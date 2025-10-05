Advertisement
trendingNow12948926
Hindi Newsदुनिया

हलक में अटक जाती है सांस, सिर पर बांधना पड़ता है कफन, ये हैं दुनिया की तीन सबसे डरावनी जगह; कदम-कदम पर निकलती है चीख

Dangerous Places in the World: क्या आपको भी डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक है? डरावनी चीजों का अनुभव करने में क्या आपको रोमांच महसूस होता है? अगर ऐसा है तो ये खबर आपके लिए है. यहां हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जिनका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हलक में अटक जाती है सांस, सिर पर बांधना पड़ता है कफन, ये हैं दुनिया की तीन सबसे डरावनी जगह; कदम-कदम पर निकलती है चीख

Scariest Places in the World: दुनिया में कई ऐसी डरावनी और रहस्यमयी जगहे हैं, जहां जाने में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन कुछ लोगों को ऐसी जगहों पर जाना काफी रोमांचक लगता है. ये ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं. अगर आप भी उन लोगों में आते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. दुनिया भर में ऐसी कई जगहे हैं, जिनके पीछे ऐसी कई कहानियां छिपी होती हैं, जो उन्हें बेहद डरावनी बना देती हैं. इतना ही नहीं, ऐसी जगहों पर लोगों के जान का भी डर होता है. ऐसे में सरकार ऐसी जगहों को प्रतिबंधित कर देती है. इस खबर में हम आपको दुनिया भर की डरावनी जगहों के बारे में बताएंगे. 

डेथ वैली, अमेरिका
अमेरिका की डेथ वैली घाटी दुनिया भर की डरावनी जगहों में से एक है. अपने नाम की तरह ही ये जगह भी है, जहां कई ऐसी रहस्यमयी घटनाओं की खबर आती रहती हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है. लोगों का मानना है कि यहां जो भी व्यक्ति आता है, उसकी जान चले जाती है. दरअसल यहां का तापमान इतना ज्यादा है कि यहां जीवन का पनपना मुश्किल हो जाता है. लेकिन यहां कई पुरानी इमारतें हैं, जो खंडहर में बदल चुकी है. ऐसे में यहां हुई रहस्यमयी घटनाओं से लोगों को लगता है कि यहां भूतों का साया है, कुछ लोग ये मानते हैं कि यहां कोई अज्ञात शक्ति रहती है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

स्नेक आइलैंड, ब्राजील
दुनिया भर में ब्राजील के स्नेक आइलैंड को सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है. इस आइलैंड को वहां मिलने वाले जहरीले सांपों के कारण खतरनाक माना जाता है. दरअसल यहां इतने ज्यादा सांप पाए जाते हैं, कि हर कदम पर आपको सांप देखने को मिल सकते हैं. इस आइलैंड पर लगभग 43 सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से कुछ प्रजातियां इतनी जहरीली होती हैं, कि उसके कांटने के कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की मौत हो सकती है. ऐसे में ब्राजील सरकार ने इस जगह को लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. 

fallback

नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, भारत
भारत के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को दुनिया भर में बेहद खतरनाक माना जाता है. ऐसा वहां रहने वाले आदिवासियों के कारण है. दरअसल वहां रहने वाले आदिवासियों का बाहरी दुनिया के लोगों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. ऐसे में उन लोगों के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे अभी भी पाषाण युग में जी रहे हैं. ऐसे में नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के बाहर के लोगों को देखते ही वे उनपर हमला कर देते हैं. इसलिए भारत सरकार से इस द्वीप में जाने के लिए खास अनुमति लेनी पड़ती है.

fallback

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

dangerous places in the worldScariest Places In The World

Trending news

'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
;