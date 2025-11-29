Advertisement
600 साल बाद पानी में डूबे शहर का खुलासा! सिल्क रूट का खुला राज; अंदर मिली मस्जिद और सोने से भरा खजाना

600 year old underwater city found: ये शहर कभी सिल्क रूट का बड़ा व्यापारिक केंद्र था, लेकिन 600 साल पहले आए भूकंप ने इसे झील के नीचे दफना दिया था. अब पुरातत्वविदों की खोज ने इस खोए हुए इस्लामी शहर के रहस्यों को फिर से सामने ला दिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:03 PM IST
600 year old underwater city found: दुनिया का इतिहास अक्सर पानी के नीचे छिपे रहस्यों में मिलता है. ऐसा ही एक कमाल की खोज मध्य एशिया के किर्गिस्तान देश में की गई है. यहां इश्यक-कुल झील में गोताखोर पुरातत्वविदों ने पानी के नीचे 600 साल पुराना एक खोया हुआ शहर ढूंढ निकाला है. यह वही इलाका है जहां कभी सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग का बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था.

यह झील दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक है. शोधकर्ताओं का मानना है कि टोरू आयगिर नाम का यह शहर 15वीं शताब्दी में आए एक बड़े भूकंप के बाद पानी में डूब गया था. अब कई सदियों बाद इसका असली रहस्य सामने आ रहा है.

पानी के भीतर मिला शहर का सबूत
शोधकर्ताओं की टीम जब झील में करीब 13 फीट गहराई तक उतरी, तो उन्हें वहां ईंटों से बनी इमारतें, अनाज पीसने वाला चक्की पत्थर, लकड़ी के ढांचे, और खूब सारी पुरानी मिट्टी की चीजें मिलीं थी. सबसे अहम खोज रही एक इस्लामिक कब्रिस्तान, जिसमें दो शव इस तरह दफन पाए गए कि उनका मुंह मक्का की ओर था. यह तरीका इस्लामिक परंपरा को दर्शाने का काम करता है.

इसके अलावा, उन्हें एक बड़ी इमारत के अवशेष मिले, जो मस्जिद, स्नानघर या छोटा इस्लामिक शिक्षा केंद्र माना जा रहा है. इन सब चीजों ने साबित कर दिया कि यहां कभी एक समृद्ध आबादी रहती थी.

सिल्क रूट का बड़ा व्यापारिक केंद्र था ये शहर
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह जगह Silk Road का बेहद महत्वपूर्ण ठिकाना रही होगी, जहां से चीन और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार चलता था. कई पुरानी वस्तुएं यह भी बताती हैं कि शहर में कभी कराखानिद शासन था. बाद में यहां इस्लाम और मंगोल साम्राज्य के गोल्डन हॉर्ड का प्रभाव बढ़ा था.

भूकंप के बाद खत्म हो गया शहर
लगभग 600 साल पहले आए एक भूकंप ने यहां की दुनिया बदल दी थी. शहर डूब गया और स्थानीय लोग जगह छोड़कर चले गए थे. इसके बाद इस इलाके में खानाबदोश जनजातियों ने रहना शुरू कर दिया था.

harsh singh

