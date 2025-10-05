हलक में अटक जाती है सांस, सिर पर बांधना पड़ता है कफन, ये हैं दुनिया की तीन सबसे डरावनी जगह; कदम-कदम पर निकलती है चीख

Scariest Places in the World: दुनिया में कई ऐसी डरावनी और रहस्यमयी जगहे हैं, जहां जाने में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन कुछ लोगों को ऐसी जगहों पर जाना काफी रोमांचक लगता है. ये ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं. अगर आप भी उन लोगों में आते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. दुनिया भर में ऐसी कई जगहे हैं, जिनके पीछे ऐसी कई कहानियां छिपी होती हैं, जो उन्हें बेहद डरावनी बना देती हैं. इतना ही नहीं, ऐसी जगहों पर लोगों के जान का भी डर होता है. ऐसे में सरकार ऐसी जगहों को प्रतिबंधित कर देती है. इस खबर में हम आपको दुनिया भर की डरावनी जगहों के बारे में बताएंगे.

डेथ वैली, अमेरिका

अमेरिका की डेथ वैली घाटी दुनिया भर की डरावनी जगहों में से एक है. अपने नाम की तरह ही ये जगह भी है, जहां कई ऐसी रहस्यमयी घटनाओं की खबर आती रहती हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है. लोगों का मानना है कि यहां जो भी व्यक्ति आता है, उसकी जान चले जाती है. दरअसल यहां का तापमान इतना ज्यादा है कि यहां जीवन का पनपना मुश्किल हो जाता है. लेकिन यहां कई पुरानी इमारतें हैं, जो खंडहर में बदल चुकी है. ऐसे में यहां हुई रहस्यमयी घटनाओं से लोगों को लगता है कि यहां भूतों का साया है, कुछ लोग ये मानते हैं कि यहां कोई अज्ञात शक्ति रहती है.

स्नेक आइलैंड, ब्राजील

दुनिया भर में ब्राजील के स्नेक आइलैंड को सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है. इस आइलैंड को वहां मिलने वाले जहरीले सांपों के कारण खतरनाक माना जाता है. दरअसल यहां इतने ज्यादा सांप पाए जाते हैं, कि हर कदम पर आपको सांप देखने को मिल सकते हैं. इस आइलैंड पर लगभग 43 सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से कुछ प्रजातियां इतनी जहरीली होती हैं, कि उसके कांटने के कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की मौत हो सकती है. ऐसे में ब्राजील सरकार ने इस जगह को लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है.

नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, भारत

भारत के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को दुनिया भर में बेहद खतरनाक माना जाता है. ऐसा वहां रहने वाले आदिवासियों के कारण है. दरअसल वहां रहने वाले आदिवासियों का बाहरी दुनिया के लोगों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. ऐसे में उन लोगों के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे अभी भी पाषाण युग में जी रहे हैं. ऐसे में नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के बाहर के लोगों को देखते ही वे उनपर हमला कर देते हैं. इसलिए भारत सरकार से इस द्वीप में जाने के लिए खास अनुमति लेनी पड़ती है.