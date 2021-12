मजाक-मजाक में चेन स्मोकर बना 2 साल का बच्चा, एक दिन में पीता था 40 सिगरेट; लेकिन

जर्काता: कभी दो साल के बच्चे को सिगरेट पीते देखा (Have you seen 2 year old kid smoking) है? देखना तो छोड़िये शायद आपने ऐसा कभी सुना भी न होगा. सोशल मीडिया के दौर यानी कि इंटरनेट के युग में अक्सर ऐसी तस्वीरें और खबरें वायरल होती हैं जिन पर यकीन करना भले ही आसान न हो लेकिन वो सौ फीसदी सच होती हैं.

'एक दिन में 4 डिब्बी सिगरेट'

अखबारों और मैगजीन के अजब-गजब कॉलम में भी आपने ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़ी होगी. दरअसल इस मामले में किसी बच्चे के स्मोकिंग करने से इतर सबसे हैरतअंगेज बात यह भी है कि ये बच्चा न सिर्फ स्मोकिंग करता था बल्कि किसी किसी दिन तो अनजाने में दो से चार डिब्बी यानी 40 सिगरेट तक पी जाता था.

ये कहानी है इंडोनेशिया के रहने वाले उस 2 साल के बच्चे आर्डी रिजल (Ardi Rizal) की जो कुछ साल पहले अचानक ही फेमस हो गया था. यह खबर सौ फीसदी सच है क्योंकि इसकी पुष्टि खुद उस बच्चे ने बड़े होने के बाद की है. हालांकि शुरुआत में स्मोकिंग की तस्वीरें देखने के बावजूद लोगों को यकीन नहीं होता था. बहुत से लोग कहते थे कि उसकी तस्वीरें एक मजाक भर हैं जो शायद किसी सॉफ्टवेयर के जरिए एडिट की गई हों.

घरवालों की लापरवाही से लगी लत

'द सन' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक आर्डी के माता-पिता की लापरवाही के कारण उसके साथ ऐसा हुआ. जब वो 18 महीने का था तब उसके पिता ने उसे मजाक में सिगरेट पीने के लिए दे दी. पिता ने ऐसा कई बार किया और धीरे-धीरे बच्चे को सिगरेट (Child Smoking Habit) की आदत पड़ गई.

बढ़ गया था वजन

जैसे ही बच्चे ने अपनी सिगरेट पीने की आदत को पूरी तरह से छोड़ा तो उसका सिर भारी रहने लगा और वो काफी झुंझलाने लगा. उसे हमेशा चक्कर जैसा लगता था. सिगरेट छोड़ते ही उसकी भूख बढ़ गई और वो फास्ट फूड ज्यादा खाने लगा. महज 5 साल की उम्र में बच्चे का वजन काफी ज्यादा बढ़ गया यानी कम उम्र में ही वो ओवरवेट हो गया. 5 साल की उम्र में आर्डी 22 किलो का हो चुका था.

ऐसे छूटी लत

इंडोनेशिया के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मामले का संज्ञान लिया और बच्चे की सिगरेट छुड़ाने में मदद की. आखिरी बार आर्डी की फोटो 4 साल पहले यानी 2017 में विदेशी पत्रकारों ने खींची थी. जिसमें वो पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था. हालांकि उसकी कोई लेटेस्ट फोटो तो फिलहाल किसी के पास नहीं हैं मगर सिगरेट छोड़ने के कुछ साल बाद की तस्वीरों में वो बच्चा काफी हेल्दी लग रहा था.

इससे पहले साल 2010 में अचानक ही आर्डी के वीडियो ने दुनिया में सनसनी मचा दी थी और इंडोनेशिया के प्रशासन ने बच्चे को सुधारने का जिम्मा उठा लिया था. साल 2013 में आर्डी की मां डिएन ने कहा कि जब उसने शुरू में स्मोकिंग छोड़ी तो वो खिलौने खरीदने की काफी जिद करने लगा. अगर उसे खिलौने ना दो तो वो सिर पटकने लगता और खुद को चोट पहुंचाने लगता. धीरे-धीरे उसकी आदत में सुधार हुआ और अब वह पूरी तरह से सिगरेट छोड़कर किशोरावस्‍था में पहुंच गया है.