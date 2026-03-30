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Hindi NewsदुनियाUS के 50 हजार सैनिक, मरीन्स- पैराट्रूपर तैनात… क्या ईरान झुकेगा या छिड़ेगी महाविनाशक जंग?

US के 50 हजार सैनिक, मरीन्स- पैराट्रूपर तैनात… क्या ईरान झुकेगा या छिड़ेगी महाविनाशक जंग?

US Iran war news in Hindi: ईरान के खिलाफ अब US ग्राउंड अटैक की तैयारी में जुटा है. इसके लिए उसने 50 हजार सैनिक, मरीन्स- पैराट्रूपर तैनात करने शुरू कर दिए हैं. सवाल है कि क्या ईरान झुकेगा या फिर महाविनाशक जंग होने वाली है?

 

Edited By:  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:35 AM IST
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US के 50 हजार सैनिक, मरीन्स- पैराट्रूपर तैनात… क्या ईरान झुकेगा या छिड़ेगी महाविनाशक जंग?

US Iran war latest updates: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2-4 दिन का अनुमान लगाकर जो युद्ध छेड़ा था, उसे 30 दिन बीत चुके हैं. इसके बावजूद, जंग अभी खत्म होने के बजाय ऐसे खतरनाक मोड पर पहुंच गई हैं, जहां दोनों तरफ से डेडलाइन तय कर दी गई हैं. आखिर क्यों सोमवार को मिडिल ईस्ट में नई आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है. तेहरान से तबाही का नया अलर्ट क्या जारी हुआ है, आइए डिटेल में आपको बताते हैं.

ट्रंप का 'तबाही प्लान', आने वाला है नया तूफान!

अमेरिकी डिफेंस सिस्टम खाड़ी देशों को बचा नहीं पाए. इजरायल अपने शहरों को सुरक्षित नहीं रख सका. मिडिल ईस्ट का कोई कोना नहीं बचा, जहां ईरान की मिसाइल न गिरी हों. ऐसा कोई ठिकाना नहीं बचा, जहां ईरान का ड्रोन नहीं पहुंचा. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप किसी भी तरह से समझौता करके निकल जाएंगे या फिर वे ईरान की शर्तों पर झुकने को मजबूर हो जाएंगे?

असल में ट्रंप पर दबाव सिर्फ ईरानी मिसाइलों से मची तबाही का नहीं है. उन्हें चिंता इस बात की भी है कि इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया परेशान हो रही है. कई देशों में एनर्जी इमरजेंसी खड़ी हो गई है. तो क्या इतना काफी नहीं है कि ट्रंप अपने कदम पीछे खींच ले. जवाब है, बिल्कुल नहीं. 

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पेंटागन की रिपोर्ट इस बात का इशारा कर रही है कि बहुत जल्द ईरान में वो होने जा रहा है, जो अब तक नहीं हुआ.एक महीने के युद्ध में तेहरान ने जो बर्बादी देखी है, ट्रंप की तैयारी उससे कहीं और बड़ी है. ट्रंप का पूरा प्लान बताएंगे, उससे पहले उनका अल्टीमेटम जान लीजिए जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है. 

ट्रंप की डेडलाइन

6 अप्रैल   रात 8 बजे

7 दिन बाकी

Vs

ईरान की डेडलाइन

30 मार्च , दोपहर 12 बजे तक

क्यों उबल रहा है ईरान?

अब तक के बयानों के मुताबिक अमेरिका  अभी 7 दिन और इंतजार करेगा. 6 अप्रैल को जैसे ही डेडलाइन खत्म होगी. ईरान के लिए नर्क का दरवाजा खोल दिया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने हमलों को लेकर एक नई समयसीमा तय की है. जिसके मुताबिक ईरान 18 घंटे और इंतजार करेगा. उसके बाद मिडिल ईस्ट में तबाही की नई लहर आने वाली है. 

दरअसल तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी के बाद ईरानी सेना का गुस्सा सातवें आसमान पर है. IRGC ने साफ कर दिया है अमेरिका ने हमलों की निंदा नहीं की और माफी नहीं मांगी तो ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी शिक्षण संस्थानों को तबाह कर देगा. अब खाड़ी के सभी देश ईरान की इस धमकी को लेकर सदमे में हैं. उन्हें डर है कि ईरान 30 मार्च को अब तक का सबसे विध्वंसक पलटवार कर सकता है.

ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा यूएस!

ईरानी मिसाइलों को तबाही देखकर खाड़ी देशों की नींद उड़ी हुई है. उन्हें इससे भी ज्यादा डर ट्रंप के अल्टीमेटम से है. उन्हें आशंका है कि ट्रंप का अगला कदम और ज्यादा विनाशकारी आफत लेकर आ सकता है. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है.

अमेरिकी सेना कई हफ्ते तक जमीन पर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है. ईरान ने नहीं सुनी तो ट्रंप किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं. खार्ग आईलैंड पर कब्जे के साथ कई टारगेटेड ऑपरेशन हो सकते हैं. 

ट्रंप भले ही बातचीत से समाधान की बात कह रहे हैं. लेकिन ट्रंप ऐसा समझौता नहीं करेंगे, जिसमें अमेरिका की हार दिखे. इसलिए अमेरिका की तैयारी बहुत बड़ी है. मिडिल ईस्ट में पहले से ही 50 हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं. करीब 1000-1500 जवानों को उनमें और जोड़ दिया गया है. 

पैराट्रुपर-मरीन्स की हो रही तैनाती

अब ईरान के पास करीब 4500 US मरीन्स को तैनात किया जा रहा है. 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 4000 हजार पैराट्रूपर भी डिप्लॉय हो रहे हैं. उसकी ये सारी तैयारी बता रही हैं कि डेडलाइन खत्म होने के बाद जैसे ही ट्रंप को सारे रास्ते बंद दिखे तो ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दिया जाएगा.

उनके ऑर्डर के बाद ईरान तट से 25 किलोमीटर दूर खार्ग आईलैंड पर पहला अटैक हो सकता है. इसके बाद अमेरिकी सेना केशम, हॉर्मुज स्ट्रेट, किश, लरक, अबू मूसा, बांदर अब्बास और बांदर जश्क जैसे ईरान के तटीय इलाकों पर टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर सकती है. 

ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने की योजना

यूएस ऐसा करके ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहता है. हालांकि, ऐसा करना अमेरिका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. खतरे को देखते हुए ईरान ने अपने सभी छोटे-बड़े द्वीपों की सुरक्षा बढ़ा दी है. डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिए गए हैं. समंदर में माइंस का जाल बिछा दिया गया है. 

ऐसे में अमेरिकी जवानों को फूंक-फूंक कर एक-एक कदम उठाना होगा, वरना ये ऑपरेशन ट्रंप के लिए खामेनेई को मारने वाले प्रयोग से भी भारी पड़ सकता है. इसकी वजह ये है कि अमेरिकी जवानों ने अगर ईरानी डिफेंस सिस्टम और माइंस को नाकाम कर दिया तो भी उसकी मिसाइलें और ड्रोन US फोर्सेस का पीछा नहीं छोड़ेंगे.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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