/यूथ गायब, बुजुर्ग ज्यादा! दुनिया के ये 7 देश क्यों झेल रहे हैं जनसंख्या संकट? UN ने दी चेतावनी

आज के समय में दुनिया के कई देशों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है. कभी बढ़ती आबादी चिंता का कारण थी, लेकिन अब कई विकसित और छोटे द्वीपीय देशों में हालात इसके बिल्कुल उलट हैं. वहां जन्म दर लगातार घट रही है, युवा बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं और बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसका असर यह है कि इन देशों की आबादी या तो घट रही है या बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ रही है. संयुक्त राष्ट्र की World Population Prospects की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे देशों और क्षेत्रों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं.
दुनिया के वो 7 देश जहां आबादी सबसे तेजी से घट रही है
कैरिबियन क्षेत्र का यह छोटा फ्रांसीसी द्वीप दुनिया में सबसे अधिक नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्रों में शामिल है. यहां आबादी हर साल लगभग 4.3 से 4.9 प्रतिशत तक घट रही है. प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक चुनौतियां और बड़ी संख्या में लोगों का दूसरे देशों में बस जाना इसकी प्रमुख वजहें हैं.
प्रशांत महासागर में स्थित कुक आइलैंड्स की आबादी भी लगातार कम हो रही है. यहां वार्षिक गिरावट करीब 3.4 से 3.5 प्रतिशत है. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बेहतर रोजगार और शिक्षा के अवसर मिलने से बड़ी संख्या में युवा देश छोड़ रहे हैं. वहीं कम जन्म दर और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां भी स्थिति को और गंभीर बना रही हैं.
मार्शल आइलैंड्स उन देशों में शामिल है जहां समुद्र का बढ़ता जलस्तर भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन चुका है. यहां जनसंख्या हर साल करीब 3.3 से 3.5 प्रतिशत घट रही है. अमेरिका की ओर पलायन और पर्यावरणीय संकट ने आबादी में लगातार गिरावट दर्ज कराई है.
बाल्टिक क्षेत्र का लातविया भी लंबे समय से जनसंख्या संकट झेल रहा है. यहां आबादी में 0.8 से 1.3 प्रतिशत तक वार्षिक गिरावट देखी जा रही है. कम जन्म दर, बुजुर्ग आबादी में बढ़ोतरी और पश्चिमी यूरोप की ओर युवाओं का पलायन इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है.
पूर्वी यूरोप का लिथुआनिया भी इसी चुनौती से गुजर रहा है. यहां जनसंख्या वृद्धि दर -0.5 से -1 प्रतिशत के बीच है. कम प्रजनन दर, अधिक मृत्यु दर और बड़ी संख्या में लोगों के विदेश बसने से देश की कार्यशील आबादी लगातार घट रही है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक यहां आबादी में और बड़ी कमी आ सकती है.
जापान कई वर्षों से जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है. 2010 के बाद से यहां आबादी लगातार कम हो रही है और वर्तमान में वार्षिक गिरावट लगभग 0.5 प्रतिशत है. देश की औसत आयु दुनिया में सबसे अधिक है और जन्म दर करीब 1.2 तक सिमट चुकी है. सीमित आव्रजन नीति और कम जन्म दर के कारण श्रमिकों की कमी भी लगातार बढ़ रही है.
इटली में भी हर साल करीब 0.3 से 0.35 प्रतिशत की जनसंख्या गिरावट दर्ज की जा रही है. कम जन्म दर, युवाओं का दूसरे देशों या बड़े शहरों की ओर पलायन और बढ़ती औसत आयु ने इस संकट को और गहरा किया है. हाल के वर्षों में सरकार परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देने वाली कई योजनाएं शुरू कर चुकी है.
जनसंख्या में गिरावट के पीछे कई साझा कारण सामने आए हैं.
अधिकांश देशों में जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level) से काफी नीचे पहुंच चुकी है.
बेहतर नौकरी और जीवनशैली की तलाश में युवा बड़ी संख्या में विदेशों का रुख कर रहे हैं.
बुजुर्ग आबादी बढ़ने से मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक हो रही है, जबकि नए जन्म कम हो रहे हैं.
कुछ छोटे द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं भी पलायन की बड़ी वजह बन रही हैं.
2050 तक और गहरा सकता है संकट
संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, यदि मौजूदा रुझान जारी रहे तो 2050 तक इन देशों की आबादी में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था, श्रम बाजार, पेंशन व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा. यही कारण है कि कई देश आव्रजन नियमों में ढील, परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने जैसे कदम उठा रहे हैं.
एक समय दुनिया की सबसे बड़ी चिंता तेजी से बढ़ती आबादी थी, लेकिन अब कई विकसित देशों के सामने चुनौती आबादी को बनाए रखने की है. दूसरी ओर अफ्रीका और कुछ एशियाई देशों में जनसंख्या अब भी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में वैश्विक स्तर पर फोकस अब सिर्फ जनसंख्या वृद्धि नहीं, बल्कि जनसंख्या प्रबंधन पर भी तेजी से शिफ्ट हो रहा है.