दुनिया के इन देशों में भी दिखा सकते हैं 'बहादुरी', यहां की सेना में शामिल होते हैं विदेशी

Foreign Military Service: किसी देश की पहचान उसकी सैन्य शक्तियों की वजह से होती है. जिस देश की सैन्य शक्ति मजबूत होती है उससे उतना ही शक्तिशाली समझा जाता है. हर देश में नौसेना, वायुसेना सहित कई विभाग रहते हैं जिसके लिए भर्तियां निकलती है और लोग इसमें शामिल होते हैं. क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे कई देश है जो विदेशी नागरिकों को भी अपनी सेना में शामिल होने का मौका देते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में.

फ्रांस की सेना में शामिल होने का मौका

विदेशी नागरिकों को सेना में भर्ती करने के मामले में फ्रांस भी शामिल है. यहां पर किसी भी देश के नागरिक सेना में शामिल हो सकते हैं. नागरिक (Pseudo Identity) के जरिए सेना में भर्ती हो सकते हैं, ऐसे लोगों को शुरुआत में फ्रेंच बोलने की जरूरत नहीं होती है. परीक्षा के लिए एक टाइम होता है उसके बाद वे फ्रांसीसी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस व्यवस्था के जरिए युवाओं को एक बेहतर विकल्प मिल जाता है.

अमेरिका की सेना

जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है, अमेरिका में MAVNI जैसे कार्यक्रम हैं जो चिकित्सा विशेषज्ञता या भाषा दक्षता जैसे महत्वपूर्ण कौशल वाले कानूनी अप्रवासियों को भर्ती होने की अनुमति देते हैं. यहां पर सेवा देने वाले लोगों को जल्द ही नागरिकता मिल जाती है. हालांकि ये कार्यक्रम आव्रजन नीतियों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं.

रूस की सेना में भर्ती होते हैं विदेशी

इसके अलावा रूस भी विदेशियों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका देता है. रूस और यूक्रेन में कई सालों से युद्ध भी चल रहा है. साल 2022 में, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सक्रिय शत्रुता में भाग लेने वाले और भर्ती होने वाले विदेशियों के लिए नागरिकता की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक आदेश दिया और हस्ताक्षर भी किया, इसका उद्देश्य चल रहे संघर्षों के बीच सैनिकों की संख्या को बढ़ाना है.

यहां पर सेना में केवल लड़ाई करने के लिए ही लोग नहीं शामिल होते हैं बल्कि सेना में उपचार करने के लिए, खाना बनाना जैसे चीजों के लिए भी लोगों को शामिल किया जाता है. बीते दिन रूस की सेना में शामिल कई भारतीयों को सरकार रूसी सरकार की मदद से वापस भारत बुलाया था.