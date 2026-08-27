/178 भारतीयों की मौत, 300 लापता...नेपाल में विनाश के बाद कैसे हैं हालात, आ गई पूरी डिटेल

Nepal News: नेपाल में बुधवार को आई कयामत में 178 भारतीयों की मौत हो चुकी है और 300 से अधिक लापता हैं. ग्लेशियर फटने से ऐसी तबाही आई, जो शायद लोगों ने फिल्मों में ही देखी होगी. लेकिन आंखों के सामने ऐसा तांडव देख किसी की भी रूह कांप उठे. सैलाब इतना जबरदस्त था कि कुछ घंटों में शहर के शहर जमींदोज हो गए. नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा, 'हजारों परिवारों के घर तबाह हो गए और लोग भी लापता हैं. हम तबाही का मुआयना कर रहे हैं.' अब तक नेपाल में कुल 5000 लोग लापता हैं और 664 टूरिस्ट्स मिसिंग हैं.
उन्होंने कहा, फिलहाल 500 से ज्यादा विदेशियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. कई विदेशी और भारतीय मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए बाढ़ग्रस्त रास्ते पर हैं. 300 के करीब भारतीय लापता हैं और उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि हम विदेशी के साथ-साथ नेपाली नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. नेपाली सेना ने अब तक 6 देशों के 45 विदेशी नागरिकों सहित कुल 336 लोगों को एयरलिफ्ट किया है.
उन्होंने कहा, 'अभी हमारा ध्यान लोगों को बचाने और तुरंत मदद पहुंचाने पर है, दुनिया भर से लोग नेपाल का साथ दे रहे हैं और हमारे प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं. भारत सरकार ने पहले ही राहत सामग्री भेज दी है. हम इसके लिए आभारी हैं.'
मंत्री ने दुनिया से यह भी अपील की कि वे संकट की इस घड़ी में नेपाल के साथ खड़े रहें और देश को फिर से खड़ा करने में मदद के लिए यहां आते रहें. उन्होंने बताया कि नेपाल में ज्यादातर पर्यटन स्थल बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए हैं और पर्यटकों के लिए खुले हैं.
खनाल ने कहा, 'तुरंत राहत के अलावा, यह जरूरी है कि दुनिया नेपाल से जुड़ी रहे और हमें फिर से खड़ा होने में मदद करे. हमारे पुनर्निर्माण के प्रयासों में पर्यटन बहुत अहम है. मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि नेपाल का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित नहीं हुआ है और अधिकतर पर्यटन क्षेत्र अभी भी खुले हैं. पोखरा और माउंट एवरेस्ट क्षेत्र जैसे स्थान पर्यटकों के लिए खुले और सुरक्षित हैं. लोगों से गुजारिश है कि वे नेपाल में पर्यटन पर अपना पैसा खर्च करें, जिससे हमें आने वाले कुछ महीनों में फिर से खड़ा होने में मदद मिलेगी.' मंत्री ने कहा, 'हम पिछली त्रासदियों, खासकर 2015 के बड़े भूकंप के बाद और मजबूत होकर उभरे हैं। नेपाल खुद को फिर से खड़ा करेगा.'