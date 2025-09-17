Plane Crash: प्लेन क्रैश के बाद बचाने पहुंची रेस्क्यू टीम की फटी रह गई आंखें, बरामद हुई 133 करोड़ रुपये की ये चीज

World's Largest Hub of Cocaine Supply: ब्राजील में एक हैरतअंगेज घटना सामने आई है. वहां पर दूरदराज के तटीय इलाके में एक छोटा विमान क्रैश हो गया. जब बचावकर्ता मौके पर पहुंचे वहां का नजारा देखकर दंग रह गए. उन्हें क्रैश हुए प्लेन से करीब 200 किलो कोकेन बरामद हुई. यह ड्रग्स नकली SpaceX पैकेजिंग में लिपटी हुई थी. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जांच अधिकारियों का मानना है कि यह घटना अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है, जिसका ज्यादा गहराई से जांच की जरूरत है.

जॉम्बिया में रजिस्टर्ड था क्रैश प्लेन

स्थानीय मीडिया G1 Globo की रिपोर्ट के मुताबिक, प्लेन क्रैश की यह घटना ब्राजील के अलागोआस क्षेत्र में कोरूरीपे के पास हुई. यह एक खूबसूरत लेकिन सुनसान तटीय इलाका है. वह विमान जाम्बिया में रजिस्टर्ड था, लेकिन पिछले दो साल से ब्राजील में ऑपरेट हो रहा था. दुर्घटनाग्रस्त हुए प्लेन को ऑस्ट्रेलिया का पायलट टिमोथी जे. क्लार्क चला था, जो इस घटना में मारा गया.

जांच के दौरान पुलिस को विमान में अतिरिक्त ईंधन टैंक मिले, जिससे लगता है कि इसे लंबी दूरी की उड़ान के लिए तैयार किया गया था. हालांकि, पुलिस ने यह नहीं बताया कि विमान कहां से उड़ा था या उसे कहां जाना था.

16 मिलियन डॉलर की कोकेन बरामद

जांच कर रही पुलिस ने बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 90 लाख ब्राजीलियाई रियाल (लगभग 16 मिलियन डॉलर) आंकी है. कोकेन को जब्त करने के बाद कोरूरीपे के इंटीग्रेटेड पब्लिक सिक्योरिटी सेंटर में भेज दिया गया है.

पुलिस का कहना है कि यह विमान संभवत अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के रास्ते में अलागोआस को एक स्टॉपओवर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था. जांचकर्ता यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या पायलट को ब्राजील के हवाई रास्तों की पहले से जानकारी थी.

इतनी बड़ी मात्रा में कोकेन बरामद होने के बाद फेडरल पुलिस भी हैरान है. उसने बयान जारी करके कहा, 'हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे ताकि ड्रग्स के मालिक का पता लगाया जा सके और इस अपराध के पीछे के नेटवर्क को समझा जा सके.'

ड्रग सप्लाई में ब्राजील दूसरे नंबर पर

रिपोर्ट के मुताबिक, ब्राजील में कोकेन का उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन पड़ोसी देश कोलंबिया उसके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. दुनिया का करीब 70% कोकेन अकेले कोलंबिया से सप्लाई किया जाता है. कई बार कोकेन कोलंबिया से ब्राजील भेजी जाती है और फिर वहां से आगे सप्लाई कर दी जाती है.

संयुक्त राष्ट्र की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोलंबिया के बाद ब्राजील अफ्रीका, एशिया और यूरोप जाने वाली कोकेन खेपों का सबसे बड़ा प्रस्थान बिंदु है. अब प्लेन क्रैश में 200 किलो कोकेन मिलने के बाद इस बात की फिर से पुष्टि हो गई है कि ब्राजील अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी में एक अहम कड़ी है. ऐसे में पुलिस अब इस मामले को सुलझाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए जोर-शोर से सक्रिय हो गई है.