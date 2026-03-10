अमेरिका के कलेजे पर ईरान ने सीधा वार करके कबूला-हां, हमने 5 मिसाइलों से इराक के कुर्दिस्तान में US आर्मी हेडक्वार्टर पर किया हमला

IRGC claims strike on US army headquarters in Iraq Kurdistan: मिडिल-ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित हरिर एयरबेस पर अमेरिकी सेना के मुख्यालय को निशाना बनाकर पांच मिसाइलें दागीं है. इस हमले के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई है और क्षेत्रीय टकराव के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
Trending Photos
Five missiles were launched on US army headquarters in Iraq: मिडिल ईस्ट की खबरें अब रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं. ईरान की IRGC (इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि इराक के कुर्दिस्तान इलाके में अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर पर 5 मिसाइलें दागीं है. हरिर एयर बेस जो एर्बिल के पास है और अमेरिकी फोर्सेस के लिए काफी अहम माना जाता है. IRGC का कहना है कि ये हमला अमेरिका के खिलाफ सीधा जवाब है, क्योंकि US और इजरायल ने 28 फरवरी से ईरान पर बड़े-बड़े हमले शुरू किए थे.
रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कुल पांच मिसाइलें दागी गईं, जिनका निशाना एरबिल में मौजूद हरिर एयरबेस पर अमेरिकी सेना का मुख्यालय था. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं.
एरबिल के पास स्थित हरिर एयरबेस अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना माना जाता है. यहां से क्षेत्र में कई सैन्य ऑपरेशन और निगरानी मिशन संचालित किए जाते हैं. IRGC के बयान में कहा गया है कि इसी कारण इस ठिकाने को निशाना बनाया गया. उनका दावा है कि यह कार्रवाई अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के जवाब में की गई है. हालांकि अभी तक अमेरिका की ओर से इस हमले को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
मिसाइल हमले की खबर सामने आने के बाद इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला क्षेत्र में चल रहे तनाव को और बढ़ा सकता है. पहले से ही अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच टकराव का माहौल बना हुआ है.
इसी बीच इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के कांसुलेट पर भी ड्रोन हमला होने की खबर सामने आई है. इस हमले में इमारत को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है. यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी भी राजनयिक मिशन को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है.
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं तो मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है. अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी देशों के बीच पहले से ही रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं. ऐसे में किसी भी नई सैन्य कार्रवाई से हालात और बिगड़ सकते हैं.
बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी यूएई की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने घोषणा की है कि उनका देश मिसाइल सिस्टम और सैन्य विमान क्षेत्र में भेजेगा. इसमें बोइंग कंपनी का E-7A वेजटेल एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जो खाड़ी क्षेत्र की हवाई निगरानी करेगा.
उधर इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि यह सैन्य अभियान ज्यादा लंबा नहीं चलेगा. ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई क्षेत्र में मौजूद खतरों को खत्म करने के लिए की गई है और उम्मीद है कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे.