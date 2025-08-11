Earthquake in Türkiye: भूकंप के जोरदार झटकों से दहला तुर्की, डर के मारे घरों को छोड़ बाहर की ओर भागे हजारों लोग; बचाव कार्य शुरु

Türkiye Earthquake News in Hindi: तुर्की एक बार फिर भूकंप से दहल उठा है. रविवार देर शाम तुर्की के बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी ज़िले में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप इतना भयानक था कि लोग डर की वजह से कांप उठे और जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगे. भूकंप की वजह से कई इमारतों में में दरार आ गई और सड़कें फट गई. तुर्की की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन प्रेसीडेंसी (AFAD) ने बताया कि देश के मनिसा, इज़मिर, उसाक और बर्सा सहित पड़ोसी प्रांतों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. AFAD के अनुसार, तब से अब तक 3.0 से ज़्यादा तीव्रता वाले कुल सात झटके आ चुके हैं.

प्रभावित इलाकों में शुरु हुआ बचाव कार्य

भूकंप के तुरंत बाद AFAD ने तुर्की आपदा प्रतिक्रिया योजना (TAMP) को सक्रिय कर दिया है. एजेंसी की ओर से भूकंप प्रभावित सभी इलाकों में खोज और बचाव कार्य शुरू कर दिया है. इसके लिए प्रांतीय निदेशालयों से कर्मियों और वाहनों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है. प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर खास जोर है. साथ ही लोगों को जर्जर इमारतों से दूर रहने की चेतावनी जारी की जा रही है.

तुर्की में कब आया भूकंप?

AFAD के अधिकारियों ने बयान जारी कर बताया कि रविवार देर शाम करीब 8 बजे बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी जिले में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. इसके साथ ही मनीसा, इज़मिर, उसाक और बर्सा प्रांतों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. बड़े भूकंप के बाद रह-रहकर 3.0 से अधिक तीव्रता वाले 7 झटके भी आए. इस भूकंप से हुए विनाश का अभी पता नहीं चल सका है. नुकसान का पता लगाने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण जारी है.

एजेंसी ने बताया कि भूकंप के बाद हताहतों की खोज और बचाव कार्यों के लिए चानाक्कले, इज़मिर, अफ्योनकाराहिसार, उसाक, बर्सा, साकार्या, कुटाह्या, बिलसिक, मनीसा और कोकेली से राहत कर्मियों और वाहनों को रवाना किया गया है.

तालमेल कर काम कर ही एजेंसियां

मलबे में दबे लोगों को निकालने और बचाव कार्य के लिए लोगों को बचाने के लिए TAMP भी सक्रिय हो गई है. वह भी बचाव कार्यों में सहयोग करने के लिए अपनी टीमों को प्रभावित इलाकों में भेज रही है. सभी विभाग हालात पर नजर रख रहे हैं और बचाव कार्य में समान्वय किया जा रहा है. लोगों से पैनिक न करने और जर्जर इमारतों से दूर रहने के लिए कहा गया है.

(एजेंसी ANI)