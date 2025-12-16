30 साल से US में रह रही भारतीय महिला को अचानक लगी हथकड़ी; छोटी सी लापरवाही पड़ गई भारी

Advertisement
Hindi Newsदुनिया30 साल से US में रह रही भारतीय महिला को अचानक लगी हथकड़ी; छोटी सी लापरवाही पड़ गई भारी

US News: 30 साल से अमेरिका में रह रही एक भारतीय महिला को अचानक हिरासत में ले लिया गया है. उन्हें हिरासत में लेने के बाद ICE डिटेंशन सेंटर भेजा गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 16, 2025, 01:08 PM IST
US News: सत्ता की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई ऐसे काम किए कि लोग हैरान-परेशान हो गए, टैरिफ हो या फिर अमेरिकी वीजा अपने हर फैसले से ट्रंप ने दुनियाभर को चौंकाया. अब 30 साल से US में रह रही 60 साल की भारतीय महिला को ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान हिरासत में लिया गया. उनकी गलती बस इतनी सी थी कि उनका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन पेंडिंग था. उन्हें हिरासत में लिए जाने की जानकारी के बारे में उनकी बेटी ने जानकारी दी है. 

क्या बोले फेडरल एजेंट
उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी बेटी जोती ने बताया कि उनकी मां 1 दिसंबर को US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ऑफिस के फ्रंट डेस्क पर थीं, जब कई फेडरल एजेंट बिल्डिंग में घुसे. फिर कौर को उस कमरे में बुलाया गया जहां फेडरल एजेंट गए थे और उन्हें बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है.

डिटेंशन सेंटर भेजा गया
उनकी बेटी ने कहा कि कौर को उनके वकील से फोन पर बात करने की इजाजत दी गई, लेकिन उन्हें फिर भी हिरासत में लिया गया. कई घंटों तक परिवार को यह नहीं बताया गया कि कौर को कहा  ले जाया गया है. बाद में उन्हें पता चला कि उसे रातों-रात एडेलैंटो में ट्रांसफर कर दिया गया था, जो एक पुरानी फेडरल जेल थी और अब ICE डिटेंशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होती है. उसे वहीं हिरासत में रखा गया है.

चलाया रेस्टोरेंट
कौर का परिवार US में माइग्रेट करने के बाद वे पहले लगुना बीच में बस गए और फिर लॉन्ग बीच चले गए, इसके बाद काम की वजह से वे बेलमोंट शोर इलाके में आ गए. कौर और उनके पति के तीन बच्चे हैं. 34 साल की जोती, जिन्हें US में DACA (डेफर्ड एक्शन फ़ॉर चाइल्डहुड अराइवल्स) के तहत लीगल स्टेटस मिला हुआ है और उनके बड़े भाई और बहन, जो दोनों US के नागरिक हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि दो दशक से ज़्यादा समय तक कौर और उनके पति ने बेलमोंट शोर में 2nd स्ट्रीट पर नटराज कुजीन ऑफ इंडिया एंड नेपाल नाम का एक रेस्टोरेंट चलाया, जो लॉन्ग बीच कम्युनिटी का एक प्यारा हिस्सा बन गया.

