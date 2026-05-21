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Hindi Newsदुनिया360° घूमती गर्दन और डरावनी आवाजें! इस मासूम से दिखने वाले जानवर के 7 सच उड़ा देंगे आपके होश

360° घूमती गर्दन और डरावनी आवाजें! इस मासूम से दिखने वाले जानवर के 7 सच उड़ा देंगे आपके होश

अगर आप देर रात को अफ्रीका के जंगलों से निकल रहे हों और उस समय आपको किसी बच्चे के रोने की आवाज आए तो... आप को ऐसा लगता है कि जंगल में कोई भूत-प्रेत या चुड़ैल आ गई है जो बच्चों की आवाज निकाल कर आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है लेकिन....

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 21, 2026, 08:34 PM IST
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डरावनी आवाज के पीछे का सच: मिलिए अफ्रीका के अनोखे 'बुश बेबी' से (Photo- Video Grab)
डरावनी आवाज के पीछे का सच: मिलिए अफ्रीका के अनोखे 'बुश बेबी' से (Photo- Video Grab)

अफ्रीका के जंगलों में अगर आप देर रात को निकलते हैं और उस समय अगर आपको किसी बच्चे के रोने की आवाज आए तो आप डर जाएंगे. लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए ये कोई भूत-प्रेत या चुड़ैल की आवाज नहीं बल्कि अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाले एक प्यारा सा जानवर है, जिसे हम 'बुश बेबी',  'गैलागो' या 'नागापीज' के नाम से जानते हैं.  एक बेहद अनोखा और रहस्यमयी जीव है, जो जंगलों, सवाना और घनी झाड़ियों में पाया जाता है. आकार में छोटा दिखने वाला यह जानवर अपनी बड़ी आंखों, मुलायम फर और लंबी पूंछ की वजह से आसानी से पहचान में आ जाता है. इसी वजह से इसे 'बुश बेबी' कहा जाने लगा. कई बार जंगलों में इसकी आवाज सुनकर लोग घबरा भी जाते हैं.

'बुश बेबी' के कान भी बेहद खास होते हैं. इसके बड़े-बड़े कान रेडियो डिश की तरह अलग-अलग दिशाओं में घूम सकते हैं. यही वजह है कि यह अंधेरे में भी बहुत आसानी से कीड़ों और छोटी हलचलों का पता लगा लेता है. तेज छलांग लगाने की क्षमता और रात में सक्रिय रहने की आदत इसे बाकी छोटे जीवों से अलग बनाती है. पेड़ों पर फुर्ती से दौड़ना और एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाना इसकी खासियत मानी जाती है. आइए आपको बताते हैं 'बुश बेबी' की उन 7 सबसे ज्यादा हैरान करने वाली आदतों के बारे में जो उन्हें जंगल के अन्य जानवरों से अलग करती हैं.

'बुश बेबी' में होती है दो जीभ

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मासूम से दिखाई देने वाले जानवर में एक नहीं बल्कि दो-दो जीभ पाई जाती है. पहली जीभ को यह भोजन करने, चाटने और पानी पीने के मुख्य उपयोग करता है और इसके जरिए ये पेड़ों से गोंद (tree gum) चाटते हैं और कीड़ों का शिकार करते हैं. वहीं दूसरी जीभ से, जो दांतों की निचली पंक्ति के ठीक नीचे स्थित होती है. 'बुश बेबी' के आगे के दांत कंघी जैसे (Toothcomb) होते हैं, जिनका उपयोग वे खुद को संवारने (grooming) और बालों को साफ करने के लिए करते हैं. इस दूसरी जीभ का काम कंघी जैसे इन दांतों के बीच फंसे बालों और गंदगी को साफ करना होता है. 

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'बुश बेबी' अपने ही हाथों-पैरों पर क्यों करते हैं पेशाब?

'बुश बेबी' एक बहुत ही अजीब आदत के लिए जाने जाते हैं जिसे 'यूरिन-वाशिंग' (urine-washing) कहते हैं. वे अपनी हथेलियों पर पेशाब करते हैं और फिर उसे अपने पैरों पर रगड़ते हैं. ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि पेड़ों पर कूदते समय उनकी ग्रिप (पकड़) मजबूत बनी रहे और उनके पंजों से एक खास महक आए जिससे वे अपना इलाका तय कर सकें.

कानों को रडार की तरह घुमाते हैं 'बुश बेबी'

चमगादड़ जैसे उनके बड़े-बड़े नाजुक कान बहुत ही संवेदनशील होते हैं. वे अंधेरे में उड़ते हुए कीड़ों की आवाज़ सुनने के लिए इन कानों को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं. जब वे सोते हैं या कंटीली झाड़ियों से कूदते हैं, तो चोट से बचने के लिए वे अपने कानों को मोड़कर सिर से चिपका लेते हैं.

उल्लू की तरह पूरा सिर 360 डिग्री में घुमाते हैं 'बुश बेबी'

'बुश बेबी' की आंखें शरीर के अनुपात में बहुत विशाल होती हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि ये अपनी आंखों को अपनी जगह से हिला-डुला नहीं सकते. अगर उन्हें किसी दूसरी दिशा में देखना होता है, तो उल्लू की तरह उन्हें अपना पूरा सिर ही घुमाना पड़ता है.

'बुश बेबी' लगाते हैं कंगारुओं जैसी छलांग

इनके पिछले पैर (hind legs) बहुत मजबूत और लंबे होते हैं. इनकी छलांग लगाने वाली मांसपेशियां (jumping muscles) इनके कुल शरीर के वजन का लगभग 10% होती हैं. इसके दम पर ये एक जगह से खड़े-खड़े 2 मीटर से भी ज्यादा ऊपर और 4 मीटर तक की क्षैतिज छलांग (horizontal jump) लगा सकते हैं.

पेड़ों की छाल पर लगे गोंद खाते हैं 'बुश बेबी'

'बुश बेबी' सर्वाहारी होते हैं. वे पेड़ों की छाल को खरोंचकर अंदर से निकलने वाला गोंद (tree gum) खाते हैं. इसके लिए उनके निचले जबड़े के सामने के दांत (incisors) कंघी (comb) के आकार के होते हैं.

दिन भर एक साथ सोते हैं 'बुश बेबी'

'बुश बेबी' रात में भोजन की तलाश करते हैं और दिन भर घनी झाड़ियों या पेड़ों के खोखले तनों में सोते हैं. सोने के दौरान तेज आवाजों से बचने के लिए वे अपने कानों को बंद कर लेते हैं. अक्सर कई बुश बेबी एक ही घोंसले में एक-दूसरे से लिपटकर सोते हैं.

रात को छोटे बच्चों की तरह रोते हैं 'बुश बेबी'

रात के सन्नाटे में जब ये आपस में संवाद करते हैं, तो इंसानी बच्चे की रोने जैसी या फुसफुसाहट वाली बहुत ही धीमी और अजीब आवाज़ें निकालते हैं. इसी प्यारी और धीमी आवाज (crying sound) के कारण शायद इन्हें 'बुश बेबी' नाम दिया गया है. बुश बेबी कैसे अपनी हथेलियों पर पेशाब करते हैं और पेड़ों पर कैसे कूदते हैं.

यह भी पढ़ेंः दिखने में खूबसूरत, लेकिन फितरत जहरीली.... बिच्छू के डंक से भी घातक हैं इस पक्षी के डंक, छूने भर से मौत को मिलती है दावत

 

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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