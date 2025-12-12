Video: ‘पिछले महीने 25 हजार लोग मारे गए', ट्रंप ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का दे दिया इशारा! रूस-यूक्रेन जंग को लेकर गुस्से में क्या कहा?

Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को रूस-यूक्रेन संघर्ष पर सबसे कड़ी चेतावनी जारी की. उन्होंने कहा कि युद्ध का यह मौजूदा रास्ता दुनिया को एक भयानक वैश्विक टकराव की ओर धकेल सकता है. व्हाइट हाउस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विनियमन पर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद बोलते हुए, ट्रंप ने चेतावनी दी, "ऐसी चीजें तीसरे विश्व युद्ध में समाप्त हो जाती हैं." उन्होंने लड़ाई को तुरंत रोकने की अपील की और बताया कि पिछले महीने ही लगभग 25,000 लोग जिसमें ज्यादातर सैनिक मारे गए थे.

शांति पर नहीं बनी बात तो गुस्से में ट्रंप!

ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, "मैं चाहता हूं कि यह हत्याकांड रुक जाए... मैं इसे रुकते हुए देखना पसंद करूंगा." उन्होंने खून-खराबे को रोकने के लिए "बहुत मेहनत" कर रहे अमेरिका की अगुवाई वाली बातचीत में प्रगति की कमी पर गहरी निराशा जताई. ट्रंप की क्रिसमस तक शांति सौदे की नई समय सीमा ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय संघ (ईयू) के सहयोगियों को चिंतित कर दिया है. शांति वार्ता में रुकावट से अमेरिका की निराशा बढ़ रही है.

TRUMP ON UKRAINE: "I'd like to see the killing stopped. 25,000 people died last month." Add Zee News as a Preferred Source "I told them the other day. I said, 'everybody keeps playing games like this, you'll end up in a third world war.'" pic.twitter.com/ybsdB2qezm — Breaking911 (@Breaking911) December 11, 2025

ट्रंप दोनों पक्षों से तंग आ चुके हैं

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति दोनों देशों (रूस और यूक्रेन) से "बेहद नाराज" हैं.उन्होंने कहा, "वह बस बैठक दर बैठक से तंग आ चुके हैं.अब वह सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं." अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस समय भी रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस वीकेंड होने वाली वार्ता में अमेरिका का कोई प्रतिनिधि शामिल होगा या नहीं.लेविट ने पुष्टि की कि ट्रंप ने बुधवार को यूरोपीय नेताओं से बात की, जबकि विटकॉफ की टीम दोनों पक्षों से "ठीक अभी" चर्चा कर रही है.

यूक्रेन का 20-सूत्री योजना, लेकिन विवाद बरकरार

यूक्रेन ने सुलह की शर्तों का विवरण देते हुए एक 20-सूत्री योजना पेश की है, जिसमें सुरक्षा गारंटी पर अलग दस्तावेज शामिल हैं.राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव वाशिंगटन के शामिल होने के लिए आभारी है, लेकिन चेतावनी दी कि क्षेत्रीय मुद्दे – जैसे डोनेट्स्क क्षेत्र पर नियंत्रण और रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट. अभी भी सुलझने से "बहुत दूर" हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी छूट के लिए राष्ट्रीय जनमत संग्रह से मंजूरी लेनी होगी.

यूक्रेनी अधिकारियों को क्या है खतरा?

यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका ने डोनबास के कुछ हिस्सों में "फ्री इकोनॉमिक ज़ोन" का सुझाव दिया है, जबकि रूस इसे "डीमिलिटराइज़्ड ज़ोन" के रूप में देखता है. कीव ऐसे किसी भी प्रबंधन का विरोध कर रहा है जो रूसी प्रभाव को बढ़ावा दे. ज़ेलेंस्की ने कहा कि चल रही समझौतों में यूक्रेनी सेना का डोनेट्स्क से पीछे हटना शामिल है, लेकिन शर्त यह है कि रूसी सेना अंदर न आए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी वापसी के बदले रूस को भी उतनी ही सेना हटानी होगी.

युद्धक्षेत्र में बढ़ता दबाव, यूरोप आगे आया

यूरोपीय नेता वार्ता को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, इस आशंका के बीच कि ट्रंप का तेजी से समझौता करने का दबाव यूक्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने वीकेंड में अमेरिका के साथ शांति प्रस्तावों को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि वार्ता अब "एक महत्वपूर्ण मोड़" पर है.

रूस का क्या है कहना?

इधर, रूस ट्रंप की शांति कोशिशों के प्रति सहयोगी दिखने की कोशिश कर रहा है और वाशिंगटन को नया "सामूहिक सुरक्षा" प्रस्ताव सौंप रहा है. युद्धक्षेत्र में, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि रूसी सेना "रणनीतिक पहल को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखे हुए है" और उन्होंने सिवेर्स्क शहर पर कब्जा कर लिया है. एक दावा जिसे यूक्रेन ने खारिज कर दिया. यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में लंबी दूरी के ड्रोन से कैस्पियन सागर में एक रूसी तेल रिग को निशाना बनाया, जिससे मॉस्को के एयरपोर्ट पर कई घंटों के लिए उड़ानें रोकनी पड़ीं. ट्रंप प्रशासन की शांति कोशिशें जारी हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय विवाद और दोनों पक्षों की जिद वार्ता को जटिल बना रही है.क्रिसमस तक सौदा होना चाहिए या नहीं, यह आने वाले दिनों में साफ होगा.