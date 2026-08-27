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178 भारतीयों की मौत, 300 लापता...नेपाल में विनाश के बाद कैसे हैं हालात, आ गई पूरी डिटेल

Nepal Flood: नेपाल में आई भयानक तबाही की वजह से जिंदगी त्राहिमाम कर रही है. राहत एवं बचाव कार्य जारी है. लेकिन तबाही का असर अब साफ नजर आ रहा है. नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि 300 से ज्यादा भारतीय लापता हैं और 178 की मौत हो चुकी है.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 27, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:12 PM IST
178 भारतीयों की मौत, 300 लापता...नेपाल में विनाश के बाद कैसे हैं हालात, आ गई पूरी डिटेल

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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