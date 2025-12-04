Advertisement
trendingNow13028856
Hindi Newsदुनिया

बीच रेत में अचानक प्रकट हुआ चमचमाता जहाज, सोने-चांदी की होने लगी बारिश; खोला 500 साल पुराना राज

500 Year Old Treasure Ship Found:  नामीबिया की रेत में एक 500 साल पुराना जहाज मिला है. यह जहाज 7 मार्च साल 1533 को पुर्तागल के लिस्बन से भारत के लिए निकला था.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 04, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीच रेत में अचानक प्रकट हुआ चमचमाता जहाज, सोने-चांदी की होने लगी बारिश; खोला 500 साल पुराना राज

Namibia Treasure Ship: दुनियाभर में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को कई प्राचीन और ऐतिहासिक चीजें मिलती हैं. वहीं नामीबिया के स्पेरगेबिट में स्थित एक रेगिस्तान में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने इतिहास का द्वार खोल दिया. बता दें कि रेत में अचानक लकड़ी की एक बीम झांकती हुई नजर आई और जैसे ही इसे हटाया गया तो सामने एक जहाज निकलकर आया. इस खोज ने विश्व के पुरातत्वविदों को चौंका कर रख दिया.  

रेगिस्तान में मिला सालों पुराना जहाज 

बता दें कि 500 साल पुराना यह शिप 16वीं सदी का पुर्तगाली जहाज बोम जीसस है. इसमें से रेत हटने के साथ ही 2000 सोने के सिक्के, हाथी दांत के टुकड़े, हजारों पाउंड तांबे की सिल्लियां, पुराने नौवहन उपकरण और राजा जोआओ III का स्टैंप मिला. इतिहासकारों के मुताबिक यह सामान उस दौर के इंटरनेशनल ट्रेड का लाइव प्रूफ है, जब यूरोप भारत समेत अफ्रीका तक समुद्री रास्तों पर राज करता था. एक्सपर्ट डॉक्टर डाइटर नोली के मुताबिक बोम जीसस किसी भयानक तूफान में बहकर चट्टानों से टकराया और तट पर डूब गया था. 

ये भी पढ़ें- क्रिसमस में परियों की दुनिया जैसी सजती है ये 5 जगहें, सबकुछ दिखता है सपने जैसा; 1 तो भारत में है  

Add Zee News as a Preferred Source

 

भारत के लिए निकला था जहाज 

जहाज को लेकर सबसे हैरानी वाली बात ये है कि इसके मलबे में मानव अवशेष नहीं मिले. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो क्रू समंदर में बह गया या फिर रेत सभी को निगल गई. 'डेलीगैलक्सी' के मुताबिक बोम जीसस नाम का यह पुर्तगाली जहाज 7 मार्च साल 1533 को पुर्तागल के लिस्बन से भारत के लिए निकला था, हालांकि उसके बाद यह अचानक गायब हो गया. कई सालों तक खोजने के बाद भी यह जहाज नहीं मिल पाया. आखिरकार डायमंड माइनिंग के दौरान साल 2008 में नामीबिया के रेगिस्तान में इसका मलबा मिला.    

ये भी पढ़ें- S400 के बाद अब खलबली मचाने आया S500, जंग की तस्वीर बदल देगा ये रूसी कवच; भारत करेगा डील?  

किस देश को मिलेगा जहाज? 

अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जहाज केप ऑफ गुड होप के समीप एक भीषण तूफान के चलते मार्ग भटक गया था. यह सदियों से पूरी तरह रेत से घिरा हुआ था. वहीं सैकड़ों साल बाद पानी कम होने पर जहाज का मलबा मिला है. UNESCO के नियमों के मुताबिक आधिकारिक रूप से यह खजाना अब नामीबिया का है. पुर्तगाल ने भी इस खजाने का दावा नहीं किया है. वहीं अब नामीबिया की ओर से इस अनोखी खोज को स्पेशल म्यूजियम में प्रदर्शित करने की तैयारी की जा रही है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
Vladimir Putin
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
Putin
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
ap new bjp president
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!