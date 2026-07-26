ऑफिस में खड़े होकर बस पांच मिनट कर लें ये काम, बढ़ जाएगी क्रिएटिविटी

अगर आप ऑफिस में काम करके हुए खुद को लो एनर्जी और उदास महसूस करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नुस्खा निकाला है, जिसे अपनाकर आप न सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी और एनर्जी लेवल को बढ़ा सकेंगे, बल्कि सबकी आखों का तारा बन जाएंगे. कॉर्पोरेट हो या लाला जी की कंपनी, शिफ्ट मॉर्निंग हो या नून, इवनिंग या नाइट. किसी भी शिफ्ट के लोग इस नुस्खे को आजमा कर इसका फायदा उठा सकते हैं.
ये काम की टिप्स कोई जुगाड़ या शॉर्टकट नहीं, बल्कि आजमाया हुआ नुस्खा है, तमाम वैज्ञानिक शोध भी इस बात का समर्थन करते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई बिना किसी झिझक के ऑफिस में 5 मिनट खड़े होकर बस ये काम कर ले, तो उसके शरीर से कुछ ऐसे शानदार हार्मोन रिलीज होने लगते हैं कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक—तीनों तरह के फायदे एक साथ मिलते हैं. यही वजह है कि यह ट्रिक दूसरे उपायों से अलग यानी हटकर है.
ये नुस्खा है डांस, जी हां. सही पढ़ा आपने, डांस वो भी ऑफिस में अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं. दरअसल एक रिसर्च में पाया गया है कि सिर्फ मात्र 5 मिनट का डांस किसी भी शख्स की मानसिक सेहत यानी मेंटल हेल्थ के साथ उसके मूड को रिलैक्स करके उसके दिमाग की बत्ती जला देता है.
डांस दिमाग की कार्यक्षमता पर अच्छा असर डाल सकता है. इसलिए आप भी अपनी बिजी शिफ्ट और हेक्टिक शेड्यूल के बीच बस 5 मिनट का वक्त निकालकर खुद को मेंटली स्ट्रांग और क्रिएटिव बना सकते हैं.
बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट के मताबिक पाकिस्तान के एक ऑफिस में काम करने वाली कुछ लड़कियों ने बताया कि पहले दिन उन्हें दोपहर में अकेले डांस करना थोड़ा अजीब लगा. लेकिन जब वो दोबारा अपनी सीट पर बैठी, तो फील हुआ कि मेरा एनर्जी लेवल अचानक से बढ़ गया है. जबकि आमतौर पर इस समय उन्हें आलस महसूस होता था. सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये एक्सपीरिएंस उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसकी टाइमिंग बढ़ाने का ख्याल आने लगा.
एकाग्रता में सुधार से लेकर रचनात्मकता में वृद्धि तक, नृत्य मस्तिष्क को कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है. इन फायदों को महसूस करने के लिए आपको घंटों डांस फ्लोर पर बिताने की आवश्यकता नहीं है.
डांस शरीर, दिमाग और सामाजिक जीवन—तीनों के लिए फायदेमंद है. जैसा कि इस फॉर्मूले को आजमाने वालों ने अपने एक्सपीरियंस को बयान किया है.
मशहूर डांस साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल डांसर पीटर लोवाट के मुताबिक, 'लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि हर इंसान का शरीर डांस करने की क्षमता रखता है. कहते हैं कि जब हमारी उम्र बढ़ती है, तो हम डांस से दूर होने का रास्ता बना लेते हैं, जबकि हम डांस को करने के लिए ही पैदा हुए हैं. इसकी मेन वजह गति और लय का संयोजन है. मां के गर्भ में रहते हुए भी हम जैविक रूप से गति और लय के प्रति संवेदनशील होते हैं. वहीं हाल ही में हुई एक रिसर्च में पता चला है कि नवजात शिशु लय के पैटर्न का अनुमान लगा सकते हैं.
किसी कामयाब शख्स ने कहा है कि 'करने से होता है'. इसलिए आप भी रोज 5 मिनट डांस करिए और खुद को एनर्जेटिक बना लीजिए.