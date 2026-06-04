'हम बना देंगे भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट इंजन...', रोल्स रॉयस का बड़ा ऑफर; दिग्गज कंपनी ने रखा खास प्रस्ताव

भारत के महत्वाकांक्षी एएमसीए (Advance Medium Combat Aircraft) स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. हाल में ही ब्रिटेन की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी रोल्स-रॉयस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है. दिग्गज कंपनी ने प्रस्ताव रखा कि वह भारत के साथ मिलकर पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट का इंजन बनाने के लिए तैयार है. इतना ही नहीं, कंपनी ने भारत को पूर्ण IP Rights देने की बात भी कही है.

दरअसल, रोल्स-रॉयस की ओर से यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है, जब फ्रांस की एक कंपनी सैफ्रन की ओर से भी हाल में ही भारत को पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने का प्रस्ताव मिला था. ऐसे में रोल्स-रॉयस की ओर से दिए गए प्रस्ताव के बाद एक बड़ा कंपटीशन खड़ा होता नजर आ रहा है.

रोल्स-रॉयस ने अपने प्रस्ताव में क्या कहा?

जानकारी के अनुसार, रोल्स-रॉयस के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट शशि मुकुंदन की ओर से कहा गया कि प्रस्तावित इंजन को भारत में सहयोगी साझेदारी के तहत विकसित किया जाएगा. इन इंजन की ग्राइंड टेस्टिंग साल 2032 और पहली उड़ान साल 2034 तक होने की संभावना है. सबसे खास है रोल्स-रॉयस ने केवल इंजन सप्लाई करने के बजाय डिजाइन, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और भविष्य के अपग्रेड सहित पूर्ण सहयोग का वादा भी किया है.

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भारत को क्यों है एएमसीए प्रोग्राम की जरूरत?

भारत का एएमसीए देश का पहला स्वेदेशी पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है. इसके कुल दो वैरिएंट होंगे. इनमें पहला AMCA Mk1 होगा, जिसके शुरुआती वैरिएंट में अमेरिकी GE F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है. वहीं, AMCA Mk2 दूसरा और कहीं अधिक एडवांस वेरिएंट है, जिसके लिए 110-130 kN थ्रस्ट क्लास के एक मजबूत इंजन की आवश्यकता होगी. ब्रिटेन की रोल्स-रॉयस और फ्रांस की सैफ्रान ने इसी Mk2 इंजन के विकास के लिए प्रस्ताव दिया है.

जानिए एएमसीए की विशेषताएं

गौरतलब है कि एएमसीए में अत्याधुनिक स्टील्थ क्षमता, आंतरिक हथियार बे, सेंसर फ्यूजन और अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स सिस्टम शामिल होंगे. इससे भी विशेष है कि यह भारत का अभी तक का सबसे एडवांस बड़ा स्वदेशी लड़ाकू विमान होगा. अधिकारियों का कहना है कि यह विमान लगभग 2035 के आसपास ऑपरेशनल सेवा में शामिल हो सकता है.

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