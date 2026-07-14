/PoK में फिर नरसंहार! PAK फौज की फायरिंग में 6 लोगों की मौत, व्हाइट हाउस तक गूंजा मामला, भारत ने क्या कहा?

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है. रावलाकोट में पाकिस्तानी सुरक्षाबलों द्वारा नागरिकों के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद शहर के न्यू बस टर्मिनल के पास झड़पें शुरू हो गईं. इस दौरान पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की फायरिंग में छह नागरिकों की मौत हो गई.
बलोच साधुनाटी जिले में मारे गए लोगों में जाहिद मुगल, जफर मुगल, अरसलान अकबर और वाजिद हयात शामिल हैं. वाजिद हयात की मौत रावलाकोट के मटियाल मीरा बस टर्मिनल पर हुई. ताजा हिंसा के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जहां इस्लामाबाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है.
खूनखराबे से एक दिन पहले अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनकी जन्मभूमि में लोग गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहे हैं, लोगों को पकड़कर मौत के घाट उतारा जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति समेत दुनियाभर के नेताओं से पाकिस्तानी फौज की दमनकारी करतूतों को फौरन रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाने की अपील की है.
करीब 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उन्होंने एक सुर में अपनी मांगे रखते हुए PAK फौज मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए.
PAK फौज को फौरन PoK के नागरिक इलाकों से हटाया जाए. सेना द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक्शन ले.
प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय से जारी इंटरनेट बंदी का भी मुद्दा उठाया. उनका दावा है कि इसके कारण 40 लाख लोग बाहरी दुनिया से कट गए हैं.
स्थानीय लोगों ने भारत से हस्तक्षेप कर लोगों की जान बचाने और मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद करने की अपील भी की.
उन्होंने मांग की कि नियंत्रण रेखा (LoC) को पुंछ और डोडा सेक्टर के रास्ते खोला जाए ताकि प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके.
ताजा हिंसा के अलावा क्षेत्र के लोग गंभीर आर्थिक संकट का भी सामना कर रहे हैं. पिछले साल 2025 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक, क्षेत्र की करीब 66 फीसदी आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है, फिर भी 57 फीसदी से अधिक परिवार खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं. पीओके में करीब 29 फीसदी लोग कुपोषित हैं. पहाड़ी इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां 90 फीसदी परिवार खाद्य संकट से प्रभावित हैं.
स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े भी चिंताजनक हैं. पाकिस्तान की वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के 39 प्रतिशत बच्चे अवरुद्ध शारीरिक विकास (स्टंटिंग) का शिकार हैं, जबकि मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 104 है.
भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह स्थिति पाकिस्तान द्वारा वर्षों से किए जा रहे 'व्यवस्थित शोषण' का परिणाम है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'PoK में जारी प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण, लोगों के मौलिक अधिकारों से वंचित करने और उसके अवैध तथा जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का सीधा परिणाम हैं.'
भारत ने पाकिस्तान पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोकने, पुलिस की बर्बरता और इंटरनेट बंदी लागू करने का भी आरोप लगाया.
रणधीर जायसवाल ने कहा, 'स्थानीय लोगों की वास्तविक शिकायतों का समाधान करने के बजाय पाकिस्तान ने महिलाओं और बच्चों तक के खिलाफ अत्यधिक पुलिस बल का इस्तेमाल किया, भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोकी, इंटरनेट बंद किया और निहत्थे नागरिकों पर घातक बल का प्रयोग किया, जिससे दुखद मौतें हुईं.'
भारत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को नागरिकों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराना चाहिए.