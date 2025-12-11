Advertisement
Worlds Largest Treasures: खजानों के बारे में सुनना बड़ा रोमांचक लगता है. कहीं सदियों पुराने मंदियों में, तो कहीं डूबे जहाजों में. दुनिया भर में ऐसी कई जगहे हैं, जहां आपकी कल्पना से भी ज्यादा सोना-चांदी छिपा मिल जाएगा. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 01:57 PM IST
दुनिया भर में सबसे ज्यादा खजानों वाली 4 जगहें, कल्पना से भी ज्यादा छिपा है सोना-चांदी

Worlds Largest Treasures: कहानियों और फिल्मों में हमने खजाना खोज निकालने की कई रोमांचक कहानी सुनी है. कई बार हमारे दिमाग में ये भी जरूर आया कि आखिर खजाना कहा छिपा होगा. ऐसे में हम आपको दुनिया कि ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आपकी कल्पना से भी ज्यादा खजाना छिपा है. कहीं प्राकृतिक संसाधनों के रूप में सोना-चांदी दबा है, तो कहीं सदियों पुराने मंदिरों और डूबे जहाजों में छिपी संपत्ति लोगों को हैरान करती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको दुनिया की उन जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आज भी अथाह खजाना मौजूद है. 

 

पद्मनाभस्वामी मंदिर
केरल स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमयी और धनी मंदिरों में गिना जाने वाला मंदिर है. ऐसा मानते हैं कि इसकी तिजोरियों में अरबों डॉलर की संपत्ति सुरक्षित है. अनुमान लगाया जाता है कि यहां लगभग 22 बिलियन डॉलर मूल्य के सोने के सिक्के, कीमती रत्न, आभूषण और प्राचीन वस्तुएं मौजूद हैं. इस मंदिर में कई ऐसे कक्ष भी हैं, जिन्हें अभी भी खोले नहीं गए हैं. ऐसे में यहां की पूरी संपत्ति का अब भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है. 

चीन का सोने का भंडार
चीन में हाल ही में एक विशाल प्राकृतिक सोने का भंडार खोजा गया है. ये चीन के हुनान प्रांत में खोजा गया. ये भंडार करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोना का नेचुरल स्रोत माते हैं. यहां लगभग 1000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाला सोना मिलता है, जो चीन के लिए संपत्ति का एक बड़ा स्रोत है. 

 

रूस में चांदी का समुद्र
दुनिया के सबसे ज्यादा खजानों वाले देश में रूस भी आता है. रूस के मगदान ओब्लास्ट क्षेत्र में मौजूद लगभग 770 टन चांदी का खजाना मिला है. यह भंडार माइनिंग के लिए तैयार माना जा रहा है. रूस की इकोनॉमी के लिए यह खोज एक बड़े वरदान की तरह साबित हुआ है. आपको बता दें, ये चांदी का भंडार वर्ल्ड मार्केट में असर डाल सकता है.  

 

समुद्र में छिपे लुटेरों के खजाने
आज भी समुद्र की गहराइयों में कई डूबे हुए जहाज मौजूद हैं और ये जहाज खजाने समेटे पड़े हैं. इनमें से एक समुद्री लुटेरे का जहाज ब्लैकबर्ड है. इसमें लगभग 62 अरब रुपये की संपत्ति मिली थी. ऐसे में कई जहाज अभी भी खोज के इंतजार में समुद्र की गहराई में पड़े हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

