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यूक्रेन से अनाज लेकर जा रहे जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले में 4 भारतीयों की मौत, रूस पर भड़का कीव

यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से अनाज लेकर जा रहे एक कार्गो जहाज पर हमले की खबर है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले में शिप पर सवार 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 20, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:57 PM IST
यूक्रेन से अनाज लेकर जा रहे जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले में 4 भारतीयों की मौत, रूस पर भड़का कीव

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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