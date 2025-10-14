गाजा में 13 परमाणु बमों जैसी तबाही, इजरायल ने 200,000 टन विस्फोटक से बना दिया कब्रिस्तान, मलबा साफ करने में लगेंगे 21 साल!

Advertisement
200,000 tonnes of explosives dropped on Gaza: हमास-इज़राइल युद्ध में इजराइल ने गाजा पर 200,000 टन विस्फोटक गिराए, जो 13 हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर है. जिसके बाद करीब 51 मिलियन टन मलबा साफ करने में UN के अनुसार 21 साल लग सकते हैं. जानें पूरी खबर.

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 14, 2025, 10:47 AM IST
Approximately 13 Hiroshima-type nuclear bombs In Gaza: 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए दो साल के युद्ध ने गाजा को पूरी तरह तबाह कर दिया. 10 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी मध्यस्थता से युद्धविराम होने के बावजूद, गाजा अब एक विशाल कब्रिस्तान जैसा लगता है.  इजराइल ने 200,000 टन विस्फोटक गिराए, जो 13 हिरोशिमा परमाणु बमों की ताकत के बराबर है. यानी इजरायल ने जिस तरह गाजा में तबाही मचाई है, जानें कितने सालों में मलबा हट पाएगा.

13 हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर है
द कैनरी में छपी एक रिपोर्ट में प्रोफेसर पॉल रोजर्स बताते हैं कि गाजा पर दो सालों से अधिक जारी युद्ध में इजरायली सेना ने 200,000 टन विस्फोटक बरसाए, जो 13 हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर है. इससे 67,183 लोगों की मौत और 169,841 घायल हुए हैं. बुनियादी ढांचा, स्कूल, अस्पताल तबाह हो चुके हैं. लोग भय, भूख और अंधेरे में जी रहे हैं. यह मानवीय त्रासदी इस दुनिया के लिए ऐसी चेतावनी है, जिसे सोचकर हर कोई खौफ में आ जाए. यानी नेतन्याहू की सेना ने एक तरह से गाजा को धरती का नरक बना दिया है. 

हिरोशिमा से तुलना और नुकसान का दायरा
1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया अमेरिकी बम करीब 4 टन का था, जिसने 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तबाह कर दिया और तुरंत या बाद में 180,000 लोगों की जान ले ली. लेकिन गाजा की स्थिति और भयावह है. गाजा का क्षेत्रफल केवल 365 वर्ग किलोमीटर है जो लंदन (1,572 वर्ग किलोमीटर) का आधा भी नहीं है. यहां की आबादी इस तबाही के बीच फंसी है, जहां जाने का कोई रास्ता नहीं है.  गाजा सरकार के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 67,183 लोग मारे गए और 169,841 घायल हुए. हजारों लोग स्थायी रूप से अंग-भंग या लकवाग्रस्त हो चुके हैं.

बुनियादी ढांचे सब नाश हो गए?
गाजा में स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सेवाएं पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं. बिजली, पानी और संचार नेटवर्क की स्थिति दयनीय है. लोग बार-बार विस्थापित हो रहे हैं. परिवार अपने सारे सामान खो चुके हैं. बच्चे बिना बिजली के फर्श पर सोते हैं, छात्र मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करते हैं, और अस्पताल बेहद सीमित संसाधनों में चल रहे हैं. 

द्वितीय विश्व युद्ध से बदतर गाजा में जंग
bradford.ac.uk में छपी रिपोर्ट के मुता‌बिक, ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर पॉल रॉजर्स ने ओवेन जोन्स के पॉडकास्ट में कहा कि गाजा में जो हुआ द्वितीय विश्व युद्ध से भी बदतर हुआ. उन्होंने कहा, "ये ड्रेस्डेन पर सहयोगी सेनाओं की कार्पेट बमबारी से भी ज्यादा है." ड्रेस्डेन में हजारों बम एक साथ गिरे थे, लेकिन गाजा में ये बम अलग-अलग जगहों पर बिखरे हुए गिराए जा रहे हैं, जिससे तबाही का दायरा और फैल गया है. ये 2,000 बॉम्बर रेड्स से भी आगे निकल चुकी है. प्रोफेसर ने कहा, "द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी तीव्रता वाली जंग दुनिया ने नहीं देखी." गाजा का इलाका महज 365 वर्ग किलोमीटर का है, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं. इतने घने आबादी वाले इलाके में ये बमबारी कितनी भयानक होगी, सोचिए. स्कूल, अस्पताल, घर- सब उजड़ चुके हैं.

गाजा में 21 साल और 1.2 अरब डॉलर चाहिए मलबा हटाने में
यूएन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, गाजा में इजरायल के हमलों से बचे 5 करोड़ टन से ज्यादा मलबे को हटाने में 21 साल और 1.2 अरब डॉलर का खर्च आएगा. कुछ मलबे में एस्बेस्टस जैसे खतरनाक पदार्थ हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. साथ ही, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मलबे में 10,000 लोग लापता हैं, जिनके शव दबे हो सकते हैं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

