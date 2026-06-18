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300 अरब डॉलर, प्रतिबंधों से राहत और परमाणु वादा... ईरान को समझौते में क्या-क्या मिला? US ने जारी किया डील का ड्राफ्ट

US-Iran Peace Deal Final Draft: अमेरिकी और ईरान के बीच इस शुक्रवार को होने जा रहे शांति समझौते पर साइन होने जा रहा है. सबकी नजरें इस बात पर लगी थी कि इस डील में ईरान को क्या-क्या मिलने जा रहा है. अब अमेरिका ने इस डील का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें ईरान के लिए 300 अरब डॉलर का फंड बनाने और प्रतिबंधों से राहत की बात की गई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 18, 2026, 05:18 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:18 AM IST
300 अरब डॉलर, प्रतिबंधों से राहत और परमाणु वादा... ईरान को समझौते में क्या-क्या मिला? US ने जारी किया डील का ड्राफ्ट
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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