/खुला 1700 साल पुराना राज, मिस्र के रेगिस्तान में दबा मिला चौथी सदी का बाइजेंटाइन शहर; शान से खड़ा दिखा बेसिलिका चर्च

Byzantine-era Latest Research Ancient City in Egypt: पुरातत्वविदों के हाथों बड़ी कामयाबी लगी है. उन्होंने बाइजेंटाइन युग का प्राचीन शहर खोज निकाला है. यह शहर मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में मिला, जो अच्छी तरह संरक्षित हालत में था. जमीन में दबे उस शहर में चौथी शताब्दी की आवासीय और धार्मिक संरचनाएं मिलीं. उनमें दाखला ओएसिस में बेसिलिका-शैली का चर्च भी शामिल था. पुरातत्वविदों को खुदाई में सिक्के, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और औजार भी मिले. इसके अलावा, अलेक्जेंड्रिया के पास मरीना अल-अलेमैन में 18 प्राचीन कब्रें भी खोजी गई हैं. इनमें से कई कब्रें चट्टान काटकर बनाई गई थीं, जबकि कई कब्रें चूने पत्थर की बनी थीं. साथ ही, मिट्टी के बर्तन और ग्रेनाइट सारकोफैगस भी मिले.