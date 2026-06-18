Key Highlights of US-Iran Peace Deal Final Draft: यूएस और ईरान के बीच हुए हिंसक संघर्षों के बाद अब 19 जून को स्विटजरलैंड में शांति समझौता होने जा रहा है. इस समझौते में क्या-क्या शामिल होगा और ईरान की क्या शर्तें मानी गई हैं. यह अब तक किसी को पता नहीं था. हालांकि, अब यह राज खुल गया है. अमेरिका ने ईरान के साथ हुए 14 सूत्रीय समझौते का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है. इस ड्राफ्ट का नाम यह दस्तावेज़ औपचारिक रूप से 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान' रखा गया है. इसके सात ही समझौते को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही गोपनीयता पर भी विराम लग गया है.