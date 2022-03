VIDEO: चाकू से हमला कर 4 लोगों को मारा, बीच सड़क पर ड्राइवर ने किया शूट

यरुशलम: दक्षिणी इजरायल के बीर्शेबा शहर (Southern Israel city Beersheba) में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब एक शख्स चाकू लेकर लोगों पर हमला करने लगा. मंगलवार को हुई इस घटना को पुलिस ने आतंकी हमला (Terrorist Attack) करार दिया है. मौके पर मौजूद हथियारबंद लोगों ने हमलावर को भी मार गिराया, लेकिन इससे पहले वो 4 लोगों को मौत की नींद सुला गया.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के मुताबिक, यह वारदात बीर्शेबा शहर के एक शॉपिंग मॉल के बाहर हुई. पुलिस ने बताया कि हमलावर ने सबसे पहले एक महिला को मौत के घाट उतारा फिर अपनी कार को एक साइकल चालक पर चढ़ा दिया. इसके बाद वो चाकू लेकर लोगों के पीछे दौड़ने लगा. यह देखकर पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई. इस वारदात में 4 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं.

Video shows the assailant who allegedly rammed and stabbed to death at least four people in Beersheba being shot by passersby.https://t.co/7cdCrMEXeU pic.twitter.com/gmuuQKrPrn

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 22, 2022