Key Highlights of US-Iran Peace Deal Final Draft: यूएस और ईरान के बीच हुए हिंसक संघर्षों के बाद अब 19 जून को स्विटजरलैंड में शांति समझौता होने जा रहा है. इस समझौते में क्या-क्या शामिल होगा और ईरान की क्या शर्तें मानी गई हैं. यह अब तक किसी को पता नहीं था. हालांकि, अब यह राज खुल गया है. अमेरिका ने ईरान के साथ हुए 14 सूत्रीय समझौते का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है. इस ड्राफ्ट का नाम यह दस्तावेज़ औपचारिक रूप से 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान' रखा गया है. इसके सात ही समझौते को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही गोपनीयता पर भी विराम लग गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार तड़के समाचार एजेंसी एएफपी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर इस दस्तावेज़ का पूरा ब्योरा पढ़कर सुनाया. ड्राफ्ट में कहा गया है कि यह पूर्ण समझौता नहीं बल्कि एमओयू होगा. इस पर 19 जून को साइन होगा और उसके बाद दोनों पक्षों को अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए अधिकतम 60 दिन का समय मिलेगा. आपसी सहमति से इस तारीख को आगे भी बढ़ाया जा सकता है. वहीं ईरान की तरफ से अभी तक इस समझौते का कोई आधिकारिक विवरण जारी नहीं किया गया है.
एमओयू के ड्राफ्ट में कहा गया है कि दोनों देश लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त कर देंगे. अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के खिलाफ लगाए गए नौसैनिक नाकाबंदी को खत्म करेगा. इसके बाद वहां पर जहाजों की आवाजाही को युद्ध-पूर्व स्तर पर बहाल कर दिया जाएगा. दोनों के बीच फाइनल समझौता होने के 30 दिनों के अंदर अमेरिका अपने सभी बलों को ईरान के आसपास से वापस बुला लेगा. यूएस के अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान ने भी 60 दिनों तक सभी देशों के वाणिज्यिक जहाजों को बिना किसी शुल्क के सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का वादा किया है.
यूएस अधिकारियों की ओर से जारी ड्राफ्ट में कहा गया है कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करने का वादा किया है. दोनों देश ईरान के संवर्धित यूरेनियम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAIA) की निगरानी में साइट पर ब्लेंडिंग के जरिए हटाने में सहयोग करेंगे. इसके बदले में अमेरिका ईरान के पुर्निर्माण में मदद करेगा.
इसके लिए क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर अमेरिका 300 अरब डॉलर के फंड की स्थापना करेगा. यह फंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए होगा. इसके अलावा अमेरिका उसके खिलाफ लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध समाप्त करेगा. इन प्रतिबंधों को हटाने का विस्तृत कार्यक्रम अंतिम समझौते का हिस्सा होगा.
जियो पॉलिटिकल एक्सपर्टों के मुताबिक, अगर यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है तो अमेरिका और ईरान के बीच 40 साल से ज्यादा पुराने तनाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है. इससे दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव, परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और ईरान की अर्थव्यवस्था पर लगे प्रतिबंध जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे भी हल हो सकते हैं. हालांकि, इस ड्राफ्ट पर अभी ईरान की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में देखने लायक बात होगी कि दोनों पक्ष क्या वाकई किसी फाइनल समझौते पर पहुंच पाएंगे या एक बार फिर क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ जाएगा.