दिल तो बच्चा है जी...ट्राम में शुरू हुई लव स्टोरी, मंडप तक पहुंची; 60 की दुल्हन ने थामा 30 के दूल्हे का हाथ

Trending News: अतरंगी शादियों की खबरें अक्सर मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सुर्खियों में रहती हैं. ये शादियां आम शादी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं. कभी सामाजिक मान्यताओं को तोड़ने के कारण, तो कभी अनोखे परिस्थितियों के चलते तो कभी उम्र के फासले के कारण ये शादी चर्चा का विषय बन जाती हैं. अब शादी की एक ऐसी ही कहानी सुर्खियों में है और इसकी वजह है उम्र के फासले.

63 साल की जापानी महिला आजाराशी ने हाल ही में एक ऐसे शख्स से शादी की है, जो उनके बेटे की उम्र से भी छह साल छोटा है. आजाराशी ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात 2020 में तब हुई जब उसे टोक्यो के एक कैफे में एक लावारिस मोबाइल फोन मिला हुई थी. जब वह शख्स फोन ढूंढ़ने आया, तो अजराशी ने तुरंत उसे लौटा दिया. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. वे फिर मिले.

आजाराशी का 48 साल की उम्र में तलाक

इस वाक्या के सात दिन फिर से दोनों की मुलाकात हुई. वे दोनों एक ही ट्राम में थे और एक-दूसरे को पहचान लिया. इसके बाद उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया. आजाराशी पहले भी शादीशुदा रह चुकी थीं, लेकिन 48 साल की उम्र में तलाक लेने के बाद वे अपने बच्चे की अकेले परवरिश कर रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, आजाराशी ने इस मुलाकात से पहले डेटिंग ऐप्स पर कुछ डेट्स कीं थीं. लेकिन फिर उन्होंने अकेले रहने का फैसला किया और कई कुत्तों की देखभाल करते हुए पेट क्लॉथिंग का बिजनेस करना शुरू कर दिया. लेकिन जब उनकी मुलाकात ट्राम में उस नौजवान खूबसूरत शख्स से हुई, तो उससे प्यार हो गया और वे हर रात एक घंटे से ज्यादा फोन पर बातें करने लगे. आजाराशी ने कहा, 'चाहे काम की बात हो, रोजमर्रा की जिंदगी या शौक, वह मुझे समझता है. मुझे लगा कि वह सच में मुझमें दिलचस्पी रखता है, और इससे मैं खुश होती थी.'

एक महीने डेट के बाद उम्र का हुआ खुलासा

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक महीने डेट करने के बाद दोनों को एक-दूसरे की असली उम्र का पता चला. आजाराशी के शादीशुदा बेटे, जो उनके नए बॉयफ्रेंड से छह साल बड़े हैं, ने शुरू से ही इस रिश्ते का समर्थन किया. वहीं, नौजवान शख्स की मां पहले इस रिश्ते के खिलाफ थीं. लेकिन बाद में बेटे की इच्छा पर उन्होंने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया. इसके बाद इस जोड़े ने 2022 में शादी का रजिस्ट्रेशन कराया और तब से उनका रिश्ता मजबूत बना हुआ है. वे दोनों मिलकर एक मैरिज एजेंसी भी चलाते हैं. यह अनोखी प्रेम कहानी ऑनलाइन सुर्खियों में है. कुछ लोग इस कहानी की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उम्र के फासले को लेकर अलग तरह की राय रख रहे हैं.

60 साल का उम्र का फासला

यह पहली बार नहीं है जब जापान से ऐसी अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है. पिछले महीने यह सामने आया कि 23 साल के एक लड़के कोफी को अपनी 83 साल की सहपाठी की दादी से प्यार हो गया. उम्र के 60 साल के अंतर के बावजूद यह जोड़ा अब भी प्यार में है और साथ रहता है. कोफू ने कहा कि जब वह अपने दोस्त के घर गए और आइको को देखा, तो यह उनके लिए पहली नजर का प्यार था. हालांकि, दोनों एक-दूसरे की तरफ आकर्षित थे, लेकिन शुरू में उन्होंने प्यार जताने में हिचकिचाहट दिखाई, खासकर उम्र के बड़े अंतर के कारण. रिश्ते में बड़ा मोड़ तब आया जब आइको की पोती ने डिजनीलैंड की योजना बनाई. तब से यह जोड़ा साथ है.