुछ ही फीट की दूरी पर गिरा. फिलहाल विशेषज्ञ यह जांच कर रहे हैं कि यह असली विस्फोटक था या सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाया गया नकली उपकरण.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब रमजान के दौरान आयोजित एक एंटी-इस्लाम प्रदर्शन और उसके विरोध में आए दूसरे समूह के बीच टकराव हो गया. बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर जेक लैंग द्वारा आयोजित किया गया था.
झड़प के दौरान एक व्यक्ति ने कथित तौर पर काउंटर-प्रोटेस्टर्स पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया. इसके करीब 20 मिनट बाद एक 18 वर्षीय युवक ने आग लगाकर एक संदिग्ध डिवाइस प्रदर्शन स्थल की ओर फेंक दिया, जो सड़क के क्रॉसवॉक पर गिरा. बाद में उसी युवक ने अपने 19 वर्षीय साथी से दूसरा डिवाइस लिया और उसे भी जलाने की कोशिश की. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया.

मेयर और उनकी पत्नी सुरक्षित

घटना के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मेयर जोहरान ममदानी और उनकी पत्नी रमा दुवाजी पूरी तरह सुरक्षित हैं. मेयर के प्रवक्ता ने इस प्रदर्शन को “घृणित और इस्लामोफोबिक” बताया और कहा कि यह घटना बताती है कि उन्हें किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है. न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन नफरत और हिंसा को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस ने फिलहाल कहा है कि इस घटना का अंतरराष्ट्रीय संघर्षों से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Gracie Mansion AttackNew York Bomb AttemptZohran Mamdani Residence

Trending news

दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
DNA
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर