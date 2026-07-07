/खुला 1700 साल पुराना राज, मिस्र के रेगिस्तान में दबा मिला चौथी सदी का बाइजेंटाइन शहर; शान से खड़ा दिखा बेसिलिका चर्च

Byzantine-era Latest Research Ancient City in Egypt: पुरातत्वविदों के हाथों बड़ी कामयाबी लगी है. उन्होंने बाइजेंटाइन युग का प्राचीन शहर खोज निकाला है. यह शहर मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में मिला, जो अच्छी तरह संरक्षित हालत में था. जमीन में दबे उस शहर में चौथी शताब्दी की आवासीय और धार्मिक संरचनाएं मिलीं. उनमें दाखला ओएसिस में बेसिलिका-शैली का चर्च भी शामिल था. पुरातत्वविदों को खुदाई में सिक्के, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और औजार भी मिले. इसके अलावा, अलेक्जेंड्रिया के पास मरीना अल-अलेमैन में 18 प्राचीन कब्रें भी खोजी गई हैं. इनमें से कई कब्रें चट्टान काटकर बनाई गई थीं, जबकि कई कब्रें चूने पत्थर की बनी थीं. साथ ही, मिट्टी के बर्तन और ग्रेनाइट सारकोफैगस भी मिले.
द गार्जिन यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, जो प्राचीन शहर खोजा गया, वह व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था. उसमें सड़कों का बढ़िया जाल बनाया गया था. उसमें उत्तर-दक्षिण दिशा की मुख्य सड़कें पूर्व-पश्चिम सड़कों से काटती हुई मिलीं, जो खुले चौकों और सार्वजनिक स्थानों का निर्माण करती हुई दिखीं. यह सर्वोच्च पुरातत्व परिषद के महासचिव हिशाम अल-लीथी ने दी.
पुरातत्व मिशन के प्रमुख महमूद मसऊद ने बताया कि मिट्टी में दबे इस शहर में बना बेसिलिका चर्च भी मिला. वह चर्च बस्ती के सिरे पर बना था, जिसका मुंह सड़कों की ओर था. इसके साथ ही बाहरी इलाकों की सुरक्षा के लिए दो ऊंची मीनारों के अवशेष भी बने मिले.
मसऊद ने बताया कि खुदाई में मोटी रक्षात्मक दीवारों वाला एक मजबूत किलेबंद ढांचा और कई घर भी मिले. उन घरों में स्वागत कक्ष और मेहराबदार छतें थीं. इनमें से एक घर तिसौस (Tisous) का था, जो एक चर्च डीकन का भी काम करता था. पुरातत्वविदों ने ब्रेड ओवन, रसोई, पिसाई के औजार और बाइजेंटाइन सम्राटों के चित्र वाले कांस्य सिक्के भी खोजे, जिन पर लैटिन शिलालेख और ईसाई प्रतीक अंकित थे.
मंत्रालय के बयान के अनुसार, खोजे गए स्वर्ण सिक्कों का समूह रोमन सम्राट कॉन्स्टैंटियस द्वितीय (Constantius II) के शासनकाल (337-361 ई.) का माना जा रहा है.
इस्लामिक, कॉप्टिक और यहूदी पुरातत्व विभाग के प्रमुख दिया जहरान के मुताबिक, उन्हें करीब 200 मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं. जिनका इस्तेमाल लेखन सामग्री के रूप में किया जाता था. इन टुकड़ों को ऑस्ट्राका (ostraca) कहा जाता था. उन पर व्यावसायिक लेन-देन, पत्राचार और दैनिक जीवन से जुड़े दूसरे विवरण अंकित थे.
पुरातत्वविदों ने मरीना अल-अलेमैन पुरातत्व स्थल पर प्राचीन कब्रें भी खोजीं, जो भूमध्यसागरीय शहर अलेक्जेंड्रिया से करीब 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है. मंत्रालय के अनुसार, वहां पर 11 चट्टान काटकर बनाई गई कब्रें मिलीं, जिनकी औसत गहराई 8 मीटर थी. साथ ही, 7 सतही चूने पत्थर की कब्रें भी मिलीं. इसके साथ ही इस स्थल पर कुल खोजी गई कब्रों की संख्या 48 हो गई है. वहां पर पुरातत्वविदों को मिट्टी के बर्तन, एम्फोरा, लैंप, प्लेट, वेदियां और चूने पत्थर के बेसिन मिले.
मिशन प्रमुख इमान अब्देल-खालिक ने बताया कि उन्हें 2.5 मीटर लंबा एक ग्रेनाइट सारकोफैगस भी मिला, जिसमें कंकाल के अवशेष थे. सारकोफैगस के पास प्लास्टर से बनी स्फिंक्स मूर्ति के अवशेष मिले हैं.
कुछ मृतकों के कंकालों के मुंह में चार स्वर्ण टुकड़े रखे गए थे, जिसे “स्वर्ण जिह्वा” (golden tongue) कहा जाता है. यह उस युग की अंतिम संस्कार संबंधी मान्यताओं से जुड़ी प्रथा थी.
मरीना अल-अलेमैन मिस्र के उत्तरी तट पर अल-अलेमैन शहर के पास स्थित पुरातत्व स्थल है, जिसकी खोज 1986 में हुई थी. पुरातत्वविदों का मानना है कि यह प्राचीन ग्रीको-रोमन बंदरगाह शहर ल्यूकास्पिस (Leukaspis) था, जो दूसरी शताब्दी में बसाया गया था और चौथी शताब्दी तक समृद्ध रहा. उसके बाद विभिन्न वजहों से वह शहर लुप्त होकर जमीन में दफन हो गया.