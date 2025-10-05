समंदर में मिला 300 साल पुराना खजाना, सोने के सिक्कों की चमक देख चौंधिया गईं आंखे, हक्के-बक्के रह गए खोजने वाले

US News: वैज्ञानिकों की एक खोज में पता चला है कि अमेरिका का समुद्री तट किसी जमाने में बड़े व्यापारिक रूट का हिस्सा था. जिसकी समुद्री सीमा से कारोबारी जहाज अपना माल और संपदा लेकर आते जाते थे. अमेरिका में समंदर में डूबे जहाजों के मलबों की खोजबीन करने वाली कंपनी के गोताखोरों को ये बड़ी कामयाबी मिली है. उन्होंने जो बड़ा खजाना खोजा है, उसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है. इस खजाने की बात करें तो ये करीब तीन सौ साल पहले समंदर में डूबे स्पेनिश जहाज के मलबे से मिला, जो सन 1700 के आसपास अमेरिकी उपनिवेशों से कीमती सामान लेकर जा रहा था और किसी तूफान की चपेट में आ गया होगा.

मलबे में मिला खजाना

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा के पास ये कामयाबी हाथ लगी. जहां समुद्र तट के एक हिस्से को 'खजाना तट' के नाम से जाना जाता है. यहां समुद्र में पानी के अंदर कई ऐसे जहाजों के मलबे मिले हैं, जिनमें खजाना छुपा था. एक बार फिर इन समुद्र के अंदर छिपे हुए जहाज़ के मलबों में छिपा खजाना मिला है.

एक मिलियन डॉलर से ज्यादा का सोना

शोधकर्ताओं की एक टीम ने जिस स्पेनिश जहाज के मलबे से खोया खजाना निकाला है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है. मिले खजाने की कीमत करीब 1 मिलियन डॉलर यानी 8 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसके साथ ही 1715- फ्लीट-क्वींस ज्वेल्स एलएलसी ने इस हफ्ते ऐलान किया है कि फ्लोरिडा के अटलांटिक तट के पास 1,000 से अधिक चांदी और सोने के सिक्के मिले हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे स्पेनिश उपनिवेशों में ढाले गए थे. जहां अब बोलीविया, मैक्सिको और पेरू स्थित हैं.

300 साल पुरानी विरासत

जिस जहाज के मलबे से सोना मिला वो 1715 के 11 जहाजों के बेड़े के काफिले का हिस्सा था. जो नई दुनिया से अपार धन-संपत्ति लेकर स्पेन वापस आ रहा था. ग्लोबल न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 जुलाई, 1715 को फ्लोरिडा के तट पर एक शक्तिशाली तूफान ने इसके बेड़े पर बहुत बड़ा हमला किया, जिससे जहाज डूब गया और अनुमानित 40 करोड़ डॉलर मूल्य का सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात समंदर में में बह गए थे.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उस दौरान समुद्री आपदा में करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी और बचे हुए लोग उस समुद्र तट पर बहकर आ गए जिसे फिलहाल ट्रेजर बीच कहा जाता है. स्पेनिश अधिकारियों ने 18वीं शताब्दी में इस खजाने का कुछ हिस्सा बरामद कर लिया था, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा सदियों तक समंदर के गर्भ में डूबा रहा, जिसे फ्लोरिडा के प्रोफेशनल्स ने खोज लिया.