Nigeria में एयरपोर्ट के पास मिलिट्री जेट क्रैश, 7 लोगों की मौत; इस खास मिशन पर जा रहा था प्लेन

अबुजा (नाइजीरिया): नाइजीरिया (Nigeria) में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहा वायु सेना का एक विमान (King Air 350) हवाई अड्डे के पास ही क्रैश (Plane Crash) कर गया. इस घटना में विमान में सवार सभी 7 लोग मारे गए.

रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया (Nigeria) में 42 लोगों को किडनैप कर लिया गया है. जिन्हें बचाने के लिए नाइजीरियाई वायु सेना ने अपने एक मिलिट्री जेट ( King Air 350) को रेस्क्यू मिशन पर Minna शहर भेजना था. यह शहर नाइजीरिया की राजधानी अबुजा (Abuja) से करीब 130 किमी दूर है.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार मिलिट्री जेट ( King Air 350) ने रविवार को अबुजा (Abuja) से Minna शहर के लिए उड़ान भरी. विमान में वायु सेना के 7 लोग सवार थे. टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही विमान के इंजन में खराबी आने लगी. इसे देखते हुए पायलट ने जहाज को मोड़ा और अबुजा एयरपोर्ट पर दोबारा से लैंड कराने की कोशिश की.

ये भी पढ़ें- Indonesia: फ्लाइट में बैठने के बाद महिला ने बच्चों के साथ फोटो शेयर कर लिखा- बाय-बाय फैमिली, 4 मिनट बाद प्लेन हुआ क्रैश

दो बार कोशिश करने के बाद भी पायलट इमरजेंसी लैंडिंग करने में असफल रहा. जिसके बाद एयरपोर्ट के पास ही विमान जोरदार आवाज के साथ क्रैश (Plane Crash) हो गया. जमीन पर टकराते ही विमान में आग लग गई और वह कई टुकड़ों में बंट गया. नाइजीरियाई वायु सेना के एयर वाइस मार्शल Ibikunle Daramole ने ट्वीट कर घटना में 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की.

AIRCRAFT ACCIDENT

This is to confirm that a Nigerian Air Force (NAF) Beechcraft KingAir B350i aircraft crashed while returning to the Abuja Airport after reporting engine failure enroute Minna. First responders are at the scene. Sadly, all 7 personnel on board died in the crash

— Air Vice Marshal Ibikunle Daramola (@KunleDaramola3) February 21, 2021