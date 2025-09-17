हवाई अड्डों से बंदरगाहों तक नाकेबंदी... म्यूजियम से गायब हुई खुद को 'अल्लाह' कहने वाले बादशाह की 3,000 साल पुरानी ये चीज
Egyptian Museum: मिस्र के काहिरा में मौजूद मिस्र म्यूजियम की एक प्रयोगशाला से 3,000 साल पुराना सोने का कंगन गायब हो गया है. मंत्रालय के मुताबिक, यह कंगन मिस्र के इक्कीसवें राजवंश (1070-945 ईसा पूर्व) के फिरौन के शासनकाल का है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:37 PM IST
मिस्र की राजधानी काहिरा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां मशहूर इजिप्शियन म्यूजियम की एक लैब से करीब 3,000 साल पुरानी सोने का कड़ा (कंगन) गायब हो गया है. यह कड़ा मिस्र की इक्कीसवीं राजवंश (1070 से 945 ईसा पूर्व) के शासक फराओ आमनमोप (फिरौन) के वक्त की बताई जा रही है.

मिस्र के पुरावशेष मंत्रालय (Ministry of Antiquities) ने कहा है कि यह साफ नहीं हो सका है कि यह कंगन आखिरी बार कब देखी गई थी. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, हाल ही में की गई इन्वेंटरी चेक के दौरान इस कड़ा के गायब होने का पता चला, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है.

म्यूजियम में 170,000 से ज्यादा तारीखी वस्तुएं

मामले की जांच के लिए अफसरों ने इंक्वायरी शुरू कर दी है. देशभर के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और जमीन पर आने-जाने वाले सरहदी रास्तों पर Antiquities यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया है ताकि कड़ा बाहर न ले जाई जा सके. काहिरा के तहरीर स्क्वायर में मौजूद इस म्यूजियम में एक लाख सत्तर हजार (170,000) से ज्यादा तारीखी वस्तुएं महफूज हैं. इनमें फराओ आमनमोप का मशहूर सोने का मास्क भी शामिल है.

ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम के उद्घाटन की तैयारी 

यह घटना ऐसे वक्त में हुई है, जब मिस्र 1 नवंबर को लंबे वक्त से निर्माणाधीन ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम के उद्घाटन की तैयारी कर रहा है. इस म्यूजियम से उम्मीद है कि यह देश की प्राचीन धरोहरों को एक नई पहचान देगा और टूरिस्टों के लिए बड़ी आकर्षण का केंद्र बनेगा. हालांकि, फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि सोने का कड़ा कैसे खोजा जाए और जिम्मेदार लोगों को कैसे पकड़ा जाए.

म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्कियोलॉजी

ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम (GEM) गीजा में मौजूद है इसे दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक पुरातत्व संग्रहालय (Museum of Modern Archeology) माना जाता है. यहां प्राचीन मिस्र की सभ्यता से जुड़ी हजारों वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जिनमें ममी, सोने के गहने, कलाकृतियां और नायाब अवशेष शामिल हैं.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.

;