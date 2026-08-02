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'50 हजार में से 48 हजार घुसपैठिए मोरक्को खदेड़े गए', स्पेन का दावा, कहा- मुख्य भूमि में नहीं घुस पाया एक भी अवैध प्रवासी

Spanish Migrant Crisis: स्पेन की सरकार ने दावा किया है कि उसके स्यूटा प्रांत में घुसे 50 हजार में से 48 हजार घुसपैठिए वापस मोरक्को खदेड़ दिए गए हैं. उसने यह भी दावा किया कि कोई भी अवैध प्रवासी स्पेन की मुख्य भूमि में प्रवेश नहीं कर पाया है और इस संबंध में फैलाई जा रही सारी बातें अफवाह हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 02, 2026, 03:13 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:15 AM IST
'50 हजार में से 48 हजार घुसपैठिए मोरक्को खदेड़े गए', स्पेन का दावा, कहा- मुख्य भूमि में नहीं घुस पाया एक भी अवैध प्रवासी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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