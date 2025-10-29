7 नए-खूबसूरत विमान गिरा दिए... ट्रंप ने फिर उठाया भारत-पाक मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी नीतियों और रणनीतियों की तारीफ की है. इस बार उन्होंने कहा कि ट्रेड टैरिफ की ताकत से उन्होंने दुनिया की बड़ी सेवा की. व्हाइट हाउस में भाषण के दौरान उन्होंने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया. उन्होंने कहा,'सात नए, खूबसूरत विमान गिरा दिए गए.'

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों परमाणु शक्तियों (भारत और पाकिस्तान) के बीच शांति करवाई. उनका दावा है कि उन्होंने 24 घंटे में जंग खत्म कर दी, जबकि पाकिस्तान इस दावे से सहमत है लेकिन भारत ने हमेशा यह साफ किया है कि चार दिन चले ऑपरेशन दोनों देशों के DGMOs (डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स) के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद खत्म हुआ, जब सीजफायर पर सहमति बनी.

MEA ने क्या कहा?

16 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा,'मुझे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच किसी बातचीत की जानकारी नहीं है.' इससे पहले जून में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी एक वीडियो बयान में साफ किया था कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ था.

‘ऑपरेशन सिंदूर मजबूरी थी’: विक्रम मिस्री

भारत ने पाकिस्तान और पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) में सटीक हवाई हमले किए थे. ये हमले पाहलगाम हमले के बाद किए गए थे, जिसमें 26 बेकसूर लोगों की मौत हुई थी. इस आतंकी हमले की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठनों पर आई थी. मिस्री ने कहा,'22 अप्रैल के हमले के साजिशकर्ताओं और गुनहगारों को सजा देना जरूरी था. दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र या उसके नियंत्रण वाले इलाके में आतंकी ढांचे के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

खुद की तारीफ में लगे रहते हैं ट्रंप

'पांच महीने में पांच युद्ध खत्म किए', फिर 'छह महीने में छह युद्ध' — ऐसे कई बयान ट्रंप देते रहे हैं. उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था लेकिन यह पुरस्कार वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो को मिला, जिन्होंने अपने देश को तानाशाही से लोकतंत्र की ओर लाने में अहम भूमिका निभाई. ट्रंप की टीम कहती है कि वे लगातार दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम करते हैं लेकिन उनके बयानों में एक चीज बार-बार दोहराई जाती है, खुद की तारीफ.

वो अक्सर अपनी बातों को कवितामय प्रभाव देने के लिए बार-बार दोहराते हैं और यही दोहराव फिर से तब देखने को मिला जब उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन चला युद्ध था, उसे उन्होंने रोका हालांकि अब तक 40 बार से ज्यादा बार वो यही दावा दोहरा चुके हैं.