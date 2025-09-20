1 बच्चा होने पर 3 लाख, जुड़वा बच्चे हुए तो 6 लाख, इस देश की सरकार दे रही फैमिली प्लानिंग के लिए पैसे

ताइवान चीन से लगा एक देश है, जो उस पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है. लेकिन गिरते जन्मदर के कारण ये देश लगातार युवा आबादी में कमी से जूझ रहा है. इसका असर वहां की सैन्य क्षमता पर पड़ रहा है. वैसे तो यहां सेना में शामिल होना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी नई भर्ती के लिए युवा नहीं मिल रहे हैं.

इस समस्या से निकलने के लिए सरकार अब बच्चा पैदा करने के लिए पैसा दे रही है. कई सरकारी योजनाओं की घोषणा की गयी है, जिससे लोग फैमिली प्लानिंग करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें. इसके तहत परिवार को लगभग 3-6 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गयी है.

1 बच्चे के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए

ताइवान सरकार की नई योजना के तहत एक बच्चा पैदा होने पर माता-पिता को 3,320 डॉलर (292462 रुपये) मिलेंगे. अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें 7000 डॉलर (616636 रुपये) की राशि का भुगतान किया जाएगा. इससे पहले की योजना में अगर मां नौकरी करती थी या किसी बिजनेस को चलाती थी, तो उसके आधार पर प्रति बच्चा 1300 डॉलर से 2300 डॉलर तक की सरकारी मदद मिलती थी.

बांझपन का इलाज भी होगा कवर

यदि कोई महिला या पुरुष बांझपन की समस्या से गुजर रहे हैं, तो ताइवान सरकार इलाज में भी उनकी मदद करेगी. फोकस ताइवान की रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के मंत्रिमंडल ने गुरुवार को प्रत्येक नवजात शिशु के लिए परिवारों को नकद भुगतान और बांझपन के इलाज की लागत के एक बड़े हिस्से को कवर करने को मंजूरी दी है.

सुपर-एज्ड सोसाइटी

ताइवान इस साल के अंत तक एक सुपर-एज्ड सोसाइटी बन जाएगा. ताइवान की 20 प्रतिशत से अधिक आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है. इस द्वीपीय राष्ट्र की जन्म दर दुनिया में सबसे कम जन्म दरों में से एक है. 2022 में ताइवान की कुल जन्म दर सिर्फ 0.087 थी. ऐसे में ताइवान को रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंचने के लिए प्रति महिला 2.1 बच्चे पैदा करने की जरूरत होगी.