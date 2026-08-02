'50 हजार में से 48 हजार घुसपैठिए मोरक्को खदेड़े गए', स्पेन का दावा, कहा- मुख्य भूमि में नहीं घुस पाया एक भी अवैध प्रवासी

Spain-Morocco Migrant Crisis: समुद्री सीमा पार करके मोरक्को से स्पेन में घुसे घुसपैठियों की वजह से देश अब तक कराह रहा है. हजारों घुसपैठिए अभी भी उसके स्यूटा प्रांत में घुसे हुए हैं. इसी बीच स्पेन ने शनिवार को दावा किया कि उसने अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लगभग 50 हजार लोगों में से 48 हजार से ज्यादा लोगों को मोरक्को वापस भेज दिया गया है.
स्पेनिश विदेश मंत्रालय ने शनिवार को यह बयान जारी किया, जिसे बाद में विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस (Jose Manuel Albares) ने भी शेयर किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'राय नहीं, तथ्य.'
The Schengen Agreement abolished in 1995 border controls between EU countries and introduced common controls at the external borders.
Ceuta and Melilla have a specific regime, including checks on travellers to mainland Spain https://t.co/f1u1oCuet6
— Spain MFA (@SpainMFA) August 1, 2026
इससे पहले विदेश मंत्री अल्बारेस ने एक और पोस्ट लिखकर बताया था कि पुलिस चेकपॉइंट पर पहचान सिद्ध किए बिना स्यूटा और मेलिला से स्पेन की मुख्य भूमि तक यात्रा करना संभव नहीं है. उन्होंने आगे कहा, शेंगेन क्षेत्र (Schengen Area) की अखंडता पूरी तरह से सुरक्षित है. लिहाजा अब जानबूझकर फैलाए जा रहे भ्रम को बंद किया जाना चाहिए.
बताते चलें कि स्पेन में अफ्रीकी मुस्लिम घुसपैठियों की आमद पर यूरोप के कई नेताओं ने चिंता व्यक्त की है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि स्यूटा से आ रही तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूरोप के लिए अवैध अप्रवासन पर प्रतिक्रिया देना कितना जरूरी और अर्जेंट हो गया है.
मेलोनी ने पोस्ट में आगे कहा, 'इसीलिए इटली ने डेनमार्क के साथ मिलकर एक पत्र का समर्थन किया है, जिस पर यूरोपीय संघ (EU) के 22 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं. इसमें बाहरी सीमाओं को मजबूत करने, अवैध प्रवासन से निपटने, मानव तस्करों के खिलाफ लड़ने, वापसी की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने और नए अवैध प्रवेश को बढ़ावा देने वाले किसी भी कारक को खत्म करने के लिए संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया गया है.'
मेलोनी ने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की रक्षा करना किसी एक देश नहीं बल्कि पूरे यूरोप की साझी जिम्मेदारी है. इटली के इस रुख पर यूरोप के अधिकतर देशों का सहमत होना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है. मेलोनी काफी समय से सख्त आप्रवासन नीति लागू करने की मांग करती आ रही थी लेकिन अब तक यूरोपीय देश इसमें हीला-हवाली करते आ रहे थे. लेकिन अब उन्हें भी अपने लिए खतरा नजर आने लगा है.
Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all’immigrazione clandestina.
Per questo l’Italia ha promosso, insieme alla Danimarca, una lettera sottoscritta da 22 Stati membri dell’Unione europea, che chiede un’azione… pic.twitter.com/v8nmxzSYKn
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 1, 2026
इन घटनाक्रमों के बीच, यूरोपीय संघ के मौजूदा अध्यक्ष आयरलैंड ने कहा है कि वह ईयू न्याय और गृह मामलों की परिषद की एक बैठक बुलाएगा. इस बैठक की अध्यक्षता आयरलैंड के न्याय, गृह मामले और प्रवासन मंत्री जिम ओ'कालघन करेंगे.
आयरलैंड ने कहा कि वह स्पेन सरकार के प्रति अपना मजबूत समर्थन और एकजुटता व्यक्त करना जारी रखेगा. इस मुद्दे पर वह यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों और संस्थानों के साथ निकट संपर्क में हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
वहीं एक्स पर लिखी एक पोस्ट में यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि उन्होंने स्यूटा की स्थिति का जायजा लिया है. स्पेनिश और मोरक्को की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रभावी कार्य के कारण अवैध रूप से आए लोगों में से अधिकांश मोरक्को लौट चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि एक भी व्यक्ति मुख्य भूमि स्पेन या शेष यूरोपीय संघ तक नहीं पहुंचा.
I held a conference call with Commissioners @magnusbrunner and @dubravkasuica for an update on the situation in Ceuta.
The good news is that the vast majority of those who arrived illegally have returned to Morocco, due to the effective work of Spanish and Moroccan law…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 1, 2026
इससे पहले, मोरक्को और स्पेनिश एन्क्लेव स्यूटा के बीच सीमा पर बड़े पैमाने पर हुए इस प्रवासन संकट में कम से कम 57 लोगों के मारे जाने की खबर मिली थी. स्यूटा के अधिकारियों के हवाले से सीएनएन (CNN) ने रिपोर्ट दी कि गुरुवार को जब भारी भीड़ ने भूमि और समुद्री दोनों मार्गों पर सीमा रक्षकों को घेर लिया, तो डूबने से कई लोगों की जान चली गई.
इस घटना पर वाशिंगटन से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस संकट का जिक्र करते हुए यूरोप की इन घटनाओं को अमेरिका की घरेलू राजनीति से जोड़ा.
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'स्पेन में जो हो रहा है. वहां दसियों हज़ार अवैध अप्रवासी घुसपैठ कर रहे हैं. वैसा ही काम अमेरिका में 'स्लीपी जो बाइडेन' प्रशासन के दौरान हुआ था. ऐसे में अगर डेमोक्रेट्स फिर से सत्ता में आते हैं तो यह फिर से होगा, बल्कि इससे भी बदतर होगा. हमारे देश को तबाह न होने दें. रिपब्लिकन को वोट दें और अमेरिका पर गर्व करें.' (ANI)