1 बच्चा होने पर 3 लाख, जुड़वा बच्चे हुए तो 6 लाख, इस देश की सरकार दे रही फैमिली प्लानिंग के लिए पैसे
Advertisement
trendingNow12929494
Hindi Newsदुनिया

1 बच्चा होने पर 3 लाख, जुड़वा बच्चे हुए तो 6 लाख, इस देश की सरकार दे रही फैमिली प्लानिंग के लिए पैसे

Taiwan Family Subsidy Scheme: चीन जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना हुआ है. वहीं, उससे लगा हुआ ताइवान गिरते जन्मदर का सामना कर रहा है. इसलिए यहां की सरकार ने बच्चा पैदा करने पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 बच्चा होने पर 3 लाख, जुड़वा बच्चे हुए तो 6 लाख, इस देश की सरकार दे रही फैमिली प्लानिंग के लिए पैसे

ताइवान चीन से लगा एक देश है, जो उस पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है. लेकिन गिरते जन्मदर के कारण ये देश लगातार युवा आबादी में कमी से जूझ रहा है. इसका असर वहां की सैन्य क्षमता पर पड़ रहा है. वैसे तो यहां सेना में शामिल होना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी नई भर्ती के लिए युवा नहीं मिल रहे हैं.

इस समस्या से निकलने के लिए सरकार अब बच्चा पैदा करने के लिए पैसा दे रही है. कई सरकारी योजनाओं की घोषणा की गयी है, जिससे लोग फैमिली प्लानिंग करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें. इसके तहत परिवार को लगभग 3-6 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गयी है.

इसे भी पढ़ें- हमारे परमाणु हथियार सऊदी के लिए हर वक्त उपलब्ध हैं; भारत ने मुस्लिम देशों को दे दी ये सलाह

Add Zee News as a Preferred Source

1 बच्चे के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए

ताइवान सरकार की नई योजना के तहत एक बच्चा पैदा होने पर माता-पिता को 3,320 डॉलर (292462 रुपये) मिलेंगे. अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें 7000 डॉलर (616636 रुपये) की राशि का भुगतान किया जाएगा. इससे पहले की योजना में अगर मां नौकरी करती थी या किसी बिजनेस को चलाती थी, तो उसके आधार पर प्रति बच्चा 1300 डॉलर से 2300 डॉलर तक की सरकारी मदद मिलती थी.

बांझपन का इलाज भी होगा कवर

यदि कोई महिला या पुरुष बांझपन की समस्या से गुजर रहे हैं, तो ताइवान सरकार इलाज में भी उनकी मदद करेगी. फोकस ताइवान की रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के मंत्रिमंडल ने गुरुवार को प्रत्येक नवजात शिशु के लिए परिवारों को नकद भुगतान और बांझपन के इलाज की लागत के एक बड़े हिस्से को कवर करने को मंजूरी दी है.

इसे भी पढ़ें- पुतिन की चाल, ट्रंप की चेतावनी... NATO देशों को बना रहा निशाना, अब इस देश पर 12 मिनट तक खौफ बनकर मंडराया रूसी फाइटर जेट

सुपर-एज्ड सोसाइटी

ताइवान इस साल के अंत तक एक सुपर-एज्ड सोसाइटी बन जाएगा. ताइवान की 20 प्रतिशत से अधिक आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है. इस द्वीपीय राष्ट्र की जन्म दर दुनिया में सबसे कम जन्म दरों में से एक है. 2022 में ताइवान की कुल जन्म दर सिर्फ 0.087 थी. ऐसे में ताइवान को रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंचने के लिए प्रति महिला 2.1 बच्चे पैदा करने की जरूरत होगी. 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

taiwan low birth rate

Trending news

Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
Godhra
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
Army
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
HDFC bank
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
DNA Analysis
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
;