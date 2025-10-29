Advertisement
trendingNow12979328
Hindi Newsदुनिया

7 नए-खूबसूरत विमान गिरा दिए... ट्रंप ने फिर उठाया भारत-पाक मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी नीतियों और रणनीतियों की तारीफ की है. इस बार उन्होंने कहा कि ट्रेड टैरिफ की ताकत से उन्होंने दुनिया की बड़ी सेवा की. व्हाइट हाउस में भाषण के दौरान उन्होंने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

7 नए-खूबसूरत विमान गिरा दिए... ट्रंप ने फिर उठाया भारत-पाक मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी नीतियों और रणनीतियों की तारीफ की है. इस बार उन्होंने कहा कि ट्रेड टैरिफ की ताकत से उन्होंने दुनिया की बड़ी सेवा की. व्हाइट हाउस में भाषण के दौरान उन्होंने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया. उन्होंने कहा,'सात नए, खूबसूरत विमान गिरा दिए गए.'

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों परमाणु शक्तियों (भारत और पाकिस्तान) के बीच शांति करवाई. उनका दावा है कि उन्होंने 24 घंटे में जंग खत्म कर दी, जबकि पाकिस्तान इस दावे से सहमत है लेकिन भारत ने हमेशा यह साफ किया है कि चार दिन चले ऑपरेशन दोनों देशों के DGMOs (डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स) के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद खत्म हुआ, जब सीजफायर पर सहमति बनी.

MEA ने क्या कहा?

16 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा,'मुझे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच किसी बातचीत की जानकारी नहीं है.' इससे पहले जून में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी एक वीडियो बयान में साफ किया था कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

‘ऑपरेशन सिंदूर मजबूरी थी’: विक्रम मिस्री

भारत ने पाकिस्तान और पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) में सटीक हवाई हमले किए थे. ये हमले पाहलगाम हमले के बाद किए गए थे, जिसमें 26 बेकसूर लोगों की मौत हुई थी. इस आतंकी हमले की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठनों पर आई थी. मिस्री ने कहा,'22 अप्रैल के हमले के साजिशकर्ताओं और गुनहगारों को सजा देना जरूरी था. दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र या उसके नियंत्रण वाले इलाके में आतंकी ढांचे के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

खुद की तारीफ में लगे रहते हैं ट्रंप

'पांच महीने में पांच युद्ध खत्म किए', फिर 'छह महीने में छह युद्ध' — ऐसे कई बयान ट्रंप देते रहे हैं. उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था लेकिन यह पुरस्कार वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो को मिला, जिन्होंने अपने देश को तानाशाही से लोकतंत्र की ओर लाने में अहम भूमिका निभाई. ट्रंप की टीम कहती है कि वे लगातार दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम करते हैं लेकिन उनके बयानों में एक चीज बार-बार दोहराई जाती है, खुद की तारीफ.

वो अक्सर अपनी बातों को कवितामय प्रभाव देने के लिए बार-बार दोहराते हैं और यही दोहराव फिर से तब देखने को मिला जब उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन चला युद्ध था, उसे उन्होंने रोका हालांकि अब तक 40 बार से ज्यादा बार वो यही दावा दोहरा चुके हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार