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Hindi Newsदुनियाबाप रे! 278 यात्रियों को लेकर लैंड करते ही प्लेन के टायर में लगी आग, UN के अधिकारी भी थे अंदर

बाप रे! 278 यात्रियों को लेकर लैंड करते ही प्लेन के टायर में लगी आग, UN के अधिकारी भी थे अंदर

करीब 300 लोग प्लेन में बैठे थे. इसमें संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारी भी थे. तुर्की एयरलाइंस का प्लेन TK 726 इस्तांबुल से काठमांडू आ रहा था. उतरा ही था कि धुआं फैलने लगा. टायर में आग लग चुकी थी, हड़कंप मच गया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 11, 2026, 08:44 AM IST
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बाप रे! 278 यात्रियों को लेकर लैंड करते ही प्लेन के टायर में लगी आग, UN के अधिकारी भी थे अंदर

278 यात्रियों और 11 क्रू मेंबर्स को लेकर आया तुर्किश एयरलाइंस का प्लेन लैंड किया ही था कि टायर में आ लग गई. किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या. सुबह-सुबह प्लेन नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था. दूर खड़े लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे. हड़कंप मच गया. फौरन इमर्जेंसी सर्विसेज को एक्टिव कर दिया गया. 

गनीमत यह रही कि सभी यात्री सेफ हैं. अधिकारियों ने बताया है कि यह घटना विमान के लैंडिंग के दौरान एक टायर में आग लगने के बाद हुई. वीडियो में आसपास धुआं भी फैलता दिखाई दे रहा है. हवाई अड्डे पर मौजूद दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया. सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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