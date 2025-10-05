Advertisement
फेसबुक पर राष्ट्रपति की आलोचना की तो 'सरकार' ने लाद दिए कई मुकदमे, अदालत ने फौरन सुना दी मौत की सजा, मचा बवाल

Tunisian news: ट्यूनीशिया की एक अदालत ने राष्ट्रपति कैस सैयद की आलोचना से जुड़ी फेसबुक पोस्ट करने वाले 56 साल सबर चौचाने को मौत की सजा सुनाई, जिससे लेकर देश में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 05, 2025, 02:10 AM IST
Deteriorating democratic situation in Tunisia: अफ्रीका के ट्यूनीशिया में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. ये काम न्यायिक व्यवस्था के तहत जायज ठहराकर किया जा रहा है. ये आरोप है मानवाधिकारों की वकालत करने वालों का जो अक्सर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पर ही सवाल उठाते है. फिलहाल तो हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि यहां 57 साल के एक अधेड़ सख्श को फेक न्यूज फैलाने, राष्ट्रपति, न्यायपालिका का अपमान करने और राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने जैसे कई आरोपों में दोषी ठहराकर उसे सजा ए मौत सुनाई गई है.

सजा माफी की मांग

इस फैसले की ट्यूनीशिया में बेहद आलोचना हो रही है. कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में हैं. अदालती फैसला एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि इस देश में बीते 30 सालों में किसी को भी फांसी की सजा नहीं दी गई थी. आरोपी को मौत की सजा का फैसला इसी साल एक अक्टूबर, 2025 को ट्यूनीशिया की नाबुल स्थित कोर्ट में सुनाया गया. अब बचाव पक्ष के वकील ओसामा बौथालजा ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में अपील की है.

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 57 साल से चौचाने जिसे मौत की सजा सुनाई गई है उसके भाई जमाल चौचाने ने कहा, 'हमारा परिवार गरीबी से ग्रस्त है और अब गरीबी में उत्पीड़न और अन्याय भी जुड़ गया है. मेरे भाई की सजा रोकी जाए.'

ट्यूनीशिया में तख्तापलट: लोकतंत्र खो गया!

 

ट्यूनीशिया में बिगड़ती लोकतांत्रिक स्थिति की बात करें तो 2021 में सत्ता पर काबिज होने के बाद राष्ट्रपति सईद ने आलोचना करने वालों की आवाज कुचलने का काम किया है. उनके विरोधियों का कहना है कि चौचाने को मौत की सजा विरोधियों को धमकाने और देश की न्यायिक स्वतंत्रता को और कमजोर करने के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने और सरकार की आलोचना करने वालों का गला घोंटने की नई कोशिश है. बताते चलें कि सईद ने संसद को ठप करने के बाद अपनी सत्ता को मजबूत किया था, जिसे आलोचकों ने खुद का खुद के लिए किया गया 'सेल्फ कूप' नाम दिया था.

आलोचकों का मानना है सईद ने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से सिलसिलेवार नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार संस्था, सर्वोच्च न्यायिक परिषद को बर्खास्त कर दिया था. उन्होंने खुद को न्यायाधीशों या अभियोजकों को बर्खास्त करने की शक्ति दी  है जो उनकी आलोचना करते हैं. गौरतलब है कि जुलाई 2022 में, उन्होंने संविधान को अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली से अति-राष्ट्रपति प्रणाली में बदल दिया, जिससे उन्हें मुल्क में अनियंत्रित शक्तियां और अधिकार मिल गए हैं. तब से अब तक उन्होंने विपक्ष के दर्जनों नेताओं, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हाशिए पर डालते हुए अधिकांश को सलाखों के पीछे यानी जेल में फिंकवा दिया.

2024 में फिर से चुने जाने के लिए उन्होंने कई हथकंडों का इस्तेमाल किया. उनके आलोचकों का तर्क है कि सईद ने 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद से ट्यूनीशिया की लोकतांत्रिक प्रगति को उलट दिया है.

