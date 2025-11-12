Peru Holes: पहाड़ पर कहां से आए 5200 रहस्यमयी गड्ढे? 100 साल पुरानी मिस्ट्री पर हैरतअंगेज खुलासा

Mysterious Holes in Peru: दक्षिण पेरू स्थित एंडीज पर्वत पर हैरतअंगेज 5200 गड्ढों का रहस्य पिछले 100 साल से बना हुआ है. मोंटे सिएर्पे, या सर्प पर्वत में गड्ढों के बारे में पहली बार नेशनल ज्योग्राफिक की एक एरियल फोटोग्राफ के जरिए पता चला था. इसके बाद इसे समझाने के लिए रिसर्चर्स ने विभिन्न थ्योरीज दीं.

शुरुआत में, इन गड्ढों को इंका सभ्यता से पहले की बिना इस्तेमाल की गईं कब्रें माना जाता था. एंटिक्विटी मैग्जीन में पब्लिश एक स्टडी ने अब लगभग 1.6 किलोमीटर तक फैले इन गड्ढों के बारे में जानकारी दी है.

स्टडी के मुख्य लेखक, जैकब बोंगर्स ने एक बयान में कहा, 'पुराने लोगों ने दक्षिणी पेरू की तलहटी में 5,000 से ज्यादा गड्ढे क्यों बनाए होंगे? हमें नहीं पता कि वे यहां क्यों हैं, लेकिन हमने कुछ उम्मीद जगाने वाले नए आंकड़े जुटाए हैं जो अहम सुराग देते हैं और इस जगह के इस्तेमाल के बारे में नए सिद्धांतों के बारे में बताते हैं.'

इंका सभ्यता से पहले का मार्केटप्लेस

Add Zee News as a Preferred Source

रिसर्चर्स ने स्टडी में बताया है कि ये गड्ढे इंका से पहले के मार्केटप्लेस का हिस्सा थे, और बाद में यह टैक्स वसूलने के एक अकाउंटिंग सिस्टम में बदल गया. यह जगह 'छेदों का समूह' के नाम से भी मशहूर है.

इस जगह में लगभग तीन से छह फुट चौड़े और तीन फुट तक गहरे गड्ढे हैं. तलछट के नमूनों के माइक्रोबोटेनिकल एनालिसिस से मक्का और प्राचीन जंगली पौधों का पता चला है जिनका इस्तेमाल आमतौर पर टोकरियां बनाने में किया जाता था.

शायद इनको इन गड्ढों में ही रखा जाता था. बोंगर्स ने कहा कि मिट्टी का विश्लेषण बहुत ही दिलचस्प था और इससे पता चलता है कि यह शायद इंका से पहले का मार्केटप्लेस था, किसी पिस्सू बाज़ार जैसा.'

लोग जमा करने आते थे सामान

उन्होंने आगे कहा, 'शायद मोबाइल ट्रेडर्स (समुद्री व्यापारी और लामा कारवां), स्पेशलिस्ट (किसान और मछुआरे) और अन्य लोग मक्का और कपास जैसे स्थानीय सामानों का लेनदेन करने के लिए इस जगह पर जमा होते थे.'

एक और हैरान करने वाली खोज यह थी कि इन गड्ढों का लेआउट एक प्राचीन गांठदार तार वाले अकाउंटिंग डिवाइस से जुड़ा था, जिसका इस्तेमाल इंका लोग कभी इसी घाटी में करते थे. ड्रोन तकनीक के कारण यह एनालिसिस मुमकिन हो पाया.

ड्रोन से मिली तस्वीरें

साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स और इस रिसर्च के सीनियर को-राइटर चार्ल्स स्टैनिश ने एक बयान में कहा, 'जैसे ही हमें कम ऊंचाई से सटीक तस्वीरें मिलीं, यह तुरंत साफ हो गया कि यह जगह बेहद अहम है और वैज्ञानिक नजरिए से इसकी स्टडी की जानी चाहिए.

कुछ उत्तर मिलने के बावजूद, अभी और भी रहस्य हैं. डॉ. बोंगर्स कहते हैं, 'यह स्मारक केवल यहीं क्यों दिखाई देता है, पूरे एंडीज़ में क्यों नहीं? क्या मोंटे सिएर्पे एक तरह का 'लैंडस्केप खिपु' था?' उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में इस रहस्यमयी जगह के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलेगा.