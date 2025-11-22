Advertisement
भारत के पड़ोसी के पहाड़ों में छिपे हैं 42 'टाइम बम'! कभी भी मचा सकते हैं तबाही, विस्फोट हुआ तो...

Nepal Galcial Crisis: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इन झीलों में से सिर्फ एक भी झील अगर अपना बांध तोड़ दे, तो नीचे बसी पूरी घाटी कुछ ही मिनटों में मलबे और पानी के सैलाब में बदल सकती है. गांव, सड़कें, पुल सब कुछ बह जाएगा और लाखों ज़िंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:18 PM IST
भारत के पड़ोसी के पहाड़ों में छिपे हैं 42 'टाइम बम'! कभी भी मचा सकते हैं तबाही, विस्फोट हुआ तो...

Nepal Glacial in Danger Zone: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में पहाड़ों के बीच स्थित 42 ग्लेशियर झीलें अब अत्यधिक जोखिम वाली श्रेणी में पहुंच चुकी हैं. पहाड़ों की गोद में जमा हुए ये विशाल झीलें किसी भी क्षण फट सकती हैं. अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही मिनटों में नीचे की घाटियां और बस्तियां विनाशकारी बाढ़ की गिरफ्त में आ जाएंगी. इनमें सबसे खतरनाक झील का नाम है तल्लोपोखरी. एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस झील के फटने की आशंका सबसे पहले है. अंतरराष्ट्रीय संगठन ICIMOD ने भी चेतावनी दी है कि नेपाल और तिब्बत में फैली ऐसी 13 झीलों का संयुक्त जोखिम पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर संकट बन सकता है.हिमालय के दिल में छिपा यह मौन खतरा दिनो-ब-दिन बढ़ता जा रहा है और समय रहते कदम उठाना अब अनिवार्य हो चुका है. 

नेपाल की ऊंची बर्फ़ीली चोटियों के बीच 42 ऐसी ग्लेशियल झीलें छिपी हैं जिन्हें वैज्ञानिक अब 'टाइम बम' बता रहे हैं. इन झीलों का पानी लगातार बढ़ रहा है, और स्थिति इतनी नाज़ुक हो चुकी है कि वे किसी भी पल फट सकती हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इनमें से सिर्फ एक झील भी अपना बांध तोड़ दे, तो नीचे बसी पूरी घाटी कुछ ही मिनटों में मलबे और पानी के सैलाब में बदल सकती है. गांव, सड़कें, पुल सब कुछ बह जाएगा और लाखों ज़िंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी. 

अगर विस्फोट हुआ तो लाशों को ढूंढना भी असंभव होगा
यहां पर सबसे डरावनी बात यह है कि ये खतरा इतना विशाल है कि अगर इन झीलों में विस्फोट हुआ और उसके बाद आई बाढ़ का पानी और मलबा नीचे आया तो शायद लोगों के घर-बार की बात छोड़ो उनकी शवों को भी ढूंढ पाना असंभव होगा. हिमालय की गोद में यह मौन संकट हर गुजरते दिन के साथ और भी भयावह होता जा रहा है. इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) के विशेषज्ञों ने चेताया है कि नेपाल के कोशी प्रांत में स्थित इन झीलों पर थोड़ी-सी भी भारी बारिश, भूकंप या ग्लेशियर टूटने जैसा असर बेहद खतरनाक नतीजे दे सकता है. यही वजह है कि इन्हें हाई रिस्क (highly at risk) की श्रेणी में रखा गया है.

भोटखोला, मकालू और लोअर बरुण क्षेत्रों में सबसे अधिक जोखिम 
ICIMOD की हालिया रिपोर्ट 'Risks Arising From Rapid Changes in Nepal’s Glaciers and Glacial Lakes' ने हिमालयी क्षेत्र को लेकर गंभीर चेतावनी दी है. इनकी रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में मौजूद 2,069 हिमनदी झीलों में से 42 झीलें बेहद बड़े खतरे की स्थिति में पहुंच चुकी हैं. ये सभी झीलें कोशी प्रदेश में स्थित हैं जहां संकहुवासभा जिले के भोटखोला, मकालू और लोअर बरुण क्षेत्रों में जोखिम सबसे अधिक है. इन झीलों में सबसे भयावह मानी गई है तल्लोपोखरी ग्लेशियल लेक, जो लगभग तीन किलोमीटर लंबी और करीब 206 मीटर गहरी है. 

