वॉशिंग मशीन के झगड़े ने ली जान! अमेरिका में 50 साल के भारतीय की बेरहमी से हत्या, सिर धड़ से किया अलग
Indian Man Beheaded: डलास, यूएसए के एक मोटल से दुखद घटना सामने आई है. यहां चंद्रमौली नागमल्लैया नाम के 50 वर्षीय भारतीय व्यक्ति को उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या की वजह वॉशिंग मशीन को लेकर हुए झगड़े को बताया जा रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:46 AM IST
Indian Origin man Murdered in USA: डलास के एक मोटल में चंद्रमौली नागमल्लैया नाम के 50 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति की उसके परिवार के सामने ही बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक यह घटना 10 सितंबर की सुबह को हुई. पुलिस ने बताया कि मोटल के कर्मचारी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज, 37 वर्षीय, ने एक झगड़े के दौरान चंद्रमौली की पत्नी और बेटे के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने योर्डानिस को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर हत्या का आरोप लगा है. पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला टूटी हुई वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर झगड़े के कारण हुआ. 

किस बात को लेकर हुआ विवाद?
सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, नागमल्लैया ने मोटल कर्मचारी कोबोस-मार्टिनेज और उसकी महिला सहकर्मी से कहा था कि वे कमरा साफ करते समय उस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ना करें. रिपोर्ट में बताया गया कि, कोबोस-मार्टिनेज इस बात से नाराज था कि नागमल्लैया ने उससे सीधे बात करने की बजाय महिला सहकर्मी के जरिए मैसेज भेजा था. वीडियो प्रूफ में दिखाया गया कि, कोबोस-मार्टिनेज कमरे से बाहर निकला, चाकू निकाला और नागमल्लैया पर हमला कर दिया.

सिर धड़ से कर दिया अलग
पुलिसे के मुताबिक, एक दूसरे कर्मचारी ने बताया कि आरोपी ने नागमल्लैया का पीछा किया. नागमल्लैया चिल्लाते हिए मोटल के ऑफिस की तरफ भागे जहां उनकी पत्नी और बेटा मौजूद थे ताकि वो उन्हें बता सकें कि क्या हो रहा है. नागमल्लैया की पत्नी और बेटे ने कई बार बीच-बचाव करने की कोशिश की लेकिन आरोपी कोबोस-मार्टिनेज ने उन्हें धक्का देकर हमला तब तक जारी रखा जब तक सिर धड़ से अलग नहीं हो गया.

यह भी पढ़ें: Russia Poland Conflict: इधर रूस के हमले से पोलैंड समेत पूरा NATO परेशान, उधर ट्रंप ने कहा- हो सकता है कि गलती से चला गया ड्रोन

पहले से दर्ज हैं अपराधिक मामले
घटना पर पहुंच डलास अग्निशमन दल ने देखा कि कोबोस-मार्टिनेज के हाथ में चाकू था और खून से लथपथ था. उन्होंने तब तक उसका पीछा किया जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया और अब उसे डलास काउंटी जेल में रखा गया है. रिकॉर्ड के अनुसार, कोबोस-मार्टिनेज का आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें फ्लोरिडा में वाहन चोरी के लिए गिरफ्तारी और ह्यूस्टन में एक बच्चे के साथ मारपीट और अभद्रता के आरोप शामिल हैं.

