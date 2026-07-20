/यूक्रेन से अनाज लेकर जा रहे जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले में 4 भारतीयों की मौत, रूस पर भड़का कीव

यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से अनाज लेकर जा रहे एक कार्गो जहाज पर हमले की खबर है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले में शिप पर सवार 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है.
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि गिनी-बिसाउ का झंडा लगे जहाज MV Golden Leo पर 19 जुलाई की शाम को हमला हुआ है. इस जहाज पर कुल 17 क्रू मेंबर थे, जिनमें 5 भारतीय शामिल थे. जिस समय इस जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया, उससे कुछ देर पहले ही ये शिप यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से अनाज लोड कर निकला था. विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये कार्गो जहाज पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी-बिसाऊ के झंडे तले समंदर में आगे बढ़ रहा था.
समाचार एजेंसी रायटर्स के मुताबिक यूक्रेन की नेवी ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा कि रविवार को गोल्डन लियो – गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले जहाज पर तीन क्रूज मिसाइलों से हमला किया. इस जहाज पर भारत और सीरिया के क्रू ने काम किया था.
Our statement on attacks on commercial vessel - MV GOLDEN LEO
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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 20, 2026
विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है. मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूतावास यूक्रेनी अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहा है. घायल भारतीय नागरिक का इलाज अस्पताल में चल रहा है. मंत्रालय ने कहा कि हम हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायल भारतीय नागरिक के शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं.
While the world is still responding to Russia's brutal overnight attack on Kyiv, Moscow continues its campaign of terror throughout the day.
Russia has now struck a civilian vessel navigating Ukraine's maritime corridor. The crew included citizens of Syria and India. A Ukrainian… pic.twitter.com/pbzuRtI2yI
— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) July 19, 2026
यूक्रेन के समुद्री बंदरगाह अथॉरिटी ने कहा कि हमले के बाद रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. हमले में कुल 17 में से क्रू के 9 सदस्य और 1 समुद्री पायलट की मौत हो गई. वहीं 7 लोगों को बचा लिया गया है. LSEG के शिपिंग डेटा के अनुसार जहाज 'गोल्डन लियो' मुंबई के 'ओशन ग्रेस शिपिंग लिमिटेड' का है. इस जहाज़ की देखरेख 'फ्रेंड्स शिपिंग कंपनी SA' करती है.