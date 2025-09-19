दिल तो बच्चा है जी...ट्राम में शुरू हुई लव स्टोरी, मंडप तक पहुंची; 60 की दुल्हन ने थामा 30 के दूल्हे का हाथ
Advertisement
trendingNow12929123
Hindi Newsजरा हटके

दिल तो बच्चा है जी...ट्राम में शुरू हुई लव स्टोरी, मंडप तक पहुंची; 60 की दुल्हन ने थामा 30 के दूल्हे का हाथ

Viral News: 63 साल की जापानी महिला आजाराशी ने हाल ही में एक ऐसे शख्स से शादी की है, जो उनके बेटे की उम्र से भी छह साल छोटा है.  एक महीने डेट करने के बाद दोनों को एक-दूसरे की असली उम्र का पता चला. फिलहाल ये शादी सुर्खियों में है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल तो बच्चा है जी...ट्राम में शुरू हुई लव स्टोरी, मंडप तक पहुंची; 60 की दुल्हन ने थामा 30 के दूल्हे का हाथ

Trending News: अतरंगी शादियों की खबरें अक्सर मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सुर्खियों में रहती हैं. ये शादियां आम शादी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं. कभी सामाजिक मान्यताओं को तोड़ने के कारण, तो कभी अनोखे परिस्थितियों के चलते तो कभी उम्र के फासले के कारण ये शादी चर्चा का विषय बन जाती हैं. अब शादी की एक ऐसी ही कहानी सुर्खियों में है और इसकी वजह है उम्र के फासले.

63 साल की जापानी महिला आजाराशी ने हाल ही में एक ऐसे शख्स से शादी की है,  जो उनके बेटे की उम्र से भी छह साल छोटा है. आजाराशी ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात 2020 में तब हुई जब उसे टोक्यो के एक कैफे में एक लावारिस मोबाइल फोन मिला हुई थी. जब वह शख्स फोन ढूंढ़ने आया, तो अजराशी ने तुरंत उसे लौटा दिया. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. वे फिर मिले.

आजाराशी का 48 साल की उम्र में तलाक

इस वाक्या के सात दिन फिर से दोनों की मुलाकात हुई.  वे दोनों एक ही ट्राम में थे और एक-दूसरे को पहचान लिया. इसके बाद उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया. आजाराशी पहले भी शादीशुदा रह चुकी थीं, लेकिन 48 साल की उम्र में तलाक लेने के बाद वे अपने बच्चे की अकेले परवरिश कर रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, आजाराशी ने इस मुलाकात से पहले डेटिंग ऐप्स पर कुछ डेट्स कीं थीं. लेकिन फिर उन्होंने अकेले रहने का फैसला किया और कई कुत्तों की देखभाल करते हुए पेट क्लॉथिंग का बिजनेस करना शुरू कर दिया. लेकिन जब उनकी मुलाकात ट्राम में उस नौजवान खूबसूरत शख्स से हुई, तो उससे प्यार हो गया और वे हर रात एक घंटे से ज्यादा फोन पर बातें करने लगे. आजाराशी ने कहा, 'चाहे काम की बात हो, रोजमर्रा की जिंदगी या शौक, वह मुझे समझता है. मुझे लगा कि वह सच में मुझमें दिलचस्पी रखता है, और इससे मैं खुश होती थी.'

एक महीने डेट के बाद उम्र का हुआ खुलासा

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक महीने डेट करने के बाद दोनों को एक-दूसरे की असली उम्र का पता चला. आजाराशी के शादीशुदा बेटे, जो उनके नए बॉयफ्रेंड से छह साल बड़े हैं, ने शुरू से ही इस रिश्ते का समर्थन किया. वहीं, नौजवान शख्स की मां पहले इस रिश्ते के खिलाफ थीं. लेकिन बाद में बेटे की इच्छा पर उन्होंने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया. इसके बाद इस जोड़े ने 2022 में शादी का रजिस्ट्रेशन कराया और तब से उनका रिश्ता मजबूत बना हुआ है. वे दोनों मिलकर एक मैरिज एजेंसी भी चलाते हैं. यह अनोखी प्रेम कहानी ऑनलाइन सुर्खियों में है. कुछ लोग इस कहानी की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उम्र के फासले को लेकर अलग तरह की राय रख रहे हैं.

60 साल का उम्र का फासला

यह पहली बार नहीं है जब जापान से ऐसी अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है. पिछले महीने यह सामने आया कि 23 साल के एक लड़के कोफी को अपनी 83 साल की सहपाठी की दादी से प्यार हो गया. उम्र के 60 साल के अंतर के बावजूद यह जोड़ा अब भी प्यार में है और साथ रहता है. कोफू ने कहा कि जब वह अपने दोस्त के घर गए और आइको को देखा, तो यह उनके लिए पहली नजर का प्यार था. हालांकि, दोनों एक-दूसरे की तरफ आकर्षित थे, लेकिन शुरू में उन्होंने प्यार जताने में हिचकिचाहट दिखाई, खासकर उम्र के बड़े अंतर के कारण. रिश्ते में बड़ा मोड़ तब आया जब आइको की पोती ने डिजनीलैंड की योजना बनाई. तब से यह जोड़ा साथ है.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

japanTrending news

Trending news

मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
Manipur
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
kangana ranaut
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
;