'50 हजार में से 48 हजार घुसपैठिए मोरक्को खदेड़े गए', स्पेन का दावा, कहा- मुख्य भूमि में नहीं घुस पाया एक भी अवैध प्रवासी

मेलोनी ने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की रक्षा करना किसी एक देश नहीं बल्कि पूरे यूरोप की साझी जिम्मेदारी है. इटली के इस रुख पर यूरोप के अधिकतर देशों का सहमत होना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है. मेलोनी काफी समय से सख्त आप्रवासन नीति लागू करने की मांग करती आ रही थी लेकिन अब तक यूरोपीय देश इसमें हीला-हवाली करते आ रहे थे. लेकिन अब उन्हें भी अपने लिए खतरा नजर आने लगा है.