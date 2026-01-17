4 देश, ट्रंप की जिद और 2026, अभी से सच होने लगी बाबा वेंगा-नॉस्त्रेदमस की भविष्यवाणी?

Predictions for 2026: बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर डरावनी भविष्यवाणियां की थीं. उन्होंने अपने मरने से काफी पहले 2026 को युद्ध और विनाश का साल बताया था. इस समय दुनिया में जैसी अशांति फैली है. 4 देशों में हाल बेहाल है, ट्रंप जिद पर अड़े हैं और पूरा साल बाकी पड़ा है. कहीं उनकी भविष्यवाणी सच होने की शुरुआत तो नहीं हो गई.
Baba Vanga 2026 Nostradamus predictions: जनवरी का आधे से ज्यादा महीना बीत चुका है. बीते कुछ दिनों में जिस तरह वेनेजुएला में तख्तापलट हुआ, क्यूबा के लोग मारे गए. ईरान में धड़ाधड़ लाशें गिर रही हैं और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जिद ने अमेरिका बनाम यूरोप का नैरेटिव बना दिया है. इस महौल में सवाल उठ रहा है कि कहीं बाबा वेंगा और नॉस्त्रेदमस की 2026 के लिए की गई भविष्यवाणी कहीं सच तो नहीं होने जा रही. आइए जानते हैं क्या कहा था बुल्गारिया की बाबा वेंगा और फ्रांसीसी एस्ट्रोलॉजर नॉस्त्रेदमस से.
वैश्विक संघर्ष ही विश्व युद्ध बनता है?
बाबा वेंगा की उस भविष्यवाणी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच लिया है, जिसमें 2026 में वैश्विक स्तर पर बड़े युद्ध की बात कही गई है. एक अनुमान के मुताबिक 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के आस-पास का वक्त ऐसा होता है जब लोग नए साल का भविष्यफल जानना चाहते हैं. इस सिलसिले में भी बाबा वेंगा और नॉस्त्रेदमस की लिखवाई गई किताबों में मौजूद भविष्यवाणियों को खंगाला जाता है, ताकि पता चल सके कि दुनिया पर कोई नए संकट का साया तो नहीं मंडरा रहा.