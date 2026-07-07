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खुला 1700 साल पुराना राज, मिस्र के रेगिस्तान में दबा मिला चौथी सदी का बाइजेंटाइन शहर; शान से खड़ा दिखा बेसिलिका चर्च

Byzantine-era Ancient City in Egypt: मिस्र की जमीन में दफन 1700 साल पुराना राज खुल गया है. वहां पर रेगिस्तान में दबा चौथी सदी का बाइजेंटाइन शहर खोजा गया है. उस शहर में शान से खड़ा बेसिलिका चर्च भी दिखा, जो उस वक्त ईसाई समुदाय के लिए पूजा का बड़ा स्थल था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 07, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:34 AM IST
खुला 1700 साल पुराना राज, मिस्र के रेगिस्तान में दबा मिला चौथी सदी का बाइजेंटाइन शहर; शान से खड़ा दिखा बेसिलिका चर्च
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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